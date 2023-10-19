Инсайдеры обнаружили новые идентификаторы графических чипов Moore Threads

Иногда возникает ощущение, что мы все стали участниками театра абсурда. Представьте себе любопытную ситуацию. Так, вначале инженеры NVIDIA разрабатывают новую архитектуру, а после ряда тестов начинают производство чипов на тайваньской фабрике TSMC. Вот только графическое ядро само по себе бесполезно, поэтому Дженсен Хуанг отправляет часть продукции на заводы, располагающиеся на материковом Китае. Там продукт достигает своей завершённости, ну а после поступает на мировые рынки. Многие заводы находятся на Тайване, но это не так важно, ведь значительная часть запчастей всё равно выпускается на материковом Китае. И вот после того, как китайцы сделали немалую часть работы, американцы заявляют, что не станут продавать свою продукцию на рынок Поднебесной. Смотрится комично, но это та реальность, в которой мы с вами живём. К примеру, уже достаточно давно NVIDIA не может поставлять в Китай несколько высокопроизводительных решений для облачных вычислений, ну а недавно в прессе сообщили, что даже GeForce RTX 4090 попала под санкции.

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К счастью, регулирующие органы США смотрят на решения правительства сквозь пальцы, ну а пока в Китае проводятся активные попытки создать собственные аналоги решениям NVIDIA. Известно, что компания Moore Threads Technology находится под санкциями и готовится к релизу новой линейки графических процессоров. Речь идёт не только о решениях для бизнеса, но и о пользовательских видеокартах для настольных ПК. Речь идёт о двух следующих продуктах: MTT S90 – предназначенном для клиентских компьютеров, и MTT S4000 – для центров обработки данных. Инсайдеры полагают, что новые идентификаторы 0301 и 0323 свидетельствуют о том, что китайская компания готовит решения нового поколения.

Предполагается, что речь идёт о совершенно новой микроархитектуре, которая сменит серию графических процессоров Chunxiao. Напомним, в серию входят MTT S70, MTT S80 и MTT S4000, но все указанные решения не способны конкурировать даже с середняками NVIDIA. Сервис Device Hunt отслеживает репозитории PCI ID и USB ID, выявляя новое оборудование. Обычно это происходит, когда компании начинают тестировать новые чипы или драйверы. Похоже, Moore Threads уже имеет на руках готовую видеокарту на базе графического процессора третьего поколения. Инсайдеры пока не готовы рассказать, насколько быстрым будет новое решение, поскольку тестов в сети всё ещё нет. Ну а поскольку Moore Threads попала в санкционный список США, что это означает ограниченный доступ к американским технологиям. Это создаёт сложности для производства, так как практически все чипы, производимые на TSMC и других заводах, используют технологии или инструменты, разработанные в США.

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Без доступа к таким литейным предприятиям, как TSMC, Intel Foundry Services или Samsung Foundry, Moore Threads придётся обратиться к SMIC с предложением разработки своих графических процессоров. Вопрос о том, насколько это будет эффективно при использовании 7-нм техпроцесса, остаётся открытым. Учитывая, что SMIC также обслуживает другие мобильные SoC, такие как Hisilicon Kirin 9000S от Huawei, Moore Threads может столкнуться с ограниченным производством. Очевидно, что со временем мощности китайского полупроводникового гиганта будут расти, но пока SMIC разрывается между крупными заказчиками, поэтому места на производстве для Moore Threads может не хватить.