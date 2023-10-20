Китай продолжает вводить ответные меры в адрес США и других стран

С 1 августа Китай ввёл ограничения на экспорт галлия и германия за пределы страны. Металлы используются в производстве полупроводников, а также необходимы для создания радиолокационных станций. При этом именно Китай считается основным поставщиком этих металлов на мировой рынок, а дефицит способен оказать негативное влияние на производство оружия в США. Аналитики предполагали, что на этом китайские власти не остановятся, а сегодня стало известно, что Поднебесная усилит давление на США и союзников. Сообщается, что в рамках обеспечения национальной безопасности вводится обязательная процедура получения разрешений на экспорт продукции из графита. Таким образом власти не вводят полный запрет на продажу графита, но могут сделать так, чтобы определённые импортёры никогда не получили нужную лицензию.

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Важно понимать, что в настоящее время Китай является крупнейшим глобальным производителем и поставщиком графита, а также генерирует до 90% сырья, созданного на основе этого минерала. Ну а поскольку без графита невозможно создать автомобильный аккумулятор, то у США могут возникнуть серьёзные проблемы. Эксперты отмечают, что соответствующее решение принято в условиях растущего давления со стороны зарубежных правительств на китайские компании. Например, Европейский Союз рассматривает вопрос о введении таможенных пошлин на электромобили китайского производства, пытаясь обезопасить внутренний рынок от экспансии китайского автопрома.

Не сидит без дела и правительство США, недавно расширившее ограничения для Китая в доступе к ключевым полупроводниковым фабрикам. Запрет включает продажу китайским компаниям графических чипов для обучения ИИ, а под удар попал бизнес NVIDIA, имеющий сильную зависимость от рынка Поднебесной. Нет никаких сомнений, что торговая война набирает обороты, а обе стороны не остановятся. Под удар обязательно попадут многие нейтральные игроки в других странах, а всё это окажет негативное влияние на рост технологического потенциала всего человечества. Министерство торговли Китая подчёркивает, что новые меры направлены на обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок и производства и старается не акцентировать внимание на противостоянии с США. Что любопытно, на этот раз требования не затрагивают конкретные страны. По данным китайской таможни, основными импортёрами графита из Китая являются Япония, США, Индия и Южная Корея. Таким образом власти могут жонглировать выдачей лицензии по своему усмотрению, используя данный фактор в личных целях.

Согласно новым правилам, с 1 декабря экспортёры обязаны получить разрешение на поставку двух видов графита: синтетического высокой чистоты, твёрдости и прочности, а также натурального чешуйчатого графита и продуктов на его основе. Министерство торговли отметило, что три категории высокочувствительных графитовых продуктов уже подвергались временному контролю и включены в новый список. В то же время пять менее чувствительных продуктов из графита, применяемых в основных отраслях промышленности, таких как металлургия и химия, освобождены от временных ограничений. С увеличением спроса на электромобили производители автомобилей сталкиваются с необходимостью диверсификации источников поставок. Вот только принятые сегодня меры обязательно окажут долговременное влияние на развитие всей отрасли.

Аналитики предполагают, что эти меры могут вынудить южнокорейские компании, зависящие от китайских поставок графита, искать альтернативные источники, например, в США или Австралии, что обязательно повлечёт за собой дополнительные расходы. Представители японского правительства уже заявили, что планируют запросить у Китая подробности и готовы предпринять необходимые шаги, если вдруг решения Поднебесной будут противоречить правилам Всемирной торговой организации. Ну и как следствие, акции китайских производителей автомобилей и аккумуляторов на альтернативных источниках энергии начали расти. Аналитики снова предлагают подождать, поскольку предсказать последствия принятых мер для глобального рынка крайне сложно. Дополнительно указывается, что в данном случае полного запрета на экспорт нет, а в настоящее время цены на натуральный чешуйчатый графит не повысились. Так, вчера натуральный чешуйчатый графит продавали за 3950 юаней (539.62 доллара) за метрическую тонну, что на 25.5% ниже, чем в начале года. Происходящее связано с тем, что спрос со стороны производителей электрокаров значительно снизился, но новые меры способны привести к рекордному подорожанию графита.

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Ожидается, что до 1 декабря ключевые импортёры графита предпочтут выкупить у Китая значительные объёмы продукции, ну а после неплохие перспективы есть и у российских производителей. Ранее именно РФ была одним из основных поставщиков, а значит можно вернуться на рынок, получив дополнительную прибыль. На пути РФ стоят санкции, поэтому неясно, захотят ли крупные компании в Японии и США закупать напрямую графит у отечественных производителей.