Для основателя Эфириума потеря денег не станет критичной

Когда вы впервые заводите себе криптовалютный кошелёк, возникает чувство, что деньги там ничем не защищены. Вы старательно сохраняете пароли, волнуетесь о доступе к электронной почте и других мелочах. Ну а если тысячи или даже десятки тысяч долларов у вас лежат на холодном кошельке, то волнение усиливается, ведь любая оплошность грозит потерей значительной суммы. Согласитесь, что в банке капитал надёжнее, ведь там деньги привязаны к вашей личности, а при самом неблагоприятном случае паспорт можно и восстановить.

И всё же времена меняются, а всем нам нужно учиться защищать свои аккаунты и удалённые кошельки от взлома. Похоже, задуматься придётся даже сильным мира сего, ведь вчера злоумышленники взломали Виталика Бутерина.

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Судя по всему, основатель Эфириума был взломан посредством социальной сети X (ранее назывался Twitter), а нанесённый ущерб оценивается в 691 тысячу долларов. Так, вчера на его странице Виталика появилась странная ссылка, обещающая любому пользователю бесплатный уникальный NFT в честь нового обновления Эфириума, связанного с увеличением транзакций в сети. Спустя какое-то время на связь вышел отец миллиардера. Дмитрий Бутерин подтвердил факт взлома и попросил не переходить по ссылкам. Оказывается, Виталик прямо сейчас занят восстановлением доступа к своему аккаунту, а подробности будут позднее. Эксперты уже успели оценить нанесённый ущерб и предлагают нам посмотреть на то, доступ к чему потерял основатель Эфира.

Итак, аналитик блокчейн-технологий ZachXBT полагает, что самыми ценными лотами были два NFT CryptoPunk (представляющие собой коллекционные токены, функционирующие на блокчейне Ethereum). На момент взлома стоимость лотов оценивалась в 153.62 ETH (что примерно соответствует 250 000 долларов) и в 58.18 ETH (95 000 долларов по курсу на утро 11 сентября). В списке больше токенов, но перечислять мы их не будем. На происходящее отреагировал основатель криптобиржи Binance. Чанпэн Чжао, дал рекомендации на своём аккаунте X, советуя быть осторожными при чтении контента в социальных сетях, подчёркивая, что учётные записи на Twitter не предназначены для финансовых операций. Он предложил усовершенствовать безопасность аккаунтов, добавив функции, такие как двухфакторная аутентификация (2FA) и различные логины от дескрипторов или адресов электронной почты.

Чанпэн Чжао добавил, что его аккаунт в социальной сети неоднократно подвергался попыткам взлома, и из-за этого его страницу блокировали. Он отметил, что это случилось ещё до того, как Twitter был приобретён Илоном Маском. Чанпэн Чжао не исключает, что после внесённых изменений в работу платформы защищённость аккаунтов могла стать ниже, но не утверждает этого прямо. Отметим, что для Виталика потеря нескольких NFT не станет трагедией, поскольку его капитал оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Сложно сказать, сколько точно у него денег, поскольку сам Бутерин нечасто продаёт криптовалюту, а значит вчера его состояние достигало 300 миллионов, а завтра может перевалить за 500 миллионов долларов. Напомним, что в 2021 году таким образом основатель Эфира признавался полноценным долларовым миллиардером.