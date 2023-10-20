Доходы финской компании продолжают снижаться

До 2022 года международные компании заявляли, что Российский рынок для них считается одним из основных. В страну инвестировались крупные суммы, а прибыли постоянно росли. Удивительно, но в 2022 году вдруг выяснилось, что Россия генерирует меньше 2% доходов крупных компаний, а многие и вовсе утверждали, что уход из РФ никак не повлияет на доходы. Возможно, бизнесмены из США и Европы и дальше будут продолжать бравировать перед акционерами и инвесторами, умело жонглируя цифрами, но иногда скрыть очевидное не представляется возможным. Известно, что телекоммуникационный рынок России считается одним из крупнейших в мире, а аналитики говорили об огромном потенциале для роста. Похоже, решение уйти из РФ больно ударило по доходам Nokia. Как сообщается, финская телекоммуникационная компания готовится к масштабным сокращениям и планирует уволить до 14 000 сотрудников, о чём пишут на официальном сайте.

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Представители Nokia уверяют, что главная причина заключается в резком снижении выручки, поскольку в третьем квартале 2023 года прибыль упала на 20%, составив всего 4.98 миллиарда долларов. Что до годовых показателей, то наблюдается 69% падение, указывающее на крайне тревожные показатели. Nokia объявила о крайне сложной рыночной ситуации и обещает справиться со всеми проблемами в ближайшее время. Ну а поскольку хороших решений нет, то потребуется скорректировать операционные расходы уже сегодня. С этой целью ожидается увольнение большого количества сотрудников, что позволит компании сэкономить около 1.2 миллиарда долларов к концу 2026 года. Журналисты напоминают, что это не первое сокращение персонала за последнее время. Так, в 2022 финская компания уже уволила немало сотрудников, но добиться долговременного эффекта так и не смогла. Как уже было сказано выше, предварительная оценка указывает на необходимость увольнения 14 000 человек, что может серьёзно отразиться на глобальном бизнесе Nokia. Отдельно отмечается, что сегодня в Nokia работает 86 000 человек по всему миру. Если сократить всего 9 000 сотрудников (минимальный порог), компания уменьшит свой штат до 77 000 человек. В случае необходимости уволить 14 000 человек, в компании останется всего 72 000 сотрудников.

Нелишним будет напомнить, что Nokia не имеет отношения к производству мобильных телефонов, поскольку за это отвечает китайская HMD Global, выкупившая данное направление у финской компании. Сама же Nokia занимается производством базовых станций для мобильных сетей и другого оборудования в сфере телекоммуникаций. Согласно финансовому отчёту компании за третий квартал 2023 года, операционная прибыль подразделения уменьшилась на 64%, а благоприятных прогнозов пока нет. Представители финской компании уверяют, что спад продаж непосредственно связан с плохими результатами в Северной Америке (-40% за год), а также разочаровывающими результатами в Индии. В этой стране стартовал запуск сетей пятого поколения (5G), но доходы пока далеки от ожидаемых.

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Аналитики не исключают, что проблемы Nokia могут быть связаны с уходом компании с российского рынка. До этого финская компания доминировала, значительно опережая Huawei из Китая и Ericsson из Швеции. В последнее время китайские производители становятся всё более заметными игроками, а продажи Nokia снижаются не только в России. В Китае осознают опасности использования европейского оборудования, поскольку в случае масштабных санкций есть риск остаться без поставок вообще. Именно поэтому там всё меньше закупают продукцию Nokia, ориентируясь на отечественные аналоги. Кстати, Ericsson тоже покинула рынок РФ, а в 2023 году объявила о намерении уволить 8500 сотрудников. В финансовом отчёте за третий квартал 2023 года шведская компания сетует на плохие продажи в Северной Америке, что выглядит крайне подозрительно.