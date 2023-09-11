Машина построена на шасси Leopard 1, поэтому с большим трудом выполняет подобные действия

Многие российские военкоры отмечают, что одна из главных проблем ВСУ заключается в острой нехватке инженерной техники. Быстрее всего уничтожаются минные тральщики, которые должны были расчищать минные поля, но в итоге сами пали жертвами высокой плотности взрывчатых веществ. Военкоры отмечают, что количество мин на квадратный километр превышает ожидания в разы, а в результате машины не выдерживают нагрузки и быстро приходят в негодность. После этого технику обнаруживают российские дроны, а следом наносятся удары при помощи артиллерии.

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Не стоит забывать, что всегда возникают внештатные ситуации, а значит техника может перевернуться, сломаться или выйти из строя ещё до того, как доедет до передовой. Сегодня в сети засветилось любопытное видео, на котором можно рассмотреть процесс выкапывания украинского Т-64БВ. Судя по всему, украинский танк застрял в грязи и самостоятельно уже не способен выбраться из ловушки. На помощь ему брошен немецкий Pionierpanzer 2A1 Dachs. Речь идёт об инженерном танке, который был передан украинским властям в рамках подготовки к контрнаступлению. Всего Украина получила три таких машины, возможности которых крайне ограничены. По факту, машина представляет собой бронированный экскаватор, построенный на базе шасси танка Leopard 1. Ну а поскольку немецкий танк не отличается прочностью и мощностью двигателя, то Pionierpanzer 2A1 Dachs унаследовал все детские болезни старой машины.

Что любопытно, в руки ВСУ попала модернизированная техника, а инженерный танк способен выполнять несколько функций. Прежде всего в его обязанности входит буксировка повреждённых транспортных средств. Как уже было сказано выше, машина способна тянуть далеко не всю технику, а в итоге сверхтяжёлые Leopard 2 могут оказаться для Pionierpanzer 2A1 Dachs не по зубам. Судя по оснащению, танк должен выполнять инженерные работы, обеспечивая безопасные проходы через водные преграды, строительство фортификационных сооружений и многие другие задачи, направленные на преодоление естественных и искусственных преград на том или ином участке.

Первые Pionierpanzer 2A1 Dachs были введены в строй в составе бундесвера в апреле 1989 года. К концу 1990 года немецкой армии было передано 36 машин, получивших неофициальное название «Барсук». Когда рядом не наблюдается прилётов артиллерии, танк ещё способен справиться с поставленными задачами, но броня его слишком устарела для работы в реальных боевых действиях. Несколько Pionierpanzer 2A1 Dachs есть в составе армии Канады, где им дали новое обозначение Combat Engineer Vehicle-CEV или «Badger» (барсук с английского). Как вы могли заметить, Pionierpanzer 2A1 Dachs оснащён телескопической стрелой с обратным ковшом, очистными и опорными щитами, подъёмным оборудованием, лебёдкой, системой резки и сварки, а также прожекторами. Это крайне медлительная машина, которая всё же способна справляться с обеспечением инженерных работ и вытягиванием советских танков из грязевых ловушек.



