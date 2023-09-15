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Apple разочаровала своих фанатов – в титановых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max почти нет титана
Смартфоны изготовлены из обычного переработанного алюминия

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За последние годы журналисты много раз ловили Apple на обмане, открыто опровергая те или иные утверждения. Одно из самых вопиющих нарушений прав пользователей касается снижения быстродействия смартфонов на фоне сокращения ёмкости аккумулятора. Тогда против яблочников были выдвинуты массовые иски, а это не первый раз, когда Apple идёт на подлог. Например, недавно эксперты установили, что процессор А16, который можно найти в iPhone 14 Pro и Pro Max, на самом деле не соответствует 4-нм технологическим рамкам. Оказывается, он выполнен по 5-нм технологическому процессу, хотя представители Apple и утверждали обратное. Похоже, в рамках презентации новых iPhone 15 не обошлось без изрядной доли лжи. 

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Итак, яблочники уверяли, что корпуса iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max выполнены из титана. Что примечательно, Apple не указывала на то, что используются какие-то дополнительные сплавы, намекая на то, что задействован чистый титан. Ну а поскольку данный металл считается сверхпрочным, то эксперты полагали, что новая серия окажется действительно выносливой. Как оказалось, яблочники и на этот раз оказались нечестны. Так, титановые в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max только внешние рамки, тогда как внутри нет ни грамма титана, а корпус устройства выполнен из переработанного алюминия на все 100%. Ну а поскольку потребовалось соединить титан и алюминий воедино, то была задействована технология твердотельной диффузии. Да, нечто подобное применяется впервые, но это ничего не значит, ведь на самом деле корпус у новых смартфонов почти ничем не отличается от прошлого поколения. А вообще у нас есть с чем сравнивать, ведь титан не впервые используется для создания мобильных телефонов. Например, легендарные Nokia 8910 и Nokia 8910i действительно были титановыми, тогда как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max – это лишь жалкая тень и не имеют ничего общего с благородным металлом.  

Вообще, прямо сейчас набирает силу ещё более крупный скандал, результаты которого могут оказать негативное влияние на положение Apple на мировом рынке. Скорее всего, компания отделается штрафами, а после увеличит цены на сервисы, переложив дополнительные расходы на обычных пользователей. Как стало известно, во Франции яблочники обвинены в намеренном сокрытии информации о повышенной радиационной опасности iPhone 12. Так, несмотря на официальные опровержения, новые отчёты говорят о том что Apple была осведомлена о потенциальных рисках и призывала своих сотрудников хранить молчание. Работники компании, имеющие доступы к подобной информации, должны были уверять прессу в том, что ничего не знают и категорически не вступать с прессой в полемику по поводу радиационных рисков iPhone 12. 

Французская регулирующая организация заявила, что 6.1-дюймовая модель iPhone 12 превышает установленные законом лимиты радиационного излучения. Чтобы продолжать продавать устройства в регионе, министр связи Франции предупредил Apple о необходимости выпустить обновление программного обеспечения, которое снизит излучение. В противном случае данная модель больше не сможет продаваться в стране. Несмотря на заявления Apple о прохождении всех подобных устройств строгих тестов на безопасность перед выпуском на рынок, в Bloomberg полагают, что руководство компании осознавало потенциальные риски. В случае, если Франция вынесет решение не в пользу яблочников, то на очереди Бельгия, которая рассмотрит потенциальные риски, связанные с использованием iPhone 12, и может нанести удар по смартфонам на следующей неделе. Радиационные риски iPhone 12 активно обсуждаются в группах по защите прав потребителей и в других европейских странах. Например, в Испании и Германии ожидают официальной реакции властей, а уже вскоре планируется детально изучить всю линейку, включая новые iPhone 15. 

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