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В Украине предложили купить велогенераторы и заставить заключённых генерировать электричество
Похоже, таким образом там планируют решить проблему нехватки энергии

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Прежде чем перейти к изложению основного материала, нужно понять следующее: Украина является парламентско-президентской республикой. Это значит, что власть разделена между законодательной, исполнительной и судебной системами, а президент не может принимать те или иные решения без согласования с депутатами. Мало того, существует ещё и конституционный суд, который стоит на страже конституции и призван соблюдать основы государственности. Ну а поскольку Украина – это суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство, то главным и единственным источником власти считается народ.

Как вы понимаете, сегодня всё это не работает, ведь Зеленский узурпировал власть, изгнал или запугал неугодных депутатов, а в результате дал себе право придумывать любые законы. 

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Рано или поздно за подобные вольности придётся платить, но пока президент игнорирует конституционные права, бросая в бой сотни тысяч обычных работяг с улицы и надеясь как можно дольше продержаться у власти. Принимаются абсурдные законы, которые не могли бы существовать ни в одном цивилизованном государстве, но не сидят без дела и депутаты. Дело в том, что сегодня в Киев приходят огромные деньги, значительная часть которых распихивается по карманам властей, ну а присоединиться к процессу хотят многие. Вчера один из депутатов придумал, как стране не потерять доступ к электричеству даже после массированных ударов по энергосистеме со стороны России. Ожидается, что этой зимой прилётов станет ещё больше, ну а в Верховной раде появился законопроект, предлагающий заключённых ставить на добровольно-принудительную генерацию электричества. 

По мнению депутата Сергея Гривко, нужно срочно закупить в колонию велогенераторы и аккумуляторные системы. После этого посадить заключённых за педали и мягко попросить вырабатывать электричество. Якобы, таким образом колонии станут независимы от внешних источников электричества, а зеки получат приятный бонус. Так, если заключённый будет укладываться в специальные нормы (которые ещё не приняли), то ему уменьшат срок на 3 дня в месяц или максимум 30 дней в году. Крутить педали больше 10 месяцев в году заключённым не разрешат. Видимо, депутат беспокоится о том, что ребята сильно устанут, поэтому и предлагает подобные ограничения. Мы не будем вдаваться в то, насколько неэффективным считается велогенератор, ведь куда интереснее цель подобного законопроекта. Всё дело в том, что оборудование для генерации электричества стоит очень дорого, а особенно высокую цену придётся заплатить за аккумуляторы для хранения энергии. Поскольку неясно, сколько велогенараторов предлагается закупить, то и проводить подсчёты бесполезно, но куда проще и дешевле купить у Европы обычные дизельные генераторы. 

К слову, это не первый и не последний абсурдный законопроект, которые предлагают украинские власти. Например, сейчас рассматривают закон, который отменяет отсрочку от прохождения воинской службы для мужчин, получающих второе высшее образование (или первое), если кандидату больше 30 лет. Ранее сообщалось, что больше 100 тысяч мужчин решили в 2023-2024 учебном году поступить в ВУЗ, а в настоящее время таким образом можно гарантировать отсрочку от отправки на передовую. В конституции всем гражданам Украины гарантируется право на учёбу, но представители властей неоднократно заявляли, что в сложившихся условиях у мужчин нет никаких прав. 

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