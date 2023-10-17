Минобороны планирует заменить все существующие модификации путём модернизации

Тяжёлые огнемётные системы стали визитной карточкой российской армии в СВО, обладая сокрушительной поражающей способностью. Известно, что более современная модификация ТОС-2 появилась в зоне боевых действий уже в мае 2022 года, но после этого информации на эту тему не поступало. Можно было предположить, что более новые модификации активно используются в реальных боевых условиях, ну а сегодня Министерство обороны рассказало, что расчёты ТОС-2 из состава подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа успешно уничтожили скопление противников на одном из направлений благодаря преимуществам новой огнемётной системы.

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Тяжёлая огнемётная система ТОС-2 начала поставляться в подразделения РХБЗ с начала 2021 года после прохождения государственных испытаний. На момент начала специальной операции некоторое количество единиц ТОС-2 уже находилось в вооружённых силах, но точные детали о них держались в секрете. В последний год не было официальных упоминаний о ТОС-2 со стороны военного ведомства, однако информированные источники сообщали об её использовании в операциях. Теперь эта информация подтверждена военными.

Согласно оценкам специалистов, военнослужащие высоко оценили характеристики ТОС-2 «Тосочка», включая её повышенную мобильность, огневую мощь, дальность стрельбы и точность. Подобная информация доступна в рамках заявления представителей Минобороны. Отмечается, что тяжёлая огнемётная система ТОС-2 создана на базе ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк», однако, в отличие от них, она имеет колёсную платформу и значительно улучшенные тактико-технические характеристики. Ранее также сообщалось о разработке новых типов боеприпасов для ТОС-2. Эта система разработана с учётом опыта применения подобного вооружения в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

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В долгосрочной перспективе ТОС-2 должна заменить старшие модели ТОС-1 и ТОС-1А, но огнемётные системы на гусеничной платформе будут модернизированы, а не убраны с вооружения. Модернизированные системы получат современное цифровое оборудование для связи, а также технологии передачи данных с высокой степенью защиты, что позволит интегрировать их в автоматизированные системы управления тактическими операциями. Кроме того, для ТОС-1 и ТОС-1А будут адаптированы дальнобойные боеприпасы из арсенала ТОС-2, что увеличит их дальность стрельбы до 15 километров вместо нынешних 6 километров.