Вивек Рамасвами высказал свою точку зрения в интервью Такеру Карлсону

Сразу же после начала конфликта в Украине, многие российские и даже Западные издания стали распространять крайне любопытную информацию. Отмечалось, что часть оружия и боеприпасов исчезает на границе, после чего снова попадает в Европу и другие страны. Например, оружие из США, которое должно было поставляться на Донбасс, каким-то образом попадало в Косово, ну а особенно часто подобные факты фиксируются в странах Ближнего востока. Например, есть все основания полагать, что ХАМАС использовал против Израиля европейское и американское оружие, ну а довольно откровенно на эту тему высказался кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

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В ходе интервью Такеру Карлсону он отметил, что власти США часто поставляют оружие обеим сторонам конфликта. Иногда поставки носят непрямой характер, но в Белом доме не предпринимают должных мер, позволяющих остановить распространение американского оружия. В итоге террористы получают доступ к современным системам, что сильно вредит имиджу Америки. Рамасвами подчеркнул, что вместо предотвращения конфликтов, Вашингтон прямо или косвенно снабжает ресурсами обе стороны конфликта, будь то в украинском или израильском контекстах. Журналист заметил, что такая позиция сильно отличается от традиционной, а сам кандидат в президенты уверен, что происходящее не совпадает с интересами США на мировой арене. Всё больше экспертов подталкивают Белый дом к тому, чтобы ввязаться в конфликт против Ирана, вот только на этот раз исламский мир уже не выглядит разобщённым, поэтому риски для США слишком велики.

Подобное заявление тут же вызвало критику со стороны Майка Пенса, который обвинил Рамасвами в отсутствии патриотизма. Несмотря на это сам кандидат в президенты настаивает на своей правоте. Он выразил соболезнования израильскому народу и согласен с тем, что эта страна имеет полное право на самооборону. Рамасвами предлагает разобраться в том, как могли произойти сбои в разведке и обороне, что привело к настоящей трагедии. Он призвал к тщательному расследованию этого инцидента, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Рамасвами уверен, что США должны тщательно оценить свои действия и последствия принятых решений. Кандидат в президенты полагает, что важно не только выражать моральную и дипломатическую поддержку союзникам, но и разбираться в причинах возникновения подобных кризисов.

Рамасвами выразил опасения относительно долгосрочных последствий финансирования обеих сторон конфликта. Он привел пример передачи Ирану шести миллиардов долларов, которые могут быть использованы в качестве финансовой поддержки ХАМАСа. Рамасвами считает, что США должны пересмотреть свою политику финансирования и более активно защищать национальные интересы. В заключение, Рамасвами подчеркнул, что уроки, которые можно извлечь из текущей ситуации, применимы не только к Израилю, но и к самим США. Он призвал к разработке более ответственных подходов к принятию решений и защите национальных интересов в контексте сложившихся обстоятельств.

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Что любопытно, сегодня в США и Европе почти нет политиков, критикующих действия Израиля. Уже несколько дней ЦАХАЛ проводит ковровые бомбардировки Сектора Газа. Судя по тем кадрам, что попадают в сеть, уничтожены целые кварталы, а количество убитых мирных жителей ещё только предстоит подсчитать. Нет никаких сомнений в том, что действия ХАМАС не должны остаться без последствий, вот только пока ковровые бомбардировки сильно напоминают геноцид, а уроки Второй мировой явно не пошли на пользу еврейскому народу.