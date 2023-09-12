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Дрон-камикадзе Герань получил отечественную антенну «Комета-М» и невосприимчив к системам РЭБ ВСУ
Всё говорит о том, что внутри беспилотника находятся отечественные комплектующие

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Дроны-камикадзе Герань начали наносить удары по украинским военным и инфраструктурным объектам осенью прошлого года и долгое время считались крайне сложными целями. Как оказалось, современные системы ПВО настроены для фиксации и ударов по большим целям, ну а низколетящие беспилотники трудно заметить и сложно сбить. Со временем ВСУ овладели тонкостями настройки зенитных систем, а особенно эффективными считаются ЗСУ типа Gepard. Они способны наносить удары по летящим целям при помощи настоящего шквала пуль, что приводит не только к попаданию, но и подрыву дронов в воздухе. При этом долгое время считалось, что Россия использует БПЛА иранского производства. Речь шла о так называемых Shahed 136, которые неоднократно были замечены на вооружении исламской страны. Попытки оказать давление на Иран предпринимались и со стороны США, но в итоге доказать факты военного сотрудничества между странами так и не удалось. В какой-то момент тема стала неактуальна, поскольку появилось множество новых вбросов и слухов, ну а удары при помощи Гераней не прекратились.

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В ходе одной из атак украинские специалисты собрали части дрона-камикадзе Герань-2 и пришли к неожиданным выводам. Оказывается, внутри установлена цифровая антенна «Комета-М», тогда как ранее использовались китайские аналоги. Данное устройство было изготовлено в России и использует защищённый спутниковый канал на основе ГЛОНАСС. Происходящее сильно встревожило украинское командование, поскольку ситуация действительно нестандартная. Дело в том, что в Украине и раньше писали о том, что в РФ построены предприятия, на которых и днём и ночью выпускают новые беспилотники. Всё это не имело никаких подтверждений, но активно муссировалось в украинском медипространстве. Похоже, заявления были правдивыми, поскольку в поле зрения попал один из ключевых блоков, являющийся крайне важным для работы БПЛА.

Эксперты полагают, что именно с использованием антенны «Комета-М» может быть связана возросшая точность и эффективность применения российских дронов. В последнее время их сбивают намного реже, чем ранее, а устройство обладает высокой устойчивостью перед находящимися в распоряжении Киева средствами радиоэлектронной борьбы. Проще говоря, теперь сбить Герань из специального антидронового оружия будет сложнее. Не исключено, что потребуется дополнительная настройка, либо полный пересмотр действующих концепций.

Российские эксперты отмечают, что в выигрыше не только армия РФ, но и обычные жители украинских городов. Всё дело в том, что часто ВСУ сбивают дроны-камикадзе прямо над жилым сектором, а в результате падающие части приводят к возгоранию построек, взрывам и влекут за собой потери среди мирного населения. Если беспилотники не будут падать на головы украинцев, то уже хорошая новость. 

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#сво #всу #военные технологии #беспилотники #дроны-камикадзе #герань
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