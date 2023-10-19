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Bublik1
Tesla разочаровала аналитиков – доходы снижаются, а будущее Cybertruck туманно
Мало того, Илон Маск ещё и снизил цены на некоторые модели, что только усилило падение доходов

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Большая часть крупных автопроизводителей имеет довольно стабильное положение на рынке. Аналитики прекрасно знают, чего стоит ожидать от таких компаний, поэтому не склонны на переоценку или на недооценку. Прогнозы по поставкам могут быть сорваны только в случае возникновения форс-мажорных ситуаций (таких, как глобальная пандемия или полупроводниковый кризис), а всё это позволяет говорить о некоторой стабильности и уверенности.

Что до Tesla, то американский автопроизводитель всё ещё растёт, а высокий интерес в прессе к тем или иным продуктам приводит к переоценке потенциала детища Илона Маска. В результате возникают ситуации, когда незначительные отклонения от плана приводят к настоящему краху, а мир слишком пристально следит за поступлением на рынок отдельных моделей. Вчера Tesla раскрыла свою финансовую отчётность за третий квартал 2023 года: результаты вызвали некоторое разочарование в инвестиционном сообществе.

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Как оказалось, общие показатели выручки и прибыли не соответствуют ожиданиям, а всё это закономерно, ведь резкий рост всегда сопровождается замедлением и сопротивлением рынка. Если обратиться к показателям, то можно заметить, что компания сообщила о выручке в размере 23.35 миллиарда долларов. Этот результат не соответствовал консенсусу ожиданий, который прогнозировал выручку в размере 23.922 миллиарда долларов (согласно консенсус-прогнозам Tesla, составленным аналитиками IR). Взглянув на производственную активность Tesla в течение этого квартала, мы видим, что компания не смогла выполнить консенсусные ожидания в части поставок автомобилей примерно на 5%. Руководство заявляло, что квартальные поставки составили 435 059 машин, тогда как на самом деле Tesla даже превысила объём производства на 1.06%, что свидетельствует о снижении складских запасов впервые за несколько последних кварталов.

Согласно аналитическим прогнозам Bloomberg, валовая прибыль Tesla от продажи автомобилей (без учёта регулятивных кредитов) должна была составить 17.7% в третьем квартале 2023 года. Для сравнения, этот показатель составлял 19% в первом квартале 2023 года и 18.10% во втором квартале 2023 года. Вот только на этот раз производитель сообщил о валовой прибыли от продажи автомобилей (без учёта RC) в размере 16.30%. Резкое падение доходов может быть связано с вынужденным снижением цен на электрокары на нескольких рынках, поскольку конкуренты не дремлют и пытаются воспользоваться своим опытом и налаженными связями. В результате свободный денежный поток за этот период составил 848 миллионов долларов, что можно назвать довольно посредственным результатом. Всё это не могло не отразиться на показателях прибыли на акцию, снизившегося с 0.72 доллара до 0.66 доллара. 

Отдельно отмечается, что в 4 квартале Tesla планирует начать поставки Cybertruck. На момент публикации этой информации, акции компании снизились примерно на 1%, поскольку инвесторы анализируют общее падение компании, несмотря на ожидания консенсуса. Что касается общего настроения на рынке, то ожидается, что проблемы с производством могут затянуться, а многие инвесторы ожидают развития негативного сценария.

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Судя по всему, Илон Маск и дальше будет снижать цены, чтобы распродать складские запасы и решить проблему с конкурентами. В итоге есть большие сомнения, что в 2024 году Tesla сможет существенно увеличить доходы. Особый интерес вызывает появление суперкомпьютера Dojo и попытки инженеров компании более тесно интегрировать искусственный интеллект в каждый автомобиль. Что до Cybertruck, то аналитики пока не могут понять, когда точно Tesla начнёт массовое производство этой модели, поскольку выход автомобиля на рынок уже несколько раз переносился. 

#tesla #илон маск #cybertruck #транспорт
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