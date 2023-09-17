Миллиардер потерял около 870 000 долларов

Существует расхожее мнение, согласно которому создать 100% защищённое программное обеспечение невозможно. Не исключено, что со временем, когда за дело возьмётся ИИ, то компьютерный интеллект сможет подчистить хвосты и даже залатать дыры, которые не заметили люди, но пока всё это перспектива ближайшего десятилетия. Ну а поскольку есть не только честные программисты, но и любители лёгких денег, то периодически мы слышим о громких взломах, будоражащих умы обычных пользователей. Особенно страдают криптовалютные платформы, владельцы которых демонстрируют излишнюю самонадеянность. В результате хакеры вносят с собой сотни миллионов долларов, опустошая карманы тех, кто доверил свои средства фондам и другим подобным структурам.

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Но бывает, что под удар попадают богатые и знаменитые представители криптовалютного сообщества. Например, недавно злоумышленники смогли получить доступ к кошельку Виталика Бутерина. К счастью для основателя Эфира, потеря оказалась небольшой, ведь был взломан аккаунт в Twitter, позволивший хакерам завладеть NFT на сумму порядка 700 000 долларов. Похоже, в полку жертв массовых взломов прибыло, ведь вчера о своей потере сообщил Марк Кьюбан. Миллиардер считается одним из активных деятелей криптовалютного сообщества, регулярно выражая своё мнение по тем или иным вопросам. На этот раз был взломан его кошелёк в MetaMask, на котором спокойно лежало порядка 870 000 долларов в различных токенах. Сам Кьюбан уже подтвердил факт взлома, а также поделился некоторыми подробностями. Оказывается, кошелёк был неактивен целых 160 дней, а хакеры могли долгое время наблюдать за содержимым, подыскивая к ним правильный подход. Миллиардер полагает, что случайно скачал версию MetaMask с вирусом внутри, поскольку пока других подозрений нет. Кьюбан перечислил несколько основных токенов, которые попали в руки мошенникам. Так, большая часть находилась в стейблкоинах USDC и USDT. Кроме того, ранее миллиардер инвестировал в NFT, поэтому на кошельке находились токены нескольких популярных маркетплейсов. Например, Rarible (RARI) и SuperRare (RARE).

Кьюбан не рвёт на себе волосы, поскольку большая часть его активов находится на банковских счетах, тогда как значительные приобретения в криптовалюте содержатся на холодных кошельках. Миллиардер заявил, что уже перевёл с MetaMask 2 миллиона долларов в стейблкоинах на биржу Coinbase. Похоже, хакеры пока не успели забрать все деньги, но в целом для миллиардера такая потеря не станет критичной. Кьюбан заработал значительные средства в рамках инвестирования тех или иных цифровых проектов, поэтому спокойно переживёт взлом. Эксперты отмечают, что попытки добраться до средств известных людей по всему миру продолжаются. Обычно, когда речь заходит о крупной организации или инвестиционном фонде, то руководство ведёт подробную отчётность и хранит средства на холодных кошельках. Это могут быть флешки, твердотельные накопители или целый ноутбуки, которые в настоящее время не подключён к интернету. Проще говоря, взломать подобные носители удалённо не представляется возможным, а часто там есть дополнительная многофакторная защита.

Что до состоятельных людей, то эти ребята могут хранить на своём домашнем компьютере значительные суммы и даже не думать о защите. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим много подобных взломов. Эксперты уверяют, что вернуть или заблокировать NFT-токены возможно. Для этого придётся доказать факт приобретения, а вот с другими криптовалютами всё намного сложнее, ведь хакеры уже успели пропустить их через специальные сервисы, делающие деанонимизацию и возврат невозможными.