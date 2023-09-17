Российские предприятия так и работали бы на французском ПО, но Renault решила громко хлопнуть дверью

За последний год значительная часть иностранных автопроизводителей ушла с российского рынка. При этом создаётся такое впечатление, что эти ребята сошли с ума, ведь потери огромны, а инвестиции уже не вернуть. Тенденция приобретает общемировые масштабы, вот только уйти легко, а вернуться почти невозможно. Всё дело в том, что российский рынок имеет неплохой потенциал для роста, а пока сдерживающим фактором считается низкий курс рубля. Из-за этого легковые машины дорогие, а аналитики ожидают массовой экспансии китайских брендов. Фактически, это уже происходит, ведь на многих фабриках вместо европейских автомобилей уже запустили выпуск китайцев. Как стало известно, российский бизнес избавляется от зависимости от бывших европейских партнёров.

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Так, недавно «АвтоВАЗ» полностью отказался от программного обеспечения Renault, которое долгое время было основным на предприятии. Информацией поделился главный информационный директор предприятия. По словам Алексея Горбунова весной прошлого года французская компания избавилась от доли в бизнесе и продала заводы «АвтоВАЗ» «Рено Россия». Первый перешёл в собственность НАМИ (Национальный автомобильный институт), тогда как второй сменил название на «Москвич» и теперь находится на балансе правительства Москвы. В какой-то момент стало ясно, что придётся отказаться от программной части, а первоначально проект был рассчитан на два с половиной года. Как оказалось, в Renault так долго ждать не хотели, угрожая отключить ПО в любой момент. Именно поэтому пришлось процесс ускорить, а в итоге полный отказ случился в мае 2023 года. Известно, что в настоящее время «АвтоВАЗ» находится в процессе стабилизации собственной информационной системы. Что любопытно, завод откатился к софту, который был неактивен много лет и порядком устарел.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» располагал собственными информационными решениями, но с момента вхождения в группу Renault в 2014 году ПО перестало развиваться. Само информационное подразделение предприятия было сокращено и начало заниматься обслуживанием, забросив разработки. В настоящее время найти новых разработчиков стало сложно из-за дефицита квалифицированных специалистов на рынке информационных технологий, о чём и рассказал Горбунов. Оказывается, в момент вхождения в группу Renault на предприятии использовалось около 200 зарубежных информационных систем. В настоящее время большинство из них было заменено на 50 аналогов, разработанных специалистами «АвтоВАЗа». Глава предприятия признал, что многие из них нуждаются в обновлении, но пока не готов сказать, когда процесс разработки будет снова запущен в полную силу. Приводятся любопытные факты. Так, в рамках проекта импортозамещения информационных технологий участвовало около 1000 человек, включая 800 представителей бизнеса и 200 ИТ-специалистов. Всего было переведено 15 тысяч пользователей, 40 тысяч коммерческих заказов, 50 тысяч единиц продукции и 47 складов из информационных систем Renault в системы «АвтоВАЗа». При этом производство не прекращалось.

Одной из главных задач предприятия считается реализация проекта по внедрению отечественной системы конструкторско-технологической подготовки производства. Этот проект стартовал в июне 2023 года, а его бюджет составляет 1 миллиард рублей, половину из которых предоставил РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий). Разработчиком является компания «ТОП Системы». Следующим этапом на «АвтоВАЗе» станет импортозамещение программного обеспечения в области инжиниринга. Эксперты уверяют, что нужно срочно перейти к единой информационной платформе, обеспечивающей полное отслеживание данных и высокий уровень автоматизации в различных направлениях. Это также включает обеспечение стабильного доступа аутсорсинговых компаний к информационным системам «АвтоВАЗа» и использование отечественных аутсорсинговых вычислительных мощностей с гарантированным уровнем предоставления услуг.

Горбунов отмечает, что процесс несёт некоторые риски, связанные с возможной задержкой разработки нового отечественного программного обеспечения из-за неготовности поставщиков предоставить аналоги в некоторых областях (например, CAE и 1D) в ближайшие 3-5 лет. Также могут возникнуть задержки внедрения существующего отечественного программного обеспечения из-за необходимости его доработки под требования автомобильной индустрии. По словам главы «Москвича», завод прошёл аналогичный путь, ведь ранее на предприятии использовалось около 300 информационных систем, большинство из которых были зарубежными, а значительная часть и вовсе физически находились за пределами России. Павел Лисин напомнил, что работа завода была остановлена ещё в начале 2022 года, а в какой-то момент Renault принудительно отключила «Москвич» от своих информационных систем. Перед руководством завода стояла задача восстановить производство, включая переход на российскую информационную платформу и уменьшение зависимости от иностранного программного обеспечения. Известно, что уже в сентябре 2022 года «Москвич» начал переход на продукты «1С». В 2022 году разработка велась в рамках методологии Agile, а с началом 2023 года начался стандартный процесс разработки приложений.

Проект был разделён на три этапа, каждый длительностью в три месяца. На первом этапе была проведена автоматизация процессов на уровне 30%, с акцентом на уменьшении количества рутинных операций. Сначала была автоматизирована финансовая система, и уже в 2022 году вся финансовая отчётность приводилась через «1С». Тогда управление производством и складом продолжалось в ручном режиме, и только на втором этапе был запущен базовый модуль «1С» с интеграцией данных в систему. Началась параллельная работа в двух различных средах, а после проведена полная автоматизация управления производством. На третьем этапе автоматизация процессов достигла уровня в 50%, также была налажена интеграция между системами и внедрена автоматизация управления складами. Производство на «Москвиче» было восстановлено к концу 2022 года. Пожалуй, если бы французы не решили устроить демарш, то российское ПО никогда не вышло из тени, поэтому наряду с проблемами, в происходящем можно отметить и положительные стороны.