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Украина получит партию немецких ЗСУ Gepard – опасный охотник на российский дрон-камикадзе Герань
Передачу ЗСУ Gepard анонсировал Зеленский, но не указал количества и точных сроков

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В любой современной армии есть как новая, так и старая техника. Военные ведомства стараются устранить бреши и вводить в строй модернизированные боевые единицы, но бывает так, что танки или самолёты довольно долго остаются актуальными, поэтому не требуют замены. Ну а поскольку идёт непрерывная гонка оборонительных и наступательных систем, то часть оружия снимается с боевого дежурства, поскольку перестаёт поспевать за предполагаемым противником. Но бывает и так, что уже списанные системы совершенно неожиданно находят новое применение, что особенно заметно в рамках украинского конфликта. И дело даже не в том, что Европа передаёт Киеву металлолом, пытаясь найти деньги на выпуск чего-то поновее для себя. Как вы уже могли слышать, одна из ключевых угроз военным и инфраструктурным объектам идёт от дронов-камикадзе, а против новой технологии крайне эффективными оказались старые зенитные установки. 

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Сбивать стрелковым оружием подобные объекты крайне сложно, тогда как тратить на беспилотник стоимостью 30 тысяч долларов ракету за 300 тысяч долларов – по меньшей мере неразумно, но на самом деле очень расточительно. И вот здесь пригодились немецкие ЗСУ Gepard, которыми с Украинцами поделились страны НАТО ещё в 2022 году. Как выяснилось, старая зенитная самоходная система очень эффективна против беспилотников, ну а на носу зима. По мнению украинских экспертов, в этом году Россия продолжит наносить удары по энергосистеме страны, что приведёт к масштабным отключениям электричества. Такой шаг сказывается на обеспечении армии боеприпасами и другими видами оружия, мешает планированию операций и несёт другие неудобства. Как стало известно, Зеленский ожидает поставку большой партии ЗСУ Gepard в самое ближайшее время. Президент Украины подчёркивает, что вся техника будет прикрывать объекты единой энергосистемы, что позволит сбивать больше российских дронов-камикадзе.

Напомним, ЗСУ Gepard производились в Германии, а после поставлялись на экспорт в несколько других стран. Ранее Украина получала зенитные установки посредством американской компании Global Military Products, но Пентагон обещал выделить какое-то количество дополнительных ЗСУ Gepard только в 2024 году. Зеленский настаивает, что ему техника нужна уже сегодня, а результаты переговоров остаются неизвестны. Теоретически, установки может дать Германия, где их чуть меньше 90 единиц. Также ЗСУ Gepard есть в Нидерландах. Похоже, большая часть техники с 2006 года переведена на хранение, поэтому потребует восстановления, а значит 95 машин могут превратиться в 30, поскольку давно не обслуживались и пришли в негодность. В Румынии изначально было 41 ЗСУ Gepard, но состоянии их не указывается.

Зенитная установка не обладает выдающимися показателями и действительно сильно устарела. Ну а поскольку дроны-камикадзе Герань летят медленно и представляют собой довольно большие цели, то решающим фактором считается высокий темп стрельбы. Так, 35-мм пушка способна производить 550 выстрелов в минуту, уничтожая цели на расстоянии до 5 километров. За обнаружение отвечают американские спутники, поэтому скромные возможности ЗСУ Gepard здесь не имеют никакого значения. Проблема лишь в том, что из-за небольшого радиуса действия появляется высокий шанс уничтожения беспилотника прямо над городом. Обычно это приводит к дополнительным жертвам, поскольку дроны начинены взрывчаткой и могут нанести ощутимый урон гражданским строениям и мирным жителям. 

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#украина #сво #военные технологии #зсу gepard
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