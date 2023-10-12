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Bublik1
В США назвали «Ланцеты» грозным оружием России, способным повлиять на ход СВО
Российские дроны становятся точнее и поражают удалённые объекты, что вызывает беспокойство у американских аналитиков

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Не секрет, что украинский конфликт поставил перед крупными военными державами много сложных вопросов. Как оказалось, проверенные временем стратегии больше не работают, а с использованием современных технологий можно добиться значительного преимущества над противником. Например, грозный крейсер, способный в одиночку потопить целый флот вражеских кораблей, оказывается уязвим перед беспилотниками, способными подойти незаметно с самого неожиданного направления. Системы локации нуждаются в усовершенствовании, а средства РЭБ способны дать преимущество в использовании дронов. Не секрет, что после начала СВО армия РФ столкнулась со значительными вызовами, ну а иностранные аналитики отмечают, что русским удалось добиться значительного прорыва, получив ценный опыт и уникальные разработки. 

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Пожалуй, одним из наиболее интересных экземпляров, оказавших сильное влияние на ход СВО, принято считать дрон-камикадзе «Ланцет». По мнению американских аналитиков 19FortyFive, подобные беспилотники продемонстрировали свою способность поражать разнообразные цели, включая танки и стоящие на аэродромах самолёты, что даёт армии РФ значительное преимущество. Особенно беспокоит аналитиков тот факт, что российские БПЛА показали высокую эффективность во время атак на артиллерию и системы ПВО украинской армии. На страницах 19FortyFive пишут, что поставки дронов растут, а значит угроза будет усиливаться, нанося ВСУ огромный урон. Но проблема даже не в числе, ведь «Ланцеты» постоянно модернизируются, а новые боевые единицы становятся всё более опасными. Увеличивается дальность полёта, точность, а также защищённость от систем радиоперехвата и зенитного оружия. 

Анализ видеороликов, опубликованных в интернете, указывает на то, что «Ланцеты» уничтожили около 200 единиц техники ВСУ, а количество повреждённых машин и вовсе не поддаётся подсчёту. Учитывая тот факт, что стоимость каждого беспилотника составляет примерно 35 тысяч долларов, а ущерб от поражения цели может оцениваться в миллионы долларов, дрон-камикадзе представляет собой экономически выгодное средство ведения военных действий. Отдельно отмечается, что примерно 25% всех целей – это бронированные машины и танки, включая немецкие «Леопард-2». Предполагается, что в некоторых случаях машины были обездвижены минами или ракетами, прежде чем их атаковали «Ланцеты». Это значит, что даже самые современные и защищённые боевые единицы сильно уязвимы и могут стать лёгкими целями для российских беспилотников. К примеру, стоимость одного «Леопарда-2» составляет около 11 миллионов долларов, что эквивалентно стоимости около 300 «Ланцетов».

Американские аналитики утверждают, что ещё 15% всех целей – это украинские ЗРК и радиолокационные системы. Обычно подобные комплексы располагаются в нескольких километрах от линии соприкосновения, но последние модификации дрона позволили наносить удары по тыловым лагерям, где боевые единицы пытаются скрыть при помощи камуфляжа и защитных сеток. Поражение подобных систем позволяет России получить полное превосходство в воздухе, а немалая часть роликов демонстрирует атаки на украинскую артиллерию, как на буксируемую, так и на самоходную. Отчёт британского оборонного аналитического центра RUSI также подчёркивает широкое использование «Ланцетов» в качестве контрбатарейного оружия. Запустить дрон можно всего за несколько минут, а высокая точность позволяет выводить из строя работающие системы, нанося противнику значительный урон на том или ином направлении. 

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Но куда опаснее американским аналитикам кажется расширение радиуса действия «Ланцетов». В сентябре один из БПЛА уничтожил украинский истребитель ВСУ МиГ-29 на расстоянии не менее 80 километров. Кроме того, успех «Ланцета» вдохновил несколько российских компаний и волонтёрских групп на разработку более доступных аналогов, способных уничтожать технику и живую силу ВСУ. Отдельные разработчики уверяют, что вскоре в СВО поступят тысячи дронов, каждый из которых способен унести с собой танк, броневик или подавить сопротивление в защищённом бункере. 

#аналитика #военные технологии #ланцет #дрон-камикадзе
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