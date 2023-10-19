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Европа уже много лет принимает беженцев из стран Ближнего Востока. При этом самую большую ношу на себя взяла Германия, не только щедро раздающая миллиарды евро соседям, но и вкладывающая немалые деньги в содержание сотен тысяч беженцев. В стране огромное количество сирийцев, афганцев, палестинцев и жителей других стран, страдающих от гегемонии США и бесцеремонных действий НАТО. В итоге Германия переполнена бегущими от боевых действий людьми, многие из которых имеют радикальные взгляды и представляют собой опасность для властей. Всё это сильно напоминает пороховую бочку, рядом с которой спокойно курит сигаретку Шольц. Чем всё закончится, трудно сказать, ведь многие аналитики не ожидали резкого напряжения между Израилем и Сектором Газа. Сегодня ЦАХАЛ готовятся к наземной операции, а вечерние улицы многих городов планеты наполняются людьми, призывающими к миру. На самом деле среди протестантов есть и те, кто хочет крови, а особенно много беженцев с Ближнего Востока в Берлине.
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Не случайно именно столица Германии стала одной из горячих точек планеты, куда пришло огромное количество людей. По данным телеканала Das Erste, в среду вечером на улице Зонненаллее произошли столкновения между полицией и участниками пропалестинской демонстрации. Согласно информации от полиции, протестующие бросали камни и бутылки в сторону полицейских, что привело к травмам у нескольких сотрудников правопорядка. Несмотря на полученные травмы, представители Фемиды оставались на службе, а протестующие активно использовали пиротехнику. Для пресечения беспорядков полиция применила несколько водомётов и перцовый аэрозоль. Пока нет информации о пострадавших среди демонстрантов, а журналисты сообщают о десятках задержанных.
Несмотря на запрет на демонстрации, протесты начались ещё днём, а атмосфера сразу же оказалась напряжённой. Позднее вечером на улице Рейтерштрассе, между улицами Зонненаллее и Карл-Маркс-Штрассе, были устроены баррикады, которые демонстранты подожгли. Полиция сообщила о случаях поджога случайных предметов на улице, которые протестующие фиксировали на видео. В результате применения пиротехники на одном из балконов возник пожар, а о пострадавших не сообщалось. Для сбора личных данных и обеспечения безопасности было задействовано несколько патрульных машин, а около 8 вечера водомёты были направлены к баррикадам. Полиция попыталась окружить протестующих, которые не выполнили приказ об уходе с площади. В отношении некоторых демонстрантов были применены более суровые меры.
Ожидалось, что следом появятся новые мелкие и крупные группы демонстрантов, которые будут скандировать лозунги и совершать преступные действия. Полиция получила чёткие приказы к действию, а в итоге несколько групп людей были обнаружены в разных местах города, несмотря на запреты властей. Как сообщает полиция, несмотря на призывы через громкоговорители и объявления о запрете на собрания на площади Рихардплац, некоторые люди остались на месте. По итогам среды травмы различной тяжести получили 20 полицейских, а 2 из них были вынуждены отказаться от несения дежурства. По данным полиции, 39 человек были арестованы, и возбуждено 65 уголовных дел. Также зафиксировано 12 административных правонарушений. Одна из причин резкой напряжённости заключается в том, что Германия поддержала Израиль после нанесения удара по госпиталю в Секторе Газа. Власти Израиля обвиняют в произошедшем радикальные палестинские группировки, тогда как арабские страны почти единогласно признали вину за ЦАХАЛ. Расследование идёт медленно, а международное сообщество не определилось с тем, на кого возложить вину.