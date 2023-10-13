Это уже не первый раз, когда действия украинских пользователей приводят к неприятным последствиям для разработчиков ПО

Разработка популярных версий Linux сильно отличается от принципа действий Microsoft. Американская компания предоставляет тысячам энтузиастов предварительные версии Windows, но принимает решения о включении тех или иных компонентов самостоятельно. Фактически, сообщество не может оказать никакого влияния на конечный результат, тогда как с Linux всё иначе. Обычные пользователи вносят свою лепту, а в результате изменения можно назвать делом рук всего сообщества. Как оказалось, некоторые разработчики настолько токсичны, что допускать их к ключевым решениям опасно, в чём смогли убедиться представители компании Canonical.

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Как вы могли слышать, специалисты этой компании ответственны за разработку популярного дистрибутива Linux Ubuntu. Так вот, недавно компания вынуждена была удалить ISO-образы свежей версии десктопной операционной системы Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) с официального сайта всего через несколько часов после выпуска. Такое решение вызвало негодование среди пользователей, а со временем представители Canonical прояснили ситуацию. Выяснилось, что удаление стало самым верным шагом, ведь внутри обнаружилась украинская локализация, перевод которой содержал оскорбления в адрес России. Информацию подтвердили специалисты Phoronix, а на момент публикации материала (день 13 октября) образы настольной версии Ubuntu 23.10 все ещё не были доступны для загрузки с официального сайта проекта.

На форуме сообщества Ubuntu утверждается, что первым делом разработчики намерены очистить украинскую локализацию от некорректных фрагментов, которые были определены как «риторика ненависти». Сражу после этого будут сформированы новые ISO-образы, но сроки решения проблемы остаются неизвестны. В сообщении подчёркивается, что проблемный перевод попал в проект через сторонние инструменты локализации, а для координации работ по локализации установщика Ubuntu использовалась система Weblate. В целом разработчики стараются сглаживать острые углы и дают мало информации, но пользователи раскопали некоторые подробности. Судя по всему, украинский перевод содержал откровенные оскорбления в адрес России, призывы к насилию над гражданами ненормативную лексику и даже порнографический контент. Известно, что в настоящее время украинский перевод был полностью удалён из репозитория Canonical, поэтому неясно, появится ли данная локализация в ближайшее время или разработчики предпочтут от неё отказаться.

Автором текста оказался пользователь с ником Danilo Negrilo. Информация о настоящей личности пользователя неизвестна, а эксперты полагают, что украинец использовал машинный перевод и явно халтурил. Что любопытно, первая попытка внедрения некорректного контента в перевод программы установки с английского на украинский была предпринята всего за три недели до релиза Ubuntu 23.10. Скорее всего, это было сделано для проверки, насколько внимательными являются члены команды Ubuntu, ответственной за локализацию. Убедившись в отсутствии реакции, злоумышленник внёс ещё два значительных изменения в перевод всего за несколько дней до релиза. Похоже, украинский перевод не очень популярен, поскольку на проблему обратили внимание только после релиза, а происходящее нельзя назвать удивительным, ведь нечто подобное уже было раньше.

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Напомним, ранее студи CD Projekt Red вынуждена была оправдываться за специфическую локализацию перевода популярной ролевой игры Cyberpunk 2077. В сентябре 2023 года пользователи обнаружили в украинском переводе оскорбительные высказывания в адрес россиян, а в итоге проблема была устранена при помощи патча. Представители студии CD Projekt Red извинились перед игроками и отметили, что сотрудники компании не имели отношения к произошедшему, но не пояснили, как перевод попал в финальную локализацию.