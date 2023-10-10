Речь идёт о мессенджере Microsoft Teams

За прошлый год Microsoft несколько раз сообщала о своём полном уходе из России. Судя по всему, Софтверный гигант надеялся на то, что санкции будут отменены, но в итоге вынужден был свернуть свою деятельность на отечественном рынке. Сегодня в РФ всё ещё продаются лицензии операционных систем и другого программного обеспечения, но получить бесплатную техническую поддержку невозможно. В итоге многие российские компании переходят на отечественный софт, Microsoft делает всё, чтобы сохранить своё присутствие хотя бы в какой-то нише. По данным генерального директора ООО «ИВКС», софтверный гигант продолжает предоставлять бесплатные лицензии своего мессенджера Teams российским школам и университетам.

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Напомним, Teams изначально создавался для корпоративного использования, но благодаря своим функциям он также может быть полезен в сфере образования. Этот мессенджер включает в себя сервис видеоконференцсвязи, что делает его альтернативой Zoom, Skype, а также многим российским проектам в этой области. Иодковский отметил, что Microsoft в течение многих лет инвестирует огромные суммы в российский образовательный сектор. По его словам, Microsoft инвестирует сотни миллионов долларов только для того, чтобы сохранить присутствие на российском рынке. Логика состоит в том, чтобы зацепиться за российский рынок и в будущем вернуть полноценное присутствие после снятия всех санкций. Как оказалось, многие российские разработчики сервисов видеоконференцсвязи выражают негодование по поводу присутствия Microsoft на рынке (например,Сбербанк с его собственным сервисом SberJazz, а также ООО «ГК иннотех» с сервисом DION). Директор по развитию бизнеса компании Vinteo (производит серверные решения для видеоконференций) поддержал запрет использования Microsoft Teams в российских образовательных учреждениях, ссылаясь на соображения безопасности.

Разработчики ВКС-сервисов, включая членов Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», намерены обратиться за поддержкой к государству, требуя полного запрета всех иностранных сервисов видеоконференцсвязи. Выдвигается идея блокирования подобных сервисов, в том числе с использованием технологии DPI, что может оказаться сложной задачей. Иодковский уточнил, что Microsoft Teams нарушает российский закон о персональных данных, так как данные пользователей должны обрабатываться на серверах, находящихся в России. Он также подчеркнул, что бесплатное предоставление Microsoft своего сервиса может создать зависимость у пользователей и негативно сказаться на российских продуктах. В итоге, разработчики ВКС-сервисов и их союзники планируют бороться за исключение Microsoft Teams из образовательного процесса в России уже в 2023 году.

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Эксперты полагают, что в условиях тотальных санкций добиться указанного выше решения будет несложно. Microsoft сделала всё, чтобы как можно сильнее навредить российскому бизнесу. Американская компания не только присоединилась к санкциям, но и перекрыла возможность российским специалистам участвовать в бета-тестировании новых проектов. Кроме того, полное отсутствие технической поддержки поставило российские компании перед сложным выбором. Кто-то предпочёл продолжать работать с пиратскими версиями, тогда как другие закупили отечественные продукты, переучили сотни и даже тысячи сотрудников, инвестировав в новую инфраструктуру значительные суммы. Очевидно, что эти компании долгое время не будут закупать продукцию Microsoft даже если санкции отменят и американские разработчики снова вернутся в Россию. Но если бизнес всё же может вернуться к использованию ПО производства Microsoft, то обычные пользователи настроены агрессивно. Эксперты полагают, что убедить миллионы людей снова покупать иностранное ПО практически невозможно. Особенно после того, как Microsoft и многие другие иностранные компании в одностороннем порядке отказались от взятых на себя обязательств.