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Байден хочет реформировать Совбез ООН – что думают в МИД РФ, и почему реформы не сработают
Идея расширения состава Совбеза давно витает в воздухе, но у США и России сильно разнится мнение о том, кого стоит принять в первую очередь

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Не секрет, что ООН не справилась со своей задачей и так и не стала главной площадкой, способной находить мирные решения конфликтов между государствами. У организации есть определённые заслуги, но Совет Безопасности ООН на фоне постоянных конфликтов выглядит странно. Когда США требуется поддержка, то представители Америки умело проталкивают свои инициативы, но когда в Вашингтоне осознают, что получить одобрения Совбеза невозможно, то открыто игнорируют устав и взятые на себя обязательства. При этом интересы большинства государств не учитываются, а решения не принимаются из-за особенностей организации Совбеза ООН.

Многие политики уверены, что нужно что-то менять, вот только взгляды на то, каким должен быть новый орган, имеют кардинальные отличия. 

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По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, на этой неделе Байден планирует обсудить изменения в Совете Безопасности ООН. Оказывается, янки и не думают решать накопившиеся противоречия, а вместо этого хотят, чтобы орган стал более инклюзивным и всеохватывающим.

Кирби отметил, что сонный Джо пришёл к выводу, что пришло время пересмотреть структуру Совбеза, а действующая администрация хочет включить в состав как можно больше государств. Напомним, в июне Байден поручил постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совета Безопасности. Было высказано намерение увеличить число постоянных членов, включив туда шесть новых государств, в том числе из Африки и Латинской Америки, без предоставления им права вето, как у существующей пятёрки. При этом недовольство положением Совбеза в последние годы нарастает, поскольку орган нельзя назвать здоровым. 

В итоге только за последние несколько лет стран выразили недовольство неэффективностью нынешнего состава организации, который не работоспособен в условиях многополярного мира. Среди них выделяются: Турция, Франция, Германия, Бразилия и Россия. Эрдоган поддержал реформирование Совбеза и подчеркнул, что международные организации должны быть справедливыми, демократичными и прозрачными, а также иметь более широкое представительство. Анналена Бербок (глава МИД Германии) неоднократно призвала к реформированию Совбеза, напомнив о том, что последний раз структура подвергалась коррекции 60 лет назад, а с тех пор появились новые независимые государства в Африке, Латинской Америке и Азии, заслуживающие представительства и права голоса на международной арене. Макрон отметил, что роль Совбеза и других международных организаций все чаще подвергается сомнению. Он подчеркнул, что необходимо сохранять единство и стремиться к более справедливому представительству. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва выразил желание обсудить реформу Совбеза с американским лидером и подчеркнул важность участия стран-посредников в конфликтах.

Что до позиции России, то недавно Сергей Лавров заявил, что так называемый «золотой миллиард» занимает более трети мест в текущем составе Совбеза, тогда как интересы остальных восьми миллиардов человек по всему миру остаются практически непредставленными. Отдельно отмечается, что члены часто не могут прийти к общей позиции, а отдельные государства и вовсе действуют в обход вето Совбеза. Известно, что Бразилия, Германия, Индия и Япония давно претендуют на постоянное членство в Совбезе, и неоднократно выступали за его расширение. Россия поддерживает идею принятия новых членов за счёт представителей Азии, Африки и Латинской Америки. Включать в Совбез Германию и Японию в МИД РФ категорически не согласны, напоминая о том, как и почему возникла идея ООН.  

Дискуссии о реформировании Совета Безопасности начались более двух десятилетий назад, но пока изменения так и не были внесены. Процесс реформы требует одобрения от 128 из 193 членов ООН и ратификации всеми пятью постоянными членами Совбеза, что может потребовать много времени и усилий, особенно сегодня, когда противоречия между странами стали ещё более явными. США хотели бы видеть в Совбезе больше своих европейских союзников из стран НАТО. Европа пытается расширить Совбез и получить контрольное преимущество в голосовании по ключевым вопросам. Макрон вспоминает об интересах Африки только тогда, когда ему это выгодно лично и надеется, что «Чёрный континент» будет поддерживать его инициативы. Ну а реального мнения стран Латинской Америки, Африки и Азии никто слушать не желает. Возможно, именно поэтому в ближайшие годы реформировать Совбез не удастся, ну а договариваться в рамках действующих международных формирований Запад и Восток больше не может и не хочет. 

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#аналитика #политика #совбез оон
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