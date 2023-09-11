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Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
Если такая машина увидит свет, то лишит работы сотни тысяч таксистов

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Многие аналитики отмечают, что Илон Маск буквально одержим идеей отнять у человека контроль за автомобилем и доверить управление машине. Первоначально он планировал перейти на полностью автономную систему ещё в 2018 году, но что-то пошло не так. Основатель Tesla делал громкие заявления несколько лет подряд, а в итоге только в 2023 году представил относительно зрелый продукт. При этом даже сегодня автопилот не способен взять на себя полноценное управление машиной, а в некоторых штатах и вовсе действуют довольно строгие законы, запрещающие такие фокусы. Казалось бы, что за годы неудач миллиардер должен был осознать, насколько его идеи далеки от реальности, но пока ничего подобного не происходит. Напомним, Tesla впервые заявила о планах создания специализированного роботизированного такси ещё в апреле 2022 года. Идея казалась интересной, если бы не несколько забавных фактов. Дело в то, что есть все основания полагать, что вопрос курирует лично Маск, который настаивает на том, чтобы у автомобиля не было руля, педалей и даже зеркал заднего вида. 

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Проще говоря, речь идёт о полностью автономном виде транспорта, управление которым возьмёт на себя умный алгоритм. Оказывается, впервые такую идею Илон предложил изучить инженерам ещё в 2021 году, а с тех пор бизнесмен ведёт активную борьбу со своими сотрудниками. Если обратить внимание на выдержки из книги Уолтера Айзексона, то можно понять, как формировалось техническое задание, и что собой будет представлять электрическое роботакси. Известно, что инженеры и конструкторы Tesla с ноября 2021 года пытались уговорить Маска отказаться от идеи удаления органов управления из салона машины. Какое-то время шли дебаты, после чего в августе 2022 года миллиард был готов взять всю ответственность на себя и настоял на создании полностью автономного роботакси без руля и педалей.

Маск подчеркнул, что автомобиль должен быть чистокровным роботизированным такси и выступил категорически против полумер, поскольку полуавтономные транспортные средства уже доступны на рынке. Маск также выразил уверенность в том, что создание этого робомобиля стоимостью около 25 000 долларов сделает Tesla компанией с капитализацией в десять триллионов, а станет переломным моментом в истории компании. Илон уверял, что даже спустя 100 лет люди будут помнить о первом роботизированном такси, а значит нужно рискнуть. Согласно выдержкам из книги, важной частью стратегии Маска стало использование аккумуляторов типоразмера 4680, что должно позволить создать доступный электрокар в ценовом диапазоне до 25 000 долларов. Проект изначально запланирован на начало 2023 года, но в какой-то момент было решено форсировать сроки. В итоге старт состоялся в сентябре 2022 года, когда стало ясно, что без такого транспортного средства Tesla не сможет достичь своей цели по выпуску 20 миллионов электромобилей в год к концу десятилетия.

На встрече с инвесторами Илон подтвердил свой план и представил концептуальные образцы нового автономного роботакси с футуристичным дизайном типа Tesla Cybertruck. Маск заявил, что машина должна вызывать у людей восторг и быть похожа на гостя из будущего. Предполагается, что производство электрокара стартует в 2025 году на заводе в Мексике. Не факт, что сроки останутся в силе, поскольку могут возникнуть некоторые задержки. Несмотря на это Илон твёрдо уверен в своей правоте и намерен выкатить на улицы американских городов сотни тысяч роботизированных транспортных средств, которые возьмут на себя обязанности перевозки пассажиров и лишат работы обычных таксистов. Кстати, последние пока помалкивают. Видимо, не верят в реальность осуществления планов миллиардера. 

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#tesla #илон маск #транспорт
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