Информацией поделился командир танкового взвода

Ещё совсем недавно танки считались лучшим средством для прорыва обороны укреплённых позиций противника. Тяжелобронированная техника должна была выступать во главе штурмовых колонн, обеспечивая преимущество за счёт ударной силы и количественного фактора. Вот только в рамках СВО стало ясно, что танки утеряли свои преимущества и больше не могут считаться самостоятельными боевыми единицами. Причин множество, ведь появилась высокоточная артиллерия, способная наносить удары по движущимся целям, но куда опаснее беспилотные летательные аппараты. Обе стороны активно применяют дроны-камикадзе, высокая точность которых позволяет наносить удары в самые уязвимые участки машины. Некоторые БПЛА сбрасывают гранаты и даже переносят боевые части мин. Наиболее ловкие операторы научились сбрасывать всё это в открытые кабины танков и другой техники, а подготовиться к подобным сюрпризам крайне сложно. Российские Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М уже с завода поставляются вместе со специализированными антидроновыми козырьками, но это не единственное средство защиты, о котором стало известно прессе.

реклама

Как стало известно, в армии РФ были внедрены новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые монтируются непосредственно на танке и способны предотвратить приближение FPV-дронов. Принцип действия не раскрывается, но суть сводится к тому, что беспилотники поражаются специальными волнами с расстояния не менее 10 метров. Это позволяет не подпускать БПЛА противника в бронированной технике, а информацией поделился командир танкового взвода Вооружённых Сил Российской Федерации с позывным «Сова». Боец отмечает, что военные успешно применяют новые системы РЭБ, установленные непосредственно на танках. Технология демонстрирует выдающуюся эффективность, поскольку способна предотвращать приближение любых FPV-дронов на расстояние менее 10 метров от бронированной боевой машины. Это означает, что любой FPV-дрон, который подлетит слишком близко к защищённой этим устройством боевой технике, потеряет связь со спутниками и своим оператором.

Обычно устройство замирает на месте или падает на землю, что позволяет обезвредить дрон или уничтожить с безопасного расстояния. Командир танкового взвода подчеркнул, что хотя в последние несколько дней на передовой в районе Работино и Вербового наблюдается некоторое затишье, предшествующие дни были отмечены мощными атаками со стороны украинской армии. Новые системы РЭБ предоставляют вооружённым силам России значительное преимущество в борьбе с беспилотными аппаратами противника и способствуют повышению безопасности и эффективности военных операций. Ну а поскольку у украинской стороны подобных технологий нет, то «Сова» поделился любопытной информацией относительно применения российских беспилотников.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам командира танкового взвода, российские военные успешно используют FPV-дроны для предотвращения приближения танков Вооружённых сил Украины к передовой линии в районе Работино. Первыми на позицию выходят разведывательные БПЛА, а после обнаружения выдвигающейся техники в дело вступают FPV-дроны. Боец подчеркнул, что российские военнослужащие эффективно отслеживают и уничтожают боевую технику ВСУ, находящуюся в районе Орехова. За счёт слаженной работы удалось добиться того, что техника уничтожается почти мгновенно, не подходя к российским позициям на расстояние выстрела. «Сова» подтвердил, что его танковый взвод смог уничтожить значительное количество легкобронированной техники ВСУ, включая западные боевые машины пехоты Bradley. Ну а всё это свидетельствует о высокой эффективности применения FPV-дронов в операциях российских вооружённых сил на передовой.