Согласно информации американских журналистов, производство налажено на предприятиях миллиардера Ахметова

Ведение боевых действия сопряжено с риском для жизни личного состава и высокой вероятности потери военной техники, находящейся за десятки километров о линии соприкосновения. Обе стороны ведут охоту за военными складами, где хранятся боеприпасы, а также проводится ремонт бронетехники. С этой целью используются данные от беспилотников, а также спутниковые снимки местности. У российской армии здесь преимущество, поскольку украинская сторона не способна контролировать небо, а значит рискует намного больше. Технику приходится маскировать, а ключевые объекты окутаны ореолом тайны и известны всего нескольким людям за пределами передовой. Несмотря на это танки и ствольная артиллерия фиксируются, а после уничтожаются с помощью различных систем.

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Особенно активны на этом направлении дроны, но немалую лепту вносят артиллеристы и авиация. Вот только не всегда удаётся поразить именно нужную цель, о чём рассказали журналисты CNN. По данным американского телеканала, Украина уже давно использует так называемые макеты техники. Ещё прошлой весной начались массовые закупки различных систем, являющихся точными копиями советских танков и ПВО стран НАТО. Главная проблема состоит в том, что подобные устройства делают частные подрядчики, а в итоге закупать всё это приходится из украинского бюджета, либо посредством добровольных пожертвований. Обычно производятся так называемые надувные макеты, которые легки к транспортировке, но стоят немало денег. Как стало известно, в самой Украине развернулось массовое производство макетов, а главным подрядчиком выступил миллиардер Ахметов.

Журналисты CNN сообщают, что производство стартовало на базе мощностей группы компаний «Метинвест» и поделились некоторыми подробностями. Прежде всего можно сделать вывод, что речь идёт о фанерных либо деревянных конструкциях, которые не только визуально похожи на оригинальные танки и РСЗО, но и способны имитировать звуки выстрелов. Кроме того, изделия ещё и ставят дымы, что ввозит в заблуждение разведывательные беспилотники. В итоге дрон фиксирует расположение гаубицы, которая стоит в лесопосадке и передаёт данные в штаб. Там принимают решение о нанесении удара по объекту с помощи артиллерии или запускают дрон-камиадзе. В итоге макет разрушается, что не приводит к реальным потерям среди украинской армии. Американская пресса уверяет, что усилиями Ахметова удалось создать настоящую армию из танков и других типов вооружения, что позволило снизить потери среди личного состава и техники в рядах ВСУ.

Эксперты полагают, что журналисты отчасти правы, поскольку многие беспилотники действительно не способны отличить макет от реального танка. И всё же, в распоряжении российской армии есть достаточное количество разведывательных дронов, которые способны фиксировать не только визуальные характеристики, но и видеть тепловое излучение. Ну а поскольку этот показатель у деревянной и металлической техники сильно различается, то обмануть оператора такого БПЛА не удаётся. В CNN уточняют, что таким образом ВСУ удалось наладить контрбатарейную борьбу, но российские военкоры ничего об этом не пишут, а в интернете достаточно роликов и фотографий поражения реальной украинской техники. Не исключено, что факты дезориентации всё же существует, но значительного влияния всё это на эффективность российской артиллерии не оказывает и не имеет массового характера.