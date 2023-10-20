Об этом пишут журналисты The Register

Сегодня Microsoft представляет собой огромную корпорацию, интересы которой выходят из области программного обеспечения и охватывают полупроводники, облачные вычисления и многое другое. Несмотря на это значительная часть доходов генерируется благодаря продажам операционных систем. Именно поэтому Windows остаётся ключевым продуктом, который тянет за собой всю индустрию. В 2021 году была представлена Windows 11, которая должна была стать мягкой перезагрузкой и вытеснить Windows 10, но спустя два года после этих событий можно констатировать, что добиться желаемого так и не вышло. Аналитики отмечают, что темпы распространения более новой операционной системы оказались значительно медленнее, чем ожидалось и сильно разочаровывают руководство корпорации.

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Согласно материалам, опубликованным The Register и ссылающимся на утечку внутренних данных Microsoft, Windows 11 за 24 месяца нашла своё место на 400 миллионах ПК по всему миру, включая новые ноутбуки и стационарные компьютеры, продаваемые с предустановленной ОС. При этом статистические данные StatCounter свидетельствуют о том, что на конец сентября глобальная доля Windows 11 достигала 23.6%, в то время как Windows 10 продолжает работать на 71.6% компьютеров. Среди российских пользователей ПК с операционной системой Microsoft, Windows 11 менее популярна, чем Windows 7, а доля её достигает всего 8.24% по сравнению с 12.44% соответственно. Что до Windows 10, то 75% российских пользователей предпочитает именно эту ОС. Представители Софтверного гиганта не дают комментариев на тему низких продаж Windows 11, поэтому аналитики вынуждены пытаться разобраться в проблеме самостоятельно.

Прежде всего отмечается, что конкуренция с Linux не сыграла роли, поскольку дистрибутивы на базе этой ОС занимают около 3% глобального рынка. Пожалуй, главная проблема, с которой столкнулись в Microsoft, заключается в слишком высокой популярности Windows 10. Дело в том, что эта ОС пришла на смену откровенно провальным Windows 8 и Windows 8.1. Обе были ненавистны пользователям, а переход на Windows 10 стал для пользователей глотком свежего воздуха. Microsoft убрала многие спорные детали интерфейса, отказавшись от меню в виде плиток, вернув традиционный «Пуск» и привычный рабочий стол. Фактически, единственным препятствием на пути Windows 10 была Windows 7, но Microsoft просто прекратила официальную поддержку этой операционной системы, что и привело к оттоку пользователей. Увы, но с Windows 10 поступить сегодня так не выйдет, ведь официальная поддержка этой ОС будет осуществляться до середины 2025 года. Мало того, патчи безопасности будут выпускаться ещё два года после того, а в итоге пользователи просто не видят причин для отказа от удобного и привычного ПО.

С технической точки зрения Windows 11 является почти идеальной операционной системой, за исключением её высоких системных требований. Так, вам потребуется процессор, выпущенный в 2018 году и новее, а также поддержка некоторых технологий, многие из которых недоступны на старых материнских платах. Ставка на то, что Windows 11 окажется более стабильной, не сыграла, ведь в новой ОС достаточно проблем программного характера. Ну а Windows 10 более легковесная, работает быстро и имеет всё те же возможности, что и Windows 11. У более новой ОС есть свои козыри, вот только для большего количества пользователей всё это не представляет никакого интереса. Windows 10 остаётся стабильной и гибкой и прекрасно работает даже на компьютерах с 2 Гб оперативной памяти. Ей хватит накопителя объёмом 32 Гб, а 32-битная версия может запускаться на ПК с 1 Гб оперативной памяти и накопителем от 16 Гб. Ничего подобного Windows 11 предложить не может, поэтому владельцы старых устройств обходятся проверенной ОС.

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Стоит учитывать, что к моменту завершения поддержки Windows 10, Windows 11 будет существовать уже четыре года, и новая Windows 12, пока находится в разработке, поэтому делать ставки на неё преждевременно. Предварительный релиз этой операционной системы ожидается в 2024 году, а эксперты полагают, что Microsoft может просто забыть о существовании Windows 11, сосредоточившись на продажах Windows 12. В пользу этого утверждения говорят планы о включении в состав ОС инструментов для работы с искусственным интеллектом, а в целом новая операционная системы может стать огромным шагом в будущее. Интеграция ИИ способна привести к революционным изменениям, а популярность её на этот раз будет зависеть не только от дизайна, но и от удобства использования нейросетей по нажатию одной кнопки.