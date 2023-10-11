Решение позволяет поражать цели в тыловых лагерях и не требует особых условий для запуска

Сегодня в рамках СВО российские военнослужащие применяют множество различных беспилотных летательных аппаратов, но только некоторые из них показывают высокую эффективность при поражении техники и живой силы. Пожалуй, наиболее опасным считается «Ланцет». Дрон обладает уникальной системой наведения, за счёт чего способен поражать даже движущиеся цели, попадая в самые незащищённые участки техники. Украинские солдаты пытаются противостоять подобным беспилотникам, но пока попытки остаются не очень эффективными. При этом эксперты признают, что «Ланцет» имеет не только сильные стороны, но и некоторые недостатки. Например, он действительно дорогой, поскольку использует современные технологии. Кроме того, он требует специальную установку для запуска, а значит потребуются действия нескольких специалистов.

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Эксперты отмечают, что создать идеальный дрон невозможно, но всегда можно учитывать потребности того или иного подразделения, ведь далеко не везде нужен «Ланцет». Как стало известно в СВО скоро поступит новый беспилотник, разработанный для эффективного уничтожения бронетехники и артиллерии противника. Дрон-камикадзе обладает высокой скоростью полёта, что делает его идеальным для контрбатарейной борьбы. Он запускается при помощи противотанковой установки, которую может запустить любой солдат. Вес контейнера с дроном составляет 15 килограмм, из которых 10 килограмм приходятся на беспилотник. Пусковая установка одноразовая, а развёртывание происходит за считанные минуты. Военнослужащие получат готовую для запуска систему, поэтому, как только бойцы зафиксируют запуск артиллерии, то могут за несколько минут ударить в ответ.

«Тубус» может развивать скорость полёта до 300 км/ч и поражать цели на расстоянии от 30 до 40 километров. Это делает его идеальным средством для эффективного уничтожения бронетехники и артиллерии даже в глубоких тыловых районах. Эксперты отмечают, что высокая скорость полёта делает его менее уязвимым для стрелкового оружия, и сам дрон устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Летательный аппарат способен действовать автономно, не зависит от спутниковой связи и летит по заданным координатам или навигационным дронам. Главным назначением «Тубуса» является уничтожение бронированной техники и артиллерии. На данный момент в России нет аналогов такого устройства, так как другие беспилотные аппараты развивают скорость в пределах 100-150 км/ч, что делает их более уязвимыми и легко видимыми для стрелкового оружия.

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Сообщается, что «Тубус» успешно прошёл внутренние испытания и в настоящее время он готовится к боевым испытаниям. По заявлению разработчиков, через два месяца он отправится в зону спецоперации для практического применения. Отметим, что в СВО есть и другие аналогичные аппараты, а со временем дальность действия и мощность постоянно совершенствуется. При этом многие беспилотники способны проявить себя в самых разнообразных условиях, решая поставленные задачи с высокой эффективностью.