Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Украинский пользователь намеренно испортил локализацию Linux Ubuntu и задержал официальный релиз
Это уже не первый раз, когда действия украинских пользователей приводят к неприятным последствиям для разработчиков ПО

реклама

Разработка популярных версий Linux сильно отличается от принципа действий Microsoft. Американская компания предоставляет тысячам энтузиастов предварительные версии Windows, но принимает решения о включении тех или иных компонентов самостоятельно. Фактически, сообщество не может оказать никакого влияния на конечный результат, тогда как с Linux всё иначе. Обычные пользователи вносят свою лепту, а в результате изменения можно назвать делом рук всего сообщества. Как оказалось, некоторые разработчики настолько токсичны, что допускать их к ключевым решениям опасно, в чём смогли убедиться представители компании Canonical.

реклама

Как вы могли слышать, специалисты этой компании ответственны за разработку популярного дистрибутива Linux Ubuntu. Так вот, недавно компания вынуждена была удалить ISO-образы свежей версии десктопной операционной системы Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) с официального сайта всего через несколько часов после выпуска. Такое решение вызвало негодование среди пользователей, а со временем представители Canonical прояснили ситуацию. Выяснилось, что удаление стало самым верным шагом, ведь внутри обнаружилась украинская локализация, перевод которой содержал оскорбления в адрес России. Информацию подтвердили специалисты Phoronix, а на момент публикации материала (день 13 октября) образы настольной версии Ubuntu 23.10 все ещё не были доступны для загрузки с официального сайта проекта.

На форуме сообщества Ubuntu утверждается, что первым делом разработчики намерены очистить украинскую локализацию от некорректных фрагментов, которые были определены как «риторика ненависти». Сражу после этого будут сформированы новые ISO-образы, но сроки решения проблемы остаются неизвестны. В сообщении подчёркивается, что проблемный перевод попал в проект через сторонние инструменты локализации, а для координации работ по локализации установщика Ubuntu использовалась система Weblate. В целом разработчики стараются сглаживать острые углы и дают мало информации, но пользователи раскопали некоторые подробности. Судя по всему, украинский перевод содержал откровенные оскорбления в адрес России, призывы к насилию над гражданами ненормативную лексику и даже порнографический контент. Известно, что в настоящее время украинский перевод был полностью удалён из репозитория Canonical, поэтому неясно, появится ли данная локализация в ближайшее время или разработчики предпочтут от неё отказаться. 

Автором текста оказался пользователь с ником Danilo Negrilo. Информация о настоящей личности пользователя неизвестна, а эксперты полагают, что украинец использовал машинный перевод и явно халтурил. Что любопытно, первая попытка внедрения некорректного контента в перевод программы установки с английского на украинский была предпринята всего за три недели до релиза Ubuntu 23.10. Скорее всего, это было сделано для проверки, насколько внимательными являются члены команды Ubuntu, ответственной за локализацию. Убедившись в отсутствии реакции, злоумышленник внёс ещё два значительных изменения в перевод всего за несколько дней до релиза. Похоже, украинский перевод не очень популярен, поскольку на проблему обратили внимание только после релиза, а происходящее нельзя назвать удивительным, ведь нечто подобное уже было раньше. 

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, ранее студи CD Projekt Red вынуждена была оправдываться за специфическую локализацию перевода популярной ролевой игры Cyberpunk 2077. В сентябре 2023 года пользователи обнаружили в украинском переводе оскорбительные высказывания в адрес россиян, а в итоге проблема была устранена при помощи патча. Представители студии CD Projekt Red извинились перед игроками и отметили, что сотрудники компании не имели отношения к произошедшему, но не пояснили, как перевод попал в финальную локализацию.

#linux #ubuntu #интеренсое
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен дорогой, но мощный ноутбук Fedora Slimbook 16 с операционной системой Fedora Linux
В кодировке интерфейса X.Org для Linux были обнаружены дыры, остававшиеся незаметными 35 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
3
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
7
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
6
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
16
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
+
22-летний баг Firefox исправил первокурсник
5
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
На Amazon замечена Radeon RX 7900 XT за 399 долларов – видеокарта оказалась обычной подделкой
+
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
9
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
11

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
49
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
25
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
36
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
13
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
14

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:18
Ну уже все нормальные люди поняли, что Украина проиграет. Тебе своих сородичей не жалко? А как страна будет восстанавливаться после, кто это будет делать? Хотя, с вашим извращенным видением ситуации и...
Глава МИД Венгрии выступил категорически против поставок оружия на Украину
Sash33
00:17
Это давняя мечта всех издателей - пересадить всех на консоли. Что, собственно, они и делают упорно, всеми способами загоняя геймниг на ПК в гроб. Потом можно будет впаривать подписки со шлаком за любо...
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Евграф Поликарпович
00:16
Да и не тебе диваном грозить. Слитый и опущенный.
Бельгия пообещала начать поставлять F-16 на Украину «с 2025 года»
32Влад32
00:15
Ты в российских потерях по нолику убери и добавь к украинским и все придет в норму.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Евграф Поликарпович
00:12
Опять слился? Как ты мне надоел своими сливами. Можешь что нибудь нормальное выдать?
Глава МИД Венгрии выступил категорически против поставок оружия на Украину
Andri Klin
00:10
И мы плавно возвращаемся к кладбищам мобиков на Украине, отсутвующими в России. Тебе их не жалко?
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
32Влад32
00:10
Болезный, успокойся. Если бы как Израиль в Газе, то за 2 дня взяли. Лучше скажи, контротступ скоро ожидантся?
Василий Небензя: Украинское контрнаступление закончено
glavhyilo
00:08
под 3в газе.Колево начнётся если в газе жёсткое,то не будет израиля тогда.
Израиль призывает 1,1 миллиона жителей Газы эвакуироваться на юг
Опричник
00:08
Так на линуксе наверное сидит. А там и раскладка через жопу переключается.
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
32Влад32
00:07
США - это мировое зло.
Эксперты высказывают опасения о возможном повторении американской «Войны с террором»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем