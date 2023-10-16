На этом фоне укрепляется китайский юань, а также растёт торговля в национальных валютах

Многие ведущие аналитики признают, что времена тотального доминирования доллара уходят в прошлое. Фактически, единственная причина, по которой американская валюта до сих пор используется в качестве резервной, заключается в опасениях ключевых международных игроков. Считается, что крах финансовой системы США никому не выгоден, поэтому национальные валюты постепенно вытесняют американскую во взаимных расчётах. Некоторым кажется, что всё происходит слишком медленно, тогда как другие уверены в том, что Россия и Китай стремительно меняют ландшафт мировой финансовой системы. Отмечается, что всё это приводит к формированию антизападного блока и подрыву доминирования доллара в мировой валютной и экономической сфере. О проблеме открыто пишут эксперты Business Insider, указывающие на слабеющие позиции США на глобальном рынке.

реклама

Одним из самых первых и значительных ударов по доллару стал отказ Москвы и Пекина от использования американской валюты в качестве средства платежей. Согласно официальным данным, на июль 2023 года, 72% российского экспорта оплачивалось в рублях или валютах тех стран, которые не присоединились к санкциям против России. Для сравнения, на начало 2022 года цифра была заметно меньше и с трудом достигала 15%. С импортом ситуация аналогична, а показатель с 33% на начало 2022 года увеличился до 69% и продолжает расти. Что примечательно, доля экспорта, оплачиваемого в рублях, увеличилась в три раза с начала года, а в торговле с Европой российская валюта используется в 50% сделок. Это напрямую связано с решением президента РФ обязать европейских покупателей платить за российский газ в рублях. Экспортные доходы в «токсичных» валютах (например, доллар, евро и фунт стерлингов) в июле упали ниже 28%, что сильно отличается от начала 2022 года, когда этот показатель составлял 87%. Как уже было сказано выше, аналогичные изменения наблюдаются и с импортом.

По мнению аналитиков, высоким потенциалом обладает китайский юань, конвертация которого становится всё более заметна на мировых рынках. Уже в феврале этого года китайская валюта впервые в истории превысила доллар по объёму дневных торговых операций на Московской бирже. В первой половине 2023 года 75% сделок между Россией и Китаем были совершены в юанях. Важно отметить, что Кремль активно использует китайскую валюту в своей международной торговле, и доля таких сделок увеличилась на 25% в первой половине 2023 года. Все эти изменения ослабляют доллар и укрепляют российский рубль и китайский юань, что ставит перед США сложный выбор. С одной стороны, доминирование доллара обеспечивает эффективность санкций, так как большинство мировых торговых операций требует клиринг в системе банков США. С другой стороны, санкции со временем могут уменьшить привлекательность доллара и сделать его менее значимым, что может поставить США в зависимое положение.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ну а Китай активно использует ситуацию с санкциями для продвижения своей собственной валюты. В текущем году китайский юань превзошёл доллар в трансграничных расчётах. В 2022 году Китайский национальный банк создал 38 двусторонних валютных свопов на сумму 4 триллиона юаней, включая сделки с Европейским Союзом и Австралией. Кроме того, Китай активно разрабатывает цифровой юань и собственную международную систему банковских расчётов, альтернативную западной системе SWIFT. Несмотря на это, доллар пока ещё не утратил свою доминирующую роль, но изменения происходят настолько быстро, что эксперты предсказывают более фрагментированную валютную систему в ближайшем будущем, в которой китайский юань будет играть более важную роль. Отметим, что значительных шагов в этом направлении ждут от БРИКС. Пока участники союза не готовы ввести собственную валюту, но такое решение рассматривается, а значит может стать актуальным в ближайшие годы.