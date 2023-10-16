Многие эксперты отмечают, что в последние полтора года обычные российские пользователи начали отказываться от лицензионного программного обеспечения. Виной всему иностранные санкции, поскольку многие американские компании объявили об уходе из РФ. Может показаться, что перейти на пиратские программы – это лучший способ насолить США, вот только по большей части вы наносите вред себе, ведь бесплатный сыр можно встретить только в мышеловке.

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Никто не сказал, что все пиратские программы содержат вирусы, но стоит понимать, что риск может быть чреват последствиями. Если вы осознаёте опасности пиратского ПО, то самое время обратить внимание на магазин Keysfan. Именно там прямо сейчас проходит большая распродажа легальных операционных систем и программных компонентов Happy Halloween Sale. Цены действительно привлекательные, а магазин гарантирует высокое качество продукции и возврат средств в случае непредвиденных ситуаций. Сотрудники Keysfan работают в режиме 24/7 и готовы консультировать клиентов без ограничений в санкциях и других условностях. Давайте изучим наиболее популярные продукты, получившие скидки в рамках большой распродажи.

Офисное ПО со скидкой 62%

Прежде всего обратимся к офисным приложениям, цены на которые как никогда низкие. Не забудьте во время оформления заказа ввести код купона «SKF62» (без кавычек), что позволит получить 62% скидку. Как видите, самая популярная версия Office 2021 Professional Plus оценивается в 27.75 доллара. В состав включены наиболее востребованные компоненты, а коробочная версия может стоить более чем в 10 раз дороже.

(без кавычек), что позволит получить 62% скидку. Как видите, самая популярная версия оценивается в 27.75 доллара. В состав включены наиболее востребованные компоненты, а коробочная версия может стоить более чем в 10 раз дороже. В случае, если вам требуется установить Office 2021 Professional Plus на несколько компьютеров, то стоит присмотреться к пакету на 2 системы. Здесь доступны 2 ключа за 48.16 доллара, а в итоге вы заплатите всего 24.08 доллара за одну лицензию. Три ключа Office 2021 Professional Plus обойдутся вам в 65.76 доллара, а значит стоимость одной лицензии стартует с 21.92 доллара. Для малого офиса можно выбрать сразу 5 ключей Office 2021 Professional Plus . Заплатить за весь пакет придётся 77.15 доллара, тогда как цена одной лицензии равна всего 15.43 доллара.

на несколько компьютеров, то стоит присмотреться к пакету на 2 системы. Здесь доступны 2 ключа за 48.16 доллара, а в итоге вы заплатите всего 24.08 доллара за одну лицензию. Три ключа обойдутся вам в 65.76 доллара, а значит стоимость одной лицензии стартует с 21.92 доллара. Для малого офиса можно выбрать сразу 5 ключей . Заплатить за весь пакет придётся 77.15 доллара, тогда как цена одной лицензии равна всего 15.43 доллара. Если вы не хотите переплачивать, то можно выбрать одну из программ прошлых лет. Например, Office 2019 Professional Plus будет стоить 25.61 доллара, а более старый Office 2016 Professional Plus обойдётся в 20.49 доллара. Для школьников и студентов ничего новее не нужно, а большая часть пользователей и вовсе не заметит отличий между версиями.

будет стоить 25.61 доллара, а более старый обойдётся в 20.49 доллара. Для школьников и студентов ничего новее не нужно, а большая часть пользователей и вовсе не заметит отличий между версиями. Для операционной системы macOS можно выбрать Office 2021 Home and Business или Office 2019 Home and Business за 37.28 доллара и 29.19 доллара соответственно. Пожалуй, это самая низкая цена для подобных проектов в интернете.





ОС Windows со скидкой 50%

В случае, если вы купили новый компьютер или ноутбук, то можно обратить внимание на популярные версии операционной системы Windows со скидкой в 50%. Для активации дисконта обязательно укажите код купона «SKF50» при оформлении заказа. Выгоднее всего стоит Windows 10 Professional , за которую просят всего 8.78 доллара.

при оформлении заказа. Выгоднее всего стоит , за которую просят всего 8.78 доллара. Традиционно, чем больше вы покупаете, тем выгоднее окажется каждый отдельно взятый ключ. Например, 2 лицензии Windows 10 Professional стартуют с 15.25 доллара, а один ключ окажется доступен за 7.63 доллара. Но и это не рекорд, ведь купив сразу 5 ключей Windows 10 Professiona l за 34.99 доллара можно рассчитывать на то, что одна лицензия обойдётся вам в 6.99 доллара. Этот пакет может быть интересен вместе с указанным выше на 5 ключей Office 2021 Professional Plu s и позволит неплохо сэкономить.

стартуют с 15.25 доллара, а один ключ окажется доступен за 7.63 доллара. Но и это не рекорд, ведь купив сразу 5 ключей l за 34.99 доллара можно рассчитывать на то, что одна лицензия обойдётся вам в 6.99 доллара. Этот пакет может быть интересен вместе с указанным выше на 5 ключей s и позволит неплохо сэкономить. Для дома выбирайте Windows 10 Home . Цена ключа равна 8.58 доллара, а данная программа позволяет настроить расширенный контроль за компьютером школьника, обезопасив повседневную работу ребёнка в интернете.

. Цена ключа равна 8.58 доллара, а данная программа позволяет настроить расширенный контроль за компьютером школьника, обезопасив повседневную работу ребёнка в интернете. Более новый Windows 11 Professional обойдётся вам в 13.31 доллара. 2 таких ключа стоят 25.78 доллара (12.89 за единицу), а в данном случае вы получаете самую современную операционную системы на рынке.

обойдётся вам в 13.31 доллара. 2 таких ключа стоят 25.78 доллара (12.89 за единицу), а в данном случае вы получаете самую современную операционную системы на рынке. Версия для дома Windows 11 Home немного дешевле – 12.59 доллара, но ничуть не хуже, просто в рамках распродажи цена здесь оказалась более выгодной.





Пакеты Windows + Office со скидкой 62%

Хотите сэкономить ещё немного денег, в таком случае выбирайте так называемые пакеты, в рамках которых операционная система доступна вместе с офисным приложением. На выбор есть несколько популярных предложений и не забывайте, что скидка в 62% не применится, если не ввести код купона «SKF62» . Например, Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus обойдётся вам в 36.99 доллара. Это самые последние версии на рынке, поэтому данный продукт подойдёт только тем, кто хочет получить максимальную отдачу от своего компьютера.

. Например, обойдётся вам в 36.99 доллара. Это самые последние версии на рынке, поэтому данный продукт подойдёт только тем, кто хочет получить максимальную отдачу от своего компьютера. На выбор также предлагаются и другие пакеты. Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus стоит 35.46 доллара. Выгода небольшая, но она есть. Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus стоит 32.99 доллара, ну а за Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus придётся отдать 29.66 доллара. Каждый из пакетов выгоднее, чем покупать продукты по одиночке, а всё это ещё и реализуется с большим дисконтом.

Продукт Код купона Цена в $ США Ссылка на товар Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus SKF62 36.99 Перейти в магазин Keysfan Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus SKF62 35.46 Перейти в магазин Keysfan Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus SKF62 32.99 Перейти в магазин Keysfan Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus SKF62 29.66 Перейти в магазин Keysfan

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