Ситуация становится всё более горячей

Европа уже много лет принимает беженцев из стран Ближнего Востока. При этом самую большую ношу на себя взяла Германия, не только щедро раздающая миллиарды евро соседям, но и вкладывающая немалые деньги в содержание сотен тысяч беженцев. В стране огромное количество сирийцев, афганцев, палестинцев и жителей других стран, страдающих от гегемонии США и бесцеремонных действий НАТО. В итоге Германия переполнена бегущими от боевых действий людьми, многие из которых имеют радикальные взгляды и представляют собой опасность для властей. Всё это сильно напоминает пороховую бочку, рядом с которой спокойно курит сигаретку Шольц. Чем всё закончится, трудно сказать, ведь многие аналитики не ожидали резкого напряжения между Израилем и Сектором Газа. Сегодня ЦАХАЛ готовятся к наземной операции, а вечерние улицы многих городов планеты наполняются людьми, призывающими к миру. На самом деле среди протестантов есть и те, кто хочет крови, а особенно много беженцев с Ближнего Востока в Берлине.

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Не случайно именно столица Германии стала одной из горячих точек планеты, куда пришло огромное количество людей. По данным телеканала Das Erste, в среду вечером на улице Зонненаллее произошли столкновения между полицией и участниками пропалестинской демонстрации. Согласно информации от полиции, протестующие бросали камни и бутылки в сторону полицейских, что привело к травмам у нескольких сотрудников правопорядка. Несмотря на полученные травмы, представители Фемиды оставались на службе, а протестующие активно использовали пиротехнику. Для пресечения беспорядков полиция применила несколько водомётов и перцовый аэрозоль. Пока нет информации о пострадавших среди демонстрантов, а журналисты сообщают о десятках задержанных.

Несмотря на запрет на демонстрации, протесты начались ещё днём, а атмосфера сразу же оказалась напряжённой. Позднее вечером на улице Рейтерштрассе, между улицами Зонненаллее и Карл-Маркс-Штрассе, были устроены баррикады, которые демонстранты подожгли. Полиция сообщила о случаях поджога случайных предметов на улице, которые протестующие фиксировали на видео. В результате применения пиротехники на одном из балконов возник пожар, а о пострадавших не сообщалось. Для сбора личных данных и обеспечения безопасности было задействовано несколько патрульных машин, а около 8 вечера водомёты были направлены к баррикадам. Полиция попыталась окружить протестующих, которые не выполнили приказ об уходе с площади. В отношении некоторых демонстрантов были применены более суровые меры.

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Ожидалось, что следом появятся новые мелкие и крупные группы демонстрантов, которые будут скандировать лозунги и совершать преступные действия. Полиция получила чёткие приказы к действию, а в итоге несколько групп людей были обнаружены в разных местах города, несмотря на запреты властей. Как сообщает полиция, несмотря на призывы через громкоговорители и объявления о запрете на собрания на площади Рихардплац, некоторые люди остались на месте. По итогам среды травмы различной тяжести получили 20 полицейских, а 2 из них были вынуждены отказаться от несения дежурства. По данным полиции, 39 человек были арестованы, и возбуждено 65 уголовных дел. Также зафиксировано 12 административных правонарушений. Одна из причин резкой напряжённости заключается в том, что Германия поддержала Израиль после нанесения удара по госпиталю в Секторе Газа. Власти Израиля обвиняют в произошедшем радикальные палестинские группировки, тогда как арабские страны почти единогласно признали вину за ЦАХАЛ. Расследование идёт медленно, а международное сообщество не определилось с тем, на кого возложить вину.