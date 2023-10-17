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Bublik1
Первые тесты Core i5-14400 демонстрируют прирост до 29% в Geekbench 6 при сохранении прежней цены
Серия Raptor Lake Refresh станет последней, а после мы увидим архитектуру Meteor Lake и ребрендинг с «Core» и «Core Ultra»

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Вчера Intel представила новое поколение настольных процессоров. В целом, ничего сенсационного не случилось, ведь серия Raptor Lake Refresh будет основана на уже проверенном 10-нм технологическом процессе и предложит минимальные изменения по сравнению с находящимися на рынке решениями. Любопытство вызывают официальные тесты, в рамках которых Core i9-14900K умудряется обходить Ryzen 9 7950X3D, но окончательный вердикт вынесут владельцы подобных камней. Многие любители тестов уже ждут старта продаж, поэтому очень скоро мы узнаем, на что способен флагман Intel. Если не считать роста тактовой частоты с 5.8 ГГц до 6 ГГц, то значительных изменений нет, а цена останется прежней. Но если подобные камни интересны прежде всего энтузиастам, то обычные пользователи покупают менее дорогие решения. 

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Пожалуй, наибольший интерес вызывает Core i5-14400. Известно, что данный процессор не попадёт в первую волну и будет представлен в январе 2024 года. Это значит, что продажи начнутся не скоро, а всё это не мешает любителям слухов и утечек изучать просочившиеся данные о претенденте на место одного из самых продаваемых камней следующего года. Прежде всего инсайдеры отмечают, что Core i5-14400 будет аналогичен Core i5-13400 и предложит 6 больших ядер и 4 малых энергоэффективных ядра. Это даёт в совокупности 10 ядер и 16 потоков, что кажется хорошим маркетинговым ходом Intel. TDP традиционно не превысит 65 Вт, а цена останется на прежнем уровне. Тактовая частота одного ядра не превысит 4.7 ГГц, но куда любопытнее смотрятся результаты в тестах. На сайте Wccftech можно найти небольшую заметку, где отмечается прирост быстродействия по сравнению с находящимися на рынке аналогами. Итак, Core i5-14400 удалось набрать в Geekbench 6 целых 2464 балла в одноядерном тесте, что на 8% быстрее показателей Core i5-13400. В том же бенчмарке новинка продемонстрировала 29% отрыв, набрав 13 373 балла. Важно понимать, что результаты носят предварительный характер, а очень часто синтетические тесты не соответствуют реальным игровым или рабочим задачам. 

Ну а пока эксперты, гики и обычные пользователи ожидают старта продаж (новинки появятся на прилавках магазинов уже сегодня), в Intel сделали важное заявление. Представители компании напомнили, что Core i9-14900K завершает линейку процессоров, старт которой был дан в 2008 году. С тех пор было выпущено 14 поколений, а постоянные инновации позволили увеличить производительность в несколько раз. При этом Intel напоминает о принятом ранее решении отказаться от обозначения «Core i». Отмечается, что серия Raptor Lake Refresh станет последней, а уже в 2024 году нас ждёт архитектура Meteor Lake, в рамках которой станут доступны наименования «Core» и «Core Ultra». В первом случае речь идёт о процессорах с заблокированным множителем. Например, это может быть Core 15400. Что до «Core Ultra», то право стать часть серии позволят только самых быстрым и дорогим камням. Например, Core Ultra 15700K. 

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Сложно сказать, что для чего Intel вообще придумала ребрендинг. Может компания хочет получить дополнительную бесплатную рекламу. А может пытается намекнуть, что серия Meteor Lake окажется революционной. Ожидается переход на 7-нм тепроцесс (называется I5), а это позволит увеличить быстродействие, снизить энергопотребление и побороться с AMD за лидерство в игровых сценариях и решении сложных задач. В последнее время красные становятся всё сильнее в серверном сегменте, а в Intel связывают большие планы с переходом на новые технологии. 

#процессоры #тесты #core i5-14400
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