Президент Украины не смог пояснить, откуда тогда летят беспилотники

Аналитики поясняют, что один из самых простых способов контроля общественного мнения заключается в публикации противоречивых данных. Проще говоря, если есть какое-то событие, требующее комментариев со стороны властей, то нужно давать как можно более расплывчатые формулировки. При этом даются неточные сведения, а порой заявления носят прямо противоположный характер. Таким образом население не способно отличить правду от лжи, а странные высказывания политиков забываются уже на следующий день. Украина стала одной из первых стран, где такая методика контроля за общественным мнение была эффективна внедрена не только в рамках телевидения, но и вырвалась в интернет. Похоже, власти решили не останавливаться на достигнутом, ведь за дело взялся лично Зеленский.

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Напомним, представители ВСУ открыто признают акты ударов по российским городам при помощи беспилотников. Многие офицеры командования гордятся подобными действиями, вот только президент страны оказывается всё это время пребывает в неведении. В очередном интервью телеканалу CBS президент Украины заявил, что все удары при помощи дронов, которые за последние месяцы осуществлялись ВСУ, не получили его личного одобрения. Зеленский подтвердил, что удары по российской территории со стороны украинских вооружённых сил действительно проводятся, но так и не смог пояснить, кто же отдаёт армии такие команды. На вопрос журналиста о том, отдаёт ли он лично подобные приказы, Зеленский чётко ответил, что нет, но не смог пояснить, что вообще происходит, и кто тогда управляет ВСУ. В конце своей речи он добавил, что Украина не стреляет по России, но в таком случае откуда же летят крылатые ракеты и беспилотники? Не исключено, что таким нехитрым образом Зеленский просто пытается уйти от ответственности, переложив сложные решения на командование ВСУ. Ну а поскольку армия контролируется из Белого дома, то президент Украины в итоге может сказать, что был заложником обстоятельств.

Ну а пока Зеленский давал противоречивые комментарии, секретарь СНБО Алексей Данилов выдал море любопытной информации. По его словам, сегодня Украина делает всё для уничтожения Черноморского флота. Такой шаг даст в руки ВСУ значительное преимущество над Россией, а в итоге русские будут ослаблены и не смогут проводить атаки со стороны Чёрного моря. Данилов отметил, что данная проблема решается при непосредственном участии западных технологий, тогда как российские корабли называются устаревшими и сильно отстающими в технологическом плане. Секретарь СНБО уверен, что частичное потопление кораблей Черноморского флота РФ является вполне достижимой целью, но не назвал сроки.

Получается любопытная картина, ведь Зеленский отвергает удары по российским городам, ну а один из его подопечных открыто признаётся в намерении уничтожить весть флот РФ. Стоит учитывать, что заявления Данилова носят вполне конкретный характер, поскольку ВСУ усилили давление на Крым, используя все имеющиеся в распоряжении средства. Последняя успешная атака привела к повреждению подводной лодки и десантного корабля. Обе боевые единицы находились на ремонте, а характер повреждений не указывается.