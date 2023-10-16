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Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween

При покупке целого пакета можно сэкономить ещё больше, ведь лучшее время для приобретения товаров в интернете – это предпраздничные распродажи
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Многие эксперты отмечают, что в последние полтора года обычные российские пользователи начали отказываться от лицензионного программного обеспечения. Виной всему иностранные санкции, поскольку многие американские компании объявили об уходе из РФ. Может показаться, что перейти на пиратские программы – это лучший способ насолить США, вот только по большей части вы наносите вред себе, ведь бесплатный сыр можно встретить только в мышеловке. 

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Никто не сказал, что все пиратские программы содержат вирусы, но стоит понимать, что риск может быть чреват последствиями. Если вы осознаёте опасности пиратского ПО, то самое время обратить внимание на магазин Keysfan. Именно там прямо сейчас проходит большая распродажа легальных операционных систем и программных компонентов Happy Halloween Sale. Цены действительно привлекательные, а магазин гарантирует высокое качество продукции и возврат средств в случае непредвиденных ситуаций. Сотрудники Keysfan работают в режиме 24/7 и готовы консультировать клиентов без ограничений в санкциях и других условностях. Давайте изучим наиболее популярные продукты, получившие скидки в рамках большой распродажи. 

Офисное ПО со скидкой 62%

  • Прежде всего обратимся к офисным приложениям, цены на которые как никогда низкие. Не забудьте во время оформления заказа ввести код купона «SKF62» (без кавычек), что позволит получить 62% скидку. Как видите, самая популярная версия Office 2021 Professional Plus оценивается в 27.75 доллара. В состав включены наиболее востребованные компоненты, а коробочная версия может стоить более чем в 10 раз дороже.
  • В случае, если вам требуется установить Office 2021 Professional Plus на несколько компьютеров, то стоит присмотреться к пакету на 2 системы. Здесь доступны 2 ключа за 48.16 доллара, а в итоге вы заплатите всего 24.08 доллара за одну лицензию. Три ключа Office 2021 Professional Plus обойдутся вам в 65.76 доллара, а значит стоимость одной лицензии стартует с 21.92 доллара. Для малого офиса можно выбрать сразу 5 ключей Office 2021 Professional Plus. Заплатить за весь пакет придётся 77.15 доллара, тогда как цена одной лицензии равна всего 15.43 доллара. 
  • Если вы не хотите переплачивать, то можно выбрать одну из программ прошлых лет. Например, Office 2019 Professional Plus будет стоить 25.61 доллара, а более старый Office 2016 Professional Plus обойдётся в 20.49 доллара. Для школьников и студентов ничего новее не нужно, а большая часть пользователей и вовсе не заметит отличий между версиями. 
  • Для операционной системы macOS можно выбрать Office 2021 Home and Business или Office 2019 Home and Business за 37.28 доллара и 29.19 доллара соответственно. Пожалуй, это самая низкая цена для подобных проектов в интернете. 
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Office 2021 Professional Plus SKF62 27.75 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Professional Plus: 2 ключа SKF62 48.16 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Professional Plus: 3 ключа SKF62 65.76 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Professional Plus: 5 ключей SKF62 77.15 Перейти в магазин Keysfan
Office 2019 Professional Plus SKF62 25.61 Перейти в магазин Keysfan
Office 2016 Professional Plus SKF62 20.49 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Home and Business for macOS SKF62 37.28 Перейти в магазин Keysfan
Office 2019 Home and Business for macOS SKF62 29.19 Перейти в магазин Keysfan


ОС Windows со скидкой 50%

  • В случае, если вы купили новый компьютер или ноутбук, то можно обратить внимание на популярные версии операционной системы Windows со скидкой в 50%. Для активации дисконта обязательно укажите код купона «SKF50» при оформлении заказа. Выгоднее всего стоит Windows 10 Professional, за которую просят всего 8.78 доллара. 
  • Традиционно, чем больше вы покупаете, тем выгоднее окажется каждый отдельно взятый ключ. Например, 2 лицензии Windows 10 Professional стартуют с 15.25 доллара, а один ключ окажется доступен за 7.63 доллара. Но и это не рекорд, ведь купив сразу 5 ключей Windows 10 Professional за 34.99 доллара можно рассчитывать на то, что одна лицензия обойдётся вам в 6.99 доллара. Этот пакет может быть интересен вместе с указанным выше на 5 ключей Office 2021 Professional Plus и позволит неплохо сэкономить. 
  • Для дома выбирайте Windows 10 Home. Цена ключа равна 8.58 доллара, а данная программа позволяет настроить расширенный контроль за компьютером школьника, обезопасив повседневную работу ребёнка в интернете. 
  • Более новый Windows 11 Professional обойдётся вам в 13.31 доллара. 2 таких ключа стоят 25.78 доллара (12.89 за единицу), а в данном случае вы получаете самую современную операционную системы на рынке. 
  • Версия для дома Windows 11 Home немного дешевле – 12.59 доллара, но ничуть не хуже, просто в рамках распродажи цена здесь оказалась более выгодной. 
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional SKF50 8.78 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional: 2 ключа SKF50 15.25 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional: 5 ключей SKF50 34.99 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home SKF50 8.58 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional SKF50 13.31 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional: 2 ключа SKF50 25.78 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home SKF50 12.59 Перейти в магазин Keysfan


 Пакеты Windows + Office со скидкой 62%

  • Хотите сэкономить ещё немного денег, в таком случае выбирайте так называемые пакеты, в рамках которых операционная система доступна вместе с офисным приложением. На выбор есть несколько популярных предложений и не забывайте, что скидка в 62% не применится, если не ввести код купона «SKF62». Например, Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus обойдётся вам в 36.99 доллара. Это самые последние версии на рынке, поэтому данный продукт подойдёт только тем, кто хочет получить максимальную отдачу от своего компьютера. 
  • На выбор также предлагаются и другие пакеты. Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus стоит 35.46 доллара. Выгода небольшая, но она есть. Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus стоит 32.99 доллара, ну а за Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus придётся отдать 29.66 доллара. Каждый из пакетов выгоднее, чем покупать продукты по одиночке, а всё это ещё и реализуется с большим дисконтом.
Продукт Код купона Цена в $ США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus SKF62 36.99 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus  SKF62 35.46 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus SKF62 32.99 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus SKF62 29.66 Перейти в магазин Keysfan
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 Утилиты

  • Не лишним будет обратить внимание на популярные утилиты, доступные в магазине Keysfan. Все скидки к данным продуктам уже применены, а цена самая выгодная на рынке. Ashampoo PDF Pro 3 стоит 19.99 долларов и позволяет вам не только редактировать документы в формате pdf, но и получите мощнейший инструмент. Интерфейс данного ПО считается одним из наиболее удобных среди конкурентов, а возможности удивят даже требовательных пользователей. 
  • IObit Driver Booster 11 решает вопросы с установкой новых драйверов всего за 16.39 долларов. Удобно и быстро, ведь теперь программа все сделает за вас. 
  • Полноценная бессрочная лицензия Adguard на 3 устройства стоит 27.66 доллара. Программа хорошо себя зарекомендовала и способна блокировать ненужную рекламу с высокой эффективностью. 
  • В случае, если вы управляете компьютером на базе macOS, то обратите внимание на MacBooster 8. Бессрочная лицензия за 10.24 доллара позволит вам навести порядок в системе, ведь сделать это обычным пользователям бывает достаточно трудно. Кстати, купить любой из указанных товаров очень легко. Просто выбирайте тот или иной продукт, добавляйте его в корзину, а после оплатите при помощи карты или другого популярного способа. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь по электронному адресу Support@Keysfan.com или в круглосуточный чат. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Ashampoo PDF Pro 3 19.99 Перейти в магазин Keysfan
IObit Driver Booster 11 16.39 Перейти в магазин Keysfan
Adguard – 3 Devices 27.66 Перейти в магазин Keysfan
MacBooster 8 10.24 Перейти в магазин Keysfan

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windows office keysfan лицензионные ключи happy halloween sale
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