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Bublik1
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
Ситуация кажется абсурдной, но именно таким образом Apple защищает свой бренд

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Если вы владеете чем-то особенно ценным, то в нашем мире приходится делать всё для защиты личной собственности. Богачи строят неприступные сейфы, крупные компании создают сложные защитные файерволы, а банки вынуждены рассчитывать на работу сотен специалистов, отражающих атаки хакеров в режиме 24/7. Но бывает и так, что отдельные бизнесмены слишком усердствуют в защите своей собственности, что приводит к появлению курьёзных ситуаций. Пожалуй, самой скандальной компанией, которая то и дело ввязывается в громкие судебные дела, считается Apple. Яблочникам удаётся выигрывать разбирательства, считавшиеся откровенно провальными. Например, логика Epic Games была понятна каждому человеку, но пока в суде выигрывает Apple. Иногда доходит до абсурдных вещей, ведь яблочники пытались запатентовать прямоугольник, а в США никто не имеет права использовать в своём логотипе геометрические фигуры, даже отдалённо напоминающие сладкий фрукт. 

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Как оказалось, Apple не только борется за свои права по ту сторону океана, но и устраивает показательные выступления в России. Так, американская компания подала иск в российскую патентную палату против ООО «Орловский сад». Последняя известна в качестве производителя сухофруктов под брендом Ecoapple, а руководство компании уже получило уведомление от американской корпорации. В Apple отмечают, что «Орловский сад» должен прекратить использовать в названии собственной продукции английского слова «apple», а также убрать яблоко с изображения на товарном знаке. Оказывается, всё это вводит потенциальных покупателей в заблуждение. Понять логику американской компании достаточно сложно, ведь как можно перепутать смартфон с коробкой сухофруктов вам не объяснит ни один человек, а с юридической точки зрения компании не являются конкурентами, поэтому российские предприниматели имеют полное право на похожие товарные знаки и маркировки. 

Известно, что представители «Орловского сада» уже подали возражение в патентную палату и утверждают, что товарный знак был зарегистрирован в соответствии с правилами и получил одобрение Роспатента. Отметим, что знак Ecoapple представляет собой сочетание словесного элемента со стилизованным изображением яблока. На картинке ниже вы можете увидеть, что название бренда на логотипе пишется с маленькой буквы с использованием зелёной цветовой гаммы. Внутри буквы «О» находится белое яблоко, в котором можно заметить зелёную руку с поднятым вверх большим пальцем. При этом английское слово «apple» действительно бросается в глаза. Известно, что под брендом Ecoapple выпускаются не только сухофрукты, но и другие товары. Компания также зарегистрировала этот товарный знак в других классах продукции. Apple пытается оспорить регистрацию Ecoapple в тех категориях, которые пересекаются с деятельностью корпорации. Эксперты полагают, что в случае, если «Орловский сад» ограничит свою деятельность только продажей пищевой продукции, то владельцы российского бренда смогут избежать аннуляции регистрации и даже прийти к мировому соглашению с американской корпорацией.  

Представители «Орловского сада» заявили, что только встают на ноги, а глава компании Людмила Салтыкова отметила, что сад с фруктами в Орле достался ей в наследство от отца. Там было очень много фруктов, ягод, а она долгое время не знала, что с ними делать. В итоге был придуман новый проект. Первое время плоды сушили на кухне, а сегодня всё это превратилось в небольшое производство. Салтыкова полагает, что тягаться такой крупной корпорацией ей немного страшно, но выбора пока нет. Кстати, «Орловский сад» зарегистрирован в Москве с уставным капиталом в 200 тысяч рублей. Напомним, ранее Apple подала аналогичные иски к десяткам интеллектуальных органов по всему миру, включая Японию, Турцию, Израиль, Армению и другие. Этот шаг Apple сделала в июне 2023 года, выдвинув иск к организации производителей фруктов Fruit Union Suisse.

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Fruit Union Suisse – это объединение швейцарских фермеров, существующее уже 111 лет. В течение большей части своей истории оно использовало изображение красного яблока с белым крестом, символизирующим швейцарский флаг, как свой логотип. Директор Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз был сильно удивлён действиями Apple, поскольку не может понять, как одна компания пытается запатентовать обычное яблоко. Мариетоз пишет, что владение правами на реальное яблоко – это неправильно, ведь изображение фрукта является универсальным и должно быть бесплатным для каждого человека на планете. 

#apple #ecoapple
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