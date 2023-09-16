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Суровикин может получить контроль над ЧВК «Вагнер» в Африке – «Генерал Армагеддон» вышел из тени
Знакомые с ситуацией эксперты полагают, что бойцы ЧВК "Вагнер" вольются в несколько государственных или частных структур

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В последние несколько месяцев журналисты часто задавались вопросами о судьбе Суровикина, но не могли получить ответов от вышестоящих инстанций. Песков делал вид, что ничего не знает, а в итоге казалось, что генерал и вовсе сидит за решёткой. Причиной был мятеж ЧВК «Вагнер», поскольку все знали о тесных связях между Пригожиным и Суровикиным. Разбираться в том, что произошло с основателем ЧВК «Вагнер» мы оставим нашим читателям, ведь сегодня есть и более интересная тема. Напомним, недавно заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова заметили в Ливии, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и Мали, а пресса заговорила о том, что власти пытаются подчинить себе «вагнеровцев». Важно понимать, что мы с вами слышим только отголоски, поэтому не знаем общего плана и всех действующих лиц, поэтому делать выводы не будем. И всё же, накануне Суровикина заметили в Алжире. 

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По мнению военкора Дмитрия Селезнёва (известен как WarGonzo), есть все основания полагать, что претензии к генералу со стороны государства отсутствуют. Тот факт, что Суровикин после своего выхода из тени тут же отправился в Африку, говорит о значительных планах российских властей. Не исключено, что именно генерал будет купировать «музыкантов», но военкор допускает, что идут переговоры, поскольку Минобороны уже давно строит планы включению «вагнеровцев» в состав ЧВК «Редут». Сделать нечто подобное при живом Пригожине было бы не возможно, а сегодня осуществить подобную инициативу вполне реально. WarGonzo полагает, что власти могли найти приемлемое решение, ну а фигура Суровикина кажется компромиссной и имеет высокий уровень доверия как в рядах Минобороны РФ, так и среди бойцов ЧВК «Вагнер».

Эксперт Института Ближнего Востока РСМД Сергей Балмасов отмечает, что между Россией и Алжиром налажены тесные тесное военно-технические связи, включая поставки оружия в регион на уровне 70%. Отношения с местными властями остаются тёплыми, несмотря на конкуренцию на газовом рынке Европы. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетил Москву и встречался с Путиным в июне. Не менее важен визит начальника Штаба армии Алжира Саида Шангрихи в начале августа, когда были заключены новые сделки по оружию и согласованы планы инвестирования в нефтегазовые проекты. При этом аналитики полагают, что слухи о выводе «вагнеровцев» из Африки несколько преувеличены. Скорее всего, «музыканты вольются в одну из частных или государственных структур, но не дремлет и Беларусь. Не исключено, что Лукашенко попробует взять контроль над частью ЧВК «Вагнер», которая располагается в его стране. WarGonzo заявил, что в у него есть несколько знакомых, вертолётчиков, которые в настоящее время находятся к югу от экватора. Так вот бойцы не знают, в какой структуре они окажутся, поскольку частная военная компания разделяется. 

Не исключено, что часть «музыкантов» попробуют «отжать» иностранные ЧВК. Например, всемирно известные «Grey Stone» и «Black Water» (сейчас «Academi») всегда готовы принять высококвалифицированных специалистов. Спрос на «вагнеровцев» высок, а многие эксперты полагают, что главную скрипку играет Минобороны, которое действует по заранее утверждённому плану. WarGonzo напомнил, что многие критикуют государство за то, что ЧВК «Вагнер» слишком дорого обошлась российскому бюджету. Вот только никто не учитывает, сколько самолётов с каким грузом (включая золото и алмазы) было отправлено в Москву с 2018 года при участии Пригожина. На этом фоне можно понять волнения иностранных государств, которые теряют влияние в Африке. Ранее французы и канадцы завладели активами путём подкупа или силовыми методами, а сейчас идёт борьба за сырьевые ресурсы, одну из главных ролей в которой может сыграть именно ЧВК «Вагнер». 

Но если без золота и алмазов можно обойтись, то не стоит забывать, что 70% редкоземельных металлов идёт из Африки. Множество цветных металлов, меди, значительная часть бокситов, урана и много чего другого. В итоге на Западе осознали, что «вагнеровцы» стали эффективным инструментом российских властей, постепенно теряя влияние на континенте. WarGonzo полагает, что пока российские власти не хотят обострять ситуацию. Сегодня у России уже есть возможность контролировать поставки сырья на континенте, а всё говорит о том, что Запад готовится к открытым военные действиям в Африке. Что бы не случилось, но «музыканты» точно будут там, где обстановка станет особенно сложной. 

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#чвк вагнер #чвк вагнера #суровикин
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