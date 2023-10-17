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Ещё совсем недавно танки считались лучшим средством для прорыва обороны укреплённых позиций противника. Тяжелобронированная техника должна была выступать во главе штурмовых колонн, обеспечивая преимущество за счёт ударной силы и количественного фактора. Вот только в рамках СВО стало ясно, что танки утеряли свои преимущества и больше не могут считаться самостоятельными боевыми единицами. Причин множество, ведь появилась высокоточная артиллерия, способная наносить удары по движущимся целям, но куда опаснее беспилотные летательные аппараты. Обе стороны активно применяют дроны-камикадзе, высокая точность которых позволяет наносить удары в самые уязвимые участки машины. Некоторые БПЛА сбрасывают гранаты и даже переносят боевые части мин. Наиболее ловкие операторы научились сбрасывать всё это в открытые кабины танков и другой техники, а подготовиться к подобным сюрпризам крайне сложно. Российские Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М уже с завода поставляются вместе со специализированными антидроновыми козырьками, но это не единственное средство защиты, о котором стало известно прессе.
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Как стало известно, в армии РФ были внедрены новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые монтируются непосредственно на танке и способны предотвратить приближение FPV-дронов. Принцип действия не раскрывается, но суть сводится к тому, что беспилотники поражаются специальными волнами с расстояния не менее 10 метров. Это позволяет не подпускать БПЛА противника в бронированной технике, а информацией поделился командир танкового взвода Вооружённых Сил Российской Федерации с позывным «Сова». Боец отмечает, что военные успешно применяют новые системы РЭБ, установленные непосредственно на танках. Технология демонстрирует выдающуюся эффективность, поскольку способна предотвращать приближение любых FPV-дронов на расстояние менее 10 метров от бронированной боевой машины. Это означает, что любой FPV-дрон, который подлетит слишком близко к защищённой этим устройством боевой технике, потеряет связь со спутниками и своим оператором.
Обычно устройство замирает на месте или падает на землю, что позволяет обезвредить дрон или уничтожить с безопасного расстояния. Командир танкового взвода подчеркнул, что хотя в последние несколько дней на передовой в районе Работино и Вербового наблюдается некоторое затишье, предшествующие дни были отмечены мощными атаками со стороны украинской армии. Новые системы РЭБ предоставляют вооружённым силам России значительное преимущество в борьбе с беспилотными аппаратами противника и способствуют повышению безопасности и эффективности военных операций. Ну а поскольку у украинской стороны подобных технологий нет, то «Сова» поделился любопытной информацией относительно применения российских беспилотников.
По словам командира танкового взвода, российские военные успешно используют FPV-дроны для предотвращения приближения танков Вооружённых сил Украины к передовой линии в районе Работино. Первыми на позицию выходят разведывательные БПЛА, а после обнаружения выдвигающейся техники в дело вступают FPV-дроны. Боец подчеркнул, что российские военнослужащие эффективно отслеживают и уничтожают боевую технику ВСУ, находящуюся в районе Орехова. За счёт слаженной работы удалось добиться того, что техника уничтожается почти мгновенно, не подходя к российским позициям на расстояние выстрела. «Сова» подтвердил, что его танковый взвод смог уничтожить значительное количество легкобронированной техники ВСУ, включая западные боевые машины пехоты Bradley. Ну а всё это свидетельствует о высокой эффективности применения FPV-дронов в операциях российских вооружённых сил на передовой.