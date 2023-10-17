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Bublik1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
Инсайдеры назвали некоторые подробности новой Windows 12

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Во время релиза операционной системы Windows 10 представители Microsoft сделали довольно неожиданное заявление. Сообщалось, что данная ОС станет последней в портфолио компании. И дело было даже не в том, что софтверный гигант отказывается от своего главного продукта, ведь на самом деле задумка была другой. Windows 10 должна была постоянно улучшаться при помощи патчей и годичных обновлений. Внутри могли появляться новые функции, а данный подход должен был сильно отличаться от того, как ведёт себя Google в рамках выпуска операционной системы Android.

Именно по этой причине многие эксперты проигнорировали слухи о скором выходе Windows 11 в 2021 году, но теперь не хотят совершить такую же ошибку. Судя по всему, Microsoft работает над Windows 12, а информации на эту тему очень мало. При этом в последнее время ходят слухи, согласно которым новая ОС будет доступна по эксклюзивной подписке. 

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Пищу для размышлений дали громкие дебаты на форуме Hacker News. Пользователи случайно обнаружили в строках кода Windows 11 намёк на возможность появления следующей версии настольной операционной системы по подписке. Некоторые пытаются понять, как Microsoft намеревается внедрить модель подписки для следующей версии Windows, обсуждая проблему на повышенных тонах.

Эксперты попробовали разобраться в проблеме и пришли к выводу, что слухи, о которых говорят в некоторых СМИ, связаны с «корпоративной подпиской IoT» для Windows 11, а не с Windows vNext, которую принято называть Windows 12. Важно понимать, что Microsoft никогда не выпускала клиентские версии Windows по подписке, а внутренние источники подтверждают, что у корпорации нет никаких планов делать нечто подобное в будущем. Возможно, Windows 365 получит версию для потребителей, но это было объявлено ранее, хотя сроки остаются неизвестны. Ну а поскольку Windows 11 всё ещё находится в активной разработке, Microsoft не подтвердила существование Windows 12. Имеются отдельные фрагменты информации и самые невероятные слухи, а инсайдеры утверждают, что следующая версия ОС появится в 2024 году.

Если попытаться собрать все более или менее достоверные слухи воедино, то можно сделать вывод, что Windows 12 будет сильно интегрирована с искусственным интеллектом и облачными технологиями. Возможно, она будет конкурировать с Chrome OS от Google и будет ориентирована на работу в Интернете. Также имеется информация о разработке новой «лёгкой» облачной версии Windows 12. Пожалуй, эксперты не верят в подобные планы, ведь Microsoft предпринимала попытку создать альтернативу Chrome OS в прошлом. Windows 10X стала настоящим провалом, поэтому есть все основания полагать, что на этот раз решено сконцентрироваться на более перспективных технологиях. Так, Microsoft создала специальную группу «Windows and Web Experience», которая будет интегрировать в ОС как локальные, так и облачные функции.

И учитывая успех Bing Chat, следующая версия ОС, скорее всего, будет сильно зависеть искусственного интеллекта. Слухи также указывают на разработку Windows CorePC, цель которой заключается в том, чтобы сделать операционную систему модульной. С учётом завершения поддержки Windows 10 в 2025 году, Microsoft с высокой долей вероятности представит новую версию ОС раньше, чтобы обеспечить возможность перехода для пользователей старых компьютеров. В сочетании с усилиями производителей ПК продвигать новые устройства, Windows 12 получит более высокие системные требования.

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Стоит помнить, что пока это лишь слухи, ведь Microsoft официально не подтверждает такую информацию. Поэтому следует относиться ко всему, что можно прочесть в сети с определённой долей скептицизма. На данный момент можно быть уверенным только в одном: Windows 12 не будет предоставляться по подписке. Кстати, Windows 11 провалилась и плохо продаётся. Пользователи неохотно переходят на новую операционную систему, а корпорации и вовсе предпочитают остаться на Windows 10. Возможно, следующая версия ОС окажется более популярной. 

#microsoft #windows 12
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