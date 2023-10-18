В качестве доказательств приводятся звуки, сопровождающие прилёт ракеты

Противостояние на Ближнем Востоке становится всё более напряжённым. Многие аналитики уверены, что если бы не американские авианосцы, то ряд соседних стран уже давно начал бы против Израиля боевые действия. До вчерашнего вечера всё ограничивалось обстрелами с территории Ливана, но после случившегося есть все основания ожидать повышения градуса конфронтации. Как вы могли слышать, вчера был нанесён удар по больнице в Секторе Газа. По разным данным погибло от 500 до нескольких тысяч человек. Пострадали преимущественно женщины и дети, а одна из проблем заключалась в особенностях самого здания, где было множество баллонов с воздухом. В итоге фугасный снаряд привёл к большому количеству жертв.

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Израильские власти утверждают, что ответственность за удар лежит на группировке «Исламский джихад», тогда как многие исламские эксперты твёрдо уверены в том, что бомбу сбросили силы ЦАХАЛ. В проблеме попробовал разобраться американский журналист Джексон Хинкл. По его мнению, атака на больницу в секторе Газа была осуществлена израильской стороной, а всё это можно доказать без использования спутниковых снимков и других средств фиксации. Хинкл утверждает, что ключевым доказательством в пользу использования израильской ракеты является видео, на котором запечатлён момент удара. Он обратил внимание на звук, который сопровождал прилёт ракеты, и определил его как характерный для американских авиабомб JDAM. Чтобы подкрепить своё утверждение, Хинкл провёл сравнение трёх видеороликов, включив звук прилёта ракет ХАМАС, звук авиабомбы JDAM и звук того, что попало в больницу в Газе. Звуки, зафиксированные при атаке на больницу и при использовании американской авиабомбы JDAM, оказались практически идентичными.

Хинкл предложил каждому самому оценить эти звуки на своей странице в социальной сети, а сам он заключает, что если орудием была JDAM, то за этим на 100% стоит Израиль. Следует напомнить, что вечером накануне израильская авиация нанесла ракетные удары по центральным районам Газы. В настоящее время Израиль официально отрицает свою причастность к ударам по больнице, а посетивший страну Байден и вовсе пространно выразился относительно произошедшего. По словам контр-адмирала Даниэля Хагари, разведывательные данные, полученные из разных источников, свидетельствуют о том, что «Исламский джихад» несёт ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе.

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Ну а пока мир пытается понять, кто виноват, звучат непрекращающиеся требования наказать Израиль. Многие ведущие эксперты полагают, что происходящее может стать причиной очередного всплеска ненависти против еврейской диаспоры во всём мире. При этом в случае втягивания в конфликт целого ряда исламских стран существует реальная угроза масштабного многолетнего противостояния.