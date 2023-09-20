Всё это не значит, что преследование прекратится, но законопроект ещё дорабатывается

Последние несколько десятилетий американские и европейские компании инвестировали миллиарды долларов в антипиратские меры в России. Было принято соответствующее законодательство, а в какой-то момент обычные пользователи осознали, что за контент нужно платить. И всё бы ничего, вот только в 2022 году большая часть иностранных держателей лицензионного контента ушла из России, а в стране сформировался настоящий правовой вакуум. При этом такое положение наблюдается не только применительно к видео-контенту, но и программному обеспечению, а также компьютерным играм. Большая часть новинок российским геймерам недоступна, тогда как некоторые старые тайтлы у вас могут и вовсе отнять в принудительном порядке. Мнения экспертов, общественных деятелей и политиков на эту тему разнятся. Кто-то предлагает, оставить законодательство без изменений, тогда другие уверены в необходимости отмены действующих норм и требований. Судя по всему, уже вскоре действующее законодательство действительно будет пересмотрено.

реклама

Напомним, в Беларуси подобные меры давно были внесены, а там никакой ответственности за пиратский контент из недружественных стран не предусматривается. Проще говоря, если вы скачали американскую игру или фильм, а после тиражируете этот контент, то вам за это ничего не будет. А вот с российскими фильмами и сериалами так поступать нельзя. Как стало известно, Министерство юстиции разработало новый документ, который вносит изменения в понимание нарушений административного и уголовного законодательства, но всё ещё не позволяет пиратам без опасений пользоваться нелегальным контентом. Что примечательно, документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 18 сентября 2023 года, а если нововведения вступят в силу, то примерно 20-30% дел, связанных с нарушением авторских прав, могут быть декриминализованы (что указано в пояснительной записке к законопроекту).

Основная идея Минюста заключается в изменении статьи 146 Уголовного кодекса России (нарушение авторских и смежных прав). Кроме того, ведомство планирует внести изменения в статью 165 Уголовного кодекса России (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). В настоящее время этот законопроект находится на этапе общественного обсуждения, которое продлится до 2 октября 2023 года. Указанные выше изменения в Уголовном кодексе позволят не только декриминализовать около 26% преступлений, предусмотренных статьёй 146 Уголовного кодекса, и около 20% преступлений, предусмотренных статьёй 165 Уголовного кодекса, но также уменьшить наказание по этим нормам (примерно на 40% по статье 146 Уголовного кодекса и 28% по статье 165 Уголовного кодекса).

Прежде всего Минюст предлагает увеличить порог, при котором нарушение статьи 146 Уголовного кодекса России будет считаться преступлением в особо крупном размере, с 100 тысяч до 500 тысяч рублей. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде двухлетнего тюремного срока и штрафа до 200 тысяч рублей. Также предлагается увеличить порог для нарушения в особо крупном размере с 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Наказание за это нарушение может включать в себя до шести лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей. Что касается статьи 165 Уголовного кодекса РФ, здесь также предлагается увеличить порог для крупного и особо крупного размеров преступлений в четыре раза. В первом случае порог увеличивается с 250 тысяч до 1 миллиона рублей, а во втором случае – с 1 миллиона до 4 миллионов рублей.

Изменение пороговых значений объясняется необходимостью учитывать инфляцию, которая накопилась с момента принятия действующих законов. Например, пороги по статье 146 Уголовного кодекса были установлены ещё в 2011 году, ну а статья 165 Уголовного кодекса РФ не пересматривалась уже целых 20 лет. По данным статистики, большинство дел (около 66%) по обеим статьям закрываются с превышением порогов крупного и особо крупного размера. Общее количество подобных приговоров составляет несколько сотен в год, например, в 2022 году было вынесено 83 приговора по статье 146 Уголовного кодекса и 118 приговоров по статье 165 Уголовного кодекса. Предполагается, что такая инициатива позволит переквалифицировать множество дел о нарушении авторских прав с уголовных на административные. В этом случае применяется статья 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («недобросовестная конкуренция»), которая предусматривает штрафы от 12 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Напомним, в России было несколько случаев, когда предпринимателей приговаривали к реальному тюремному заключению за нарушение статей 146 и 165 Уголовного кодекса, даже если правообладатели не предъявляли претензий. В ноябре 2021 года Иван Красноюрченко отправился в тюрьму на год за использование пиратской версии программы «Компас 3D». При этом суд не учёл, что у владельца прав на «Компас 3D» не было претензий к обвиняемому, на иждивении которого ещё и осталась жена и двое детей (один из которых был инвалидом). Тогда же суд пытался отправить за решётку Людмилу Исламову, которая пользовалась нелегальной копией программы «1С». Тогда суд учёл отсутствие претензий со стороны разработчика ПО и наличие несовершеннолетних детей у Исламовой, что позволило ей избежать заключения. В настоящее время в законе нет формулировки, позволяющей полностью избежать наказания, как это происходит в соседней Беларуси. Не стоит забывать, что речь идёт о законопроекте, поэтому всё может измениться, но тот факт, что вместо тюремных сроков люди начнут выплачивать штрафы, уже вызывает позитивные эмоции.