Как оказалось, уже долгое время Apple вводит покупателей смартфонов в заблуждение, указывая неверные характеристики процессоров

Есть такое хорошее выражение: «Что позволено Юпитеру – не позволено быку». Глубоко копать в историю не будем, поскольку это может быть неинтересно нашим читателям. И всё же, смысл выражения прост и понятен, а особенно он актуален в современном мире. Власти США ловят за руку во время слежки за всем миром, а немецкая пресса пишет о скромной реакции Меркель. Америка организует очередной саммит мира в Хиросиме, но создаётся ощущение, что ядерный удар по этому городу нанёс СССР, поскольку осуждают все именно Россию. Подобных примеров множество, ну а американские компании часто ведут себя нагло и презирают правила ведения бизнеса в той или иной стране. Особенно любопытна позиция Apple, продолжающей вводить различные ограничения, которые сегодня выглядят удивительно и не вписываются в существующие законы. Как оказалось, яблочная компания ещё и полна обманщиков, которые называют себя хорошими маркетологами.

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В последнее время потенциальные покупатели не так часто смотрят на характеристики гаджетов, но всем хочется купить самый высокотехнологичный аппарат. К счастью, в Apple всегда готовы пойти на сделку с совестью, особенно когда дело касается больших денег. Как стало известно, уже несколько лет яблочная компания обманывает пользователей, поскольку мобильный процессор А16 (установленный в iPhone 14 Pro и Pro Max) не соответствует 4-нм технологическим нормам. На самом деле камень выпускался по 5-нм техпроцессу, а обыватели в данном случае разводят руками, поскольку не видят разницы. И всё же, разница есть и очень большая. Прежде всего нужно понимать, что Apple активно рекламировала А16 как первый в мире массовый 4-нм процессор, ставя его в противовес чипам, изготовленным по более старым нормам. Это позволило говорить о настоящем технологическом прорыве, тогда как ничего подобного сделано не было.

При этом яблочная компания и вовсе чуть не попала в конфуз, поскольку процессор по 4-нм нормам первой выпустила тайваньская компания MediaTek, которая в ноябре 2021 года представила Dimensity 9000. Детали стали известны прессе, ну а относительно новых данных представители Apple предпочитают отмалчиваться. По словам известного инсайдера URedditor, внутренние документы Apple всегда указывали на использование 5-нм технологии для процессора А16, а значит компания изначально всех обманывала. Выходит, что флагманские смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max не имеют значительного преимущества перед младшими моделями iPhone 14. Обе линейки оснащены процессорами A15 и А16, созданными с использованием 5-нм технологии. Ну а поскольку уже вскоре состоится презентация нового поколения смартфонов яблочной компании, то можно предположить, что А17 будет создан по зрелому 4-нм технологическому процессу. Согласно официальным данным, Apple намерена выпускать процессор по 3-нм техпроцессу, но аналитики полагают, что пользователей и здесь может ожидать обман. Не исключено, что у TSMC просто нет столько свободных мощностей, поэтому А17 пусть и окажется быстрее своих предшественников, но не уйдёт от них уж очень далеко.

Инсайдеры напоминают, что в начале года Apple указывала процессор M2 Pro и M2 Max для новых MacBook, как 5-нм. То же касается и настольного процессора Apple M2 Ultra, выпущенного в июне 2023 года, который стал сердцем для настольных ПК Mac Studio и Mac Pro. В конечном итоге можно сказать, что даже спустя два года с момента появления первого в мире 4-нм процессора, Apple так и не представила ни одного продукта на его базе. Вообще, для Apple подобные обманы давно стали частью стратегии по отъёму денег у наивных фанатов бренда. Например, компания долгое время уверяла пользователей в том, что смартфоны iPhone не боятся воды, но отказывалась ремонтировать аппараты, которые действительно контактировали с большим количеством жидкости. Долгое время компания продолжала поддерживать этот миф, пока штраф в 10 миллионов в ходе судебного разбирательства не вынудил Apple отказаться от лжи. Ну а в октябре 2021 года стало известно, что за все годы существования iPhone (с момента выпуска первой модели в 2007 году) устройства не смогли точно показывать уровень заряда батареи. Реальные показания могли быть как выше, так и ниже отображаемых, так что владельцы iPhone не могли полагаться на эти данные. И не забывайте о скандале с аккумуляторами, когда яблочники намеренно замедляли старые смартфоны, прикрываясь заботой о пользователях.