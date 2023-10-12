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Bublik1
В СВО обнаружили редкую модификацию БМП-1ТС – техника ВСУ копирует российский БМП-2М «Бережок»
БМП-1ТС выглядит довольно современно, но у ВСУ таких машин очень мало

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Сегодня украинская армия полагается на оружие стран НАТО, тогда как в первое время всецело использовала собственные резервы. Спустя полтора года после начала СВО большая часть советского оружия уничтожена, а в ход идёт техника, поставленная европейскими странами. Часто речь идёт о той же советской технике, но в данном случае важно лишь то, что сегодня украинский ВПК не способен самостоятельно выпускать оружие. Большая часть предприятий разрушена, тогда как попытки восстановить цеха приводят к новым ударам по военной инфраструктуре. Несмотря на это техника продолжает ремонтироваться, а иногда можно увидеть даже попытки модернизации отдельных боевых единиц, что удивительно, учитывая положение военно-промышленного комплекса Украины.

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Недавно интерес журналистов привлёк БМП-1ТС, который был обнаружен в составе 5-й штурмовой бригады ВСУ, участвующей в активных боевых действиях. Речь идёт о модернизированной машине, произведённой в далёких 60-х годах прошлого столетия. По данным информации, опубликованной на страницах ресурса Army Recognition, Украина работает над улучшенной модификаций БМП-1 с целью приближения её боевых возможностей к российской БМП-2М «Бережок». Что примечательно, до начала СВО, подобная модификация была редкостью, а на конец 2021 года в наличии было всего несколько БМП-1ТС, созданных на Житомирском бронетанковом заводе. Вся техника включает установку одноместного боевого отделения, известного как «Спис» или БМ-5, имеющего такие же габариты, как и оригинальная башня БМП-1. Что до БМ-5, то она представляет собой модульную систему, которая может быть установлена на разные типы бронетехники, включая советские БТР-60/70/80, БМП-2, МТ-ЛБ, БА «Варан» и американский БТР M113. Вооружена она 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1 (украинский аналог российской 2A72) с 300 снарядами. Башня обеспечивает круговое горизонтальное наведение и движение в вертикальной плоскости в диапазоне от -5 до 45 градусов.

Также на вооружении БМП-1ТС есть 30-мм КБА-117 (аналог российской АГС-17) с 116 гранатами и 4 противотанковыми управляемыми ракетами «Барьер» с лазерным наведением. В башне установлен 7.62-мм пулемёт ПКТ с 2100 патронами и дымовыми гранатами для прикрытия десанта и обеспечения защиты. В БМП-1ТС башня получила новую сварную конструкцию, изготовленную из броневых пластин различной толщины, включая наклонную переднюю панель с большой амбразурой, развитую кормовую нишу и цилиндрические кожухи по бокам для размещения оборудования. Она предоставляет защиту на уровне 3 стандарта STANAG 4569, что означает, что она может выдержать попадание бронебойной винтовочной пули 7.62 мм под любым углом. Кроме того, на боковых сторонах машины установлены дополнительные броневые экраны, особенно в местах, где находятся механик-водитель и командир.

Для улучшения возможностей обнаружения и наведения, БМП-1ТС оснащена современным оптико-электронным оборудованием, включая систему «Кажан-3К15», включающую дневной канал с широким и узким полем зрения, штатный тепловизор и лазерный дальномер. Эти системы предназначены для обеспечения работы при различных условиях освещения и погоде. Наводчик-оператор имеет цветной информационный дисплей для повышения информированности о ситуации. В качестве системы связи используется радиостанция Motorola DM-4601. Вес БМП-1ТС без боеприпасов составляет 13.1 тонн, экипаж состоит из 3 человек, а для проведения десантных операций можно загрузить 7 бойцов. Эксперты отмечают, что возможности для модернизации подобной техники у Украины сильно ограничены. И всё же, подобные боевые единицы выглядят интересно особенно на фоне сложностей и рисков, стоящих перед ВСУ, поскольку армия РФ способна наносить высокоточные удары практически по любому заводу и кустарному производству на территории Украины. 

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#военные технологии #бмп-1тс
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