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Глава NVIDIA поделился секретами ведения бизнеса – как Дженсен Хуанг управляет компанией в $1 трилн
Каково это управлять компанией, которая стоит 1 триллион долларов? Давайте разбираться

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В 2023 году NVIDIA совершила настоящий прорыв, поскольку стала первой полупроводниковой компанией стоимостью более 1 триллиона долларов. Аналитики полагают, что рост продолжится, поскольку на рынке наблюдается острый дефицит высокопроизводительных графических процессоров, а сегодня NVIDIA контролирует одно из самых перспективных направлений. Технологии на основе ИИ стремительно развиваются, и только у Дженсена Хуанга есть инструменты, позволяющие подойти к делу со всей серьёзностью. Что любопытно, несмотря на огромную прибыль и широкий спектр продуктов, стиль управления внутри компании считается уникальным и нестандартным. Он далёк от традиционных методов корпоративного управления, а сегодня мы изучим, как один человек контролирует компанию стоимостью 1 триллион долларов. 

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Известно, что Дженсен Хуанг придерживается необычного подхода к управлению, отказавшись от долгосрочного планирования, вместо этого ориентируясь на так называемую плоскую организационную структуру. В рамках такой системы он напрямую контактирует с 40 подчинёнными, принимая те или иные решения. При этом, вместо индивидуальных встреч Хуанг отдаёт предпочтение групповым обсуждениям, обеспечивая равенство условий для всех сотрудников. Главное внимание уделяется непрерывному обучению и отслеживанию новых тенденций в индустрии, а сам глава компании уверен, что всё это достигается посредством обмена опытом со специалистами. Уникальной особенностью NVIDIA является то, что встречи не ограничиваются должностями условностями, а глава компании настаивает на том, что каждый сотрудник, начиная от вице-президентов и заканчивая новичками, имеет доступ ко всей информации и может принимать участие в обсуждениях. Его философия управления вращается вокруг идеи, что стратегические решения должны быть доступны всем, а не только избранным.

Глава компании считает, что если существует стратегия развития, то нужно поделиться ею со всеми сотрудниками. Ну а в результате Хуанг не только делится информацией, но и получает обратную связь, что оказывает влияние на многие ключевые решения. Он полагает, что обмен стратегической информацией способствует использованию интеллекта и опыта всей организации, что приводит к разработке более продуманной стратегии развития. Не менее интересным считается подход NVIDIA к стратегическому планированию. Глава компании отказался от долгосрочных планов, считая их ограничивающими работу всей команды. Вместо этого Хуанг и его команда предпочитает гибкий подход, постоянно адаптируя свою стратегию к меняющимся условиям рынка. Это особенно важно в сфере искусственного интеллекта, где гибкость и адаптивность могут оказаться решающими факторами. Сам он утверждает, что у компании нет пятилетних или даже однолетних планов, ведь мир вокруг постоянно меняется, а значит нужно уметь приспосабливаться. 

Для ускорения процесса принятия решений, а также желая быть всегда в курсе последних событий внутри компании и тенденций Хуанг отказался от традиционных отчётов. Он просит всех сотрудников ежедневно отправлять ему пять главных вопросов, которые они считают важными здесь и сейчас. Каждое утро Хуанг читает около 100 вопросов, а в итоге NVIDIA оказывается способна решать задачи, находящиеся на грани современных технологий, расширяя границы возможностей не только дорогостоящих суперкомпьютеров, но и игровых систем. Хуанг предлагает не вторгаться в секторы, которые уже заняты крупными конкурентами, вместо это придумывая инновационные решения в новых областях знаний. Глава NVIDIA не планирует следовать стандартным практикам, делая всё возможное для стимулирования инновационного мышление своих сотрудников. Часто, такой подход приводит к новаторским решениям, которые могут быть упущены традиционными методами. Он также призывает доверять своей интуиции, утверждая, что она способна подталкивать к принятию верных решений в нужный момент.

Хуанг подчёркивает, что организационная структура NVIDIA нацелена на достижение трёх главных целей: привлечение лучших специалистов в индустрии, формирование сплочённой и эффективной команды, а также обеспечение оперативного и эффективного распространения информации внутри всей компании. Важно отметить, что каждый стиль управления имеет свои достоинства и недостатки, а уникальный метод управления Хуанга направлен на сохранение гибкости, которую часто можно наблюдать в стартапах. Обычно крупные корпорации построены согласно жёстким иерархическим правилам, склонны к внутренней бюрократии и даже стагнации. В настоящее время NVIDIA находится в стадии стремительного роста, поскольку фактически монополизировала многие аспекты быстроразвивающегося рынка графических процессоров. Ну а вопрос о том, как необычный стиль управления будет функционировать по мере увеличения масштабов компании, остаётся открытым. Также интересно, сможет ли следующий глава NVIDIA продолжить дело Дженсена Хуанга и не уничтожить всё за короткий промежуток времени.

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#nvidia #дженсен хуанг #истории #интересное
Источник: tomshardware.com
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