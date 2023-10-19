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Bublik1
Forbes: США отправили Украине просроченные ATACMS, но поставили внутрь кассетную боевую часть
По мнению экспертов, эффективность таких ракет низкая, а точность оставляет желать лучшего

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Аналитики не могут понять, сколько оперативно-тактических ракет ATACMS США поставили Украине. Кто-то называет официальную цифру в 12 единиц, тогда как некоторые не исключают, что ВСУ получили больше 20 ракет. При этом указывается, что янки заменили боевую часть, установив кассетные боеприпасы, тогда как сами ракеты являются сильно устаревшими. В Украине эту информацию преподносят как победу, но на самом деле речь идёт о ракетах малого радиуса действия (до 165 километров) без рабочей системы GPS. Вместо этого используются инерциальная система наведения, а в Киеве заявляют, что таким образом удаётся обходить многочисленные системы РЭБ. Похоже, всё не так просто, о чём поведали американские СМИ. 

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Эксперты полагают, что все поставленные ATACMS могут оказаться с истекшими сроками годности или очень близки к моменту, когда требуется полная утилизация, о чём говорят представители Forbes. По данным издания, на балансе вооружённых сил США есть значительное количество устаревших ракет M39 (вариант ATACMS). Скорее всего, именно эти ракеты были отправлены в Украину администрацией Белого дома. Эксперты полагают, что стоимость таких ракет оценивается в миллионы долларов, но сами они не обладают высокой точностью и не являются самым эффективным решением. Проще говоря, использовать их для ударов по военным объектам РФ невозможно, а в итоге ВСУ предпочтёт бить по гражданской инфраструктуре, где важен психологический эффект. Ну а поскольку внутри содержится кассетная боевая часть, то урон гражданскому населению от такой ракеты действительно может быть значительным. 

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В целом, даже многие аналитики в США полагают, что сегодня в Украине происходят события, аналогичные тем, что ранее наблюдались в Афганистане. Свою позицию по этому поводу высказал ветеран ВМС США Мэтью в рамках интервью каналу Judging Freedom. Всё дело в том, что Америка не может оказывать поддержку Украине и Израилю, ну а для геополитики сегодня важнее Ближний Восток. Аналитик полагает, что для отказа от поддержки Киева осталось не так много времени. При этом проблема не только в противостоянии между Израилем и Хамасом, ведь наступательная операция ВСУ провалилась. Что любопытно, наблюдаются изменения в общественном мнении и внутри США. Ещё недавно украинские флаги можно было заметить на многих зданиях по всей стране, ну а сегодня флаги постепенно снимают, а после наступления дня Благодарения патриотические атрибуты и вовсе навсегда исчезнут с домов по всей Америке. Ну а следом придёт Рождество и Новый год, а значит рядовые американцы на много месяцев забудут о существовании Украины.

#политика #военные технологии #atacms
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