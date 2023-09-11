Не исключается, что вина лежит на российском инерциальном блоке «Биус-Л», который был разработан на замену существующему аналогу

Ещё совсем недавно космические амбиции России не выходили за пределы запуска коммерческих и государственных спутников, а также продолжения работы на МКС. В какой-то момент стало ясно, что американцы не планируют привлекать русских к колонизации Луны и Марса, а значит придётся всё делать самостоятельно. Было бы неплохо объединиться с Китаем, но пока Поднебесная не высказывает заинтересованности по данному вопросу, а неудачная посадка автономного модуля «Луна-25» подрывает позиции российской космонавтики. По данным сайта РИА Новости, ссылающегося на неназванные информированные источники, причиной аварии межпланетной станции может быть неисправность инерциального блока «Биус-Л», предназначенного для измерения ориентации и ускорения. Этот прибор ранее не проходил испытаний в космосе. Он используется для определения ориентации космической станции и расчёта скорости полёта, передавая соответствующие данные на компьютер станции, который затем управляет двигателем.

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Эксперт подчеркнул, что надёжность прибора зависит от его успешных испытаний в реальных космических условиях и полагает, что всегда нужно отдавать предпочтение проверенной технике, тогда как «Биус-Л» был создан с нуля и не имел опыта работы в космосе. При этом отмечается, что речь идёт об одной из версий, а значит обвинять прибор заочно всё же не следует. При этом в настоящее время прорабатываются разные версии, а прибор для навигации действительно мог стать причиной аварии. Отмечается, что инерциальный блок «Биус-Л» разработан Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (НПЦАП). Прибор использует оптоволоконные гироскопы и акселерометр для определения ориентации и ускорений космического аппарата. Что важно, устройство на 100% состоит из российских компонентов, включая электронику и было создано относительно недавно.

Вся пикантность ситуации в том, что власти поставили российским инженерам задачу разработать полноценный аналог иностранным приборам. Не исключено, что попытка оказалась неудачной, ну а результат вы знаете. Напомним, ракета «Союз 2.1б» с полезной нагрузкой в виде автономной станции «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Проблемы возникли, когда станция выходила на посадочную орбиту и в какой-то момент просто столкнулась со спутником. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утверждает, что причиной нештатной ситуации была неисправность двигателя, который проработал дольше заданного времени, в результате чего станция пролетела немного дальше, чем требовалось. Специальная комиссия уже приступила к расследованию, ну а озвученная выше версия – это всего лишь предположение, а значит более убедительные доказательства будут даны позднее.

Как уже было сказано выше, на этом планы России по освоению Луны не завершаются. В ближайшие годы будут предприняты новые попытки посадить на спутник автономный модуль. Одновременно с этим создаётся спутниковая система, которая позволит обеспечить бесперебойный интернет в любой точке планеты. В ближайшее время нечто подобное получат военные, и только после этого очередь дойдёт до гражданского сектора.