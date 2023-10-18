У Байдена сейчас явно нет времени заглядывать в Россию, поскольку конфликт на Ближнем востоке только разгорается

Ещё недавно казалось, что Германия вот-вот приступит к поставкам Украине ракет Taurus, но в какой-то момент стало ясно, что Шольц не торопиться принимать спорное решение. После продолжительных дебатов ракеты решено было Киеву не давать, что было поддержано рядовым жителями Германии. Стремительно снижающийся рейтинг Шольца всё это уже не спасёт, а вот сонный Джо не стал церемониться, и отправил Зеленскому партию ATACMS. Точное количество ракет, которые получила Украина, держится в секрете. Какое-то время назад сообщалось о том, что ВСУ располагают 12 ракетами, но журналисты The New York Times уверены в том, что на самом деле ракет не меньше 20 единиц.

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Издание ссылается на неназванные источники и утверждает, что Пентагон отправил Украине не 12-13 ракет, как было объявлено, а около 20. При этом журналисты не стали исключать, что на самом деле ракет может быть больше, а причина в том, что передача производилась конфиденциально из-за опасений, что Россия могла бы атаковать ракеты во время их транспортировки. Кроме того, Киев желал подготовить для России неприятный сюрприз, сохраняя проведение договорённостей в тайне. Есть также мнение, согласно которому увеличение числа ракет в разных источниках связано с тем, что поставки были выполнены задолго до официальных заявлений и в разных объёмах. Западные СМИ сейчас пытаются «легализовать» этот факт. Такая же ситуация была и с поставкой РСЗО HIMARS, британскими ракетами Storm Shadow, французскими SCALP и другими видами вооружений, которые сначала доставлялись, а затем официально объявлялись прессе. На этом фоне аналитики не исключают скорой поставку Киеву ракет Taurus, несмотря на указанные выше заявления Германии.

Отдельно отмечается, что оперативно-тактические ракеты ATACMS, поставленные Украине, не совсем обычные, а оснащены кассетной боевой частью и дальностью поражения 165 км. На них отсутствует система GPS, и сами они наводятся инерциально. Причина в активном использовании армией РФ систем РЭБ, способных перехватывать ракеты задолго до приближения к цели. Всё это также значит, что США поставили Украине самую старую версию ATACMS, которая довольно давно пылилась на складах.

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Ну а поскольку противостояние затягивается, а президентский срок Байдена завершится уже через год, то сонный Джо продолжает делать громкие заявления. Кажется, что он старается сделать всё от него зависящие, чтобы следующий президент США не смог наладить с Россией мирный диалог, поэтому заявил, РФ уже проиграла и призвал Европу сплотиться. В рамках сегодняшнего интервью на эту тему комментарии дал В. Путин. По словам президента, подобные высказывания Байдена выглядят странно. Если «война проиграна», то нет никакого смысла поставлять Украине ATACMS. Это глупо и нецелесообразно. Путин предложил Байдену забрать все свои ракеты и другое оружие и приехать к нему на блины. За чашечкой чая выяснить противоречия и поговорить.