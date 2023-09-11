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На прошлой неделе должны были состояться испытания американской гиперзвуковой ракеты корабельного базирования. Dark Eagle стала частью национальной программы ещё до того, как был создан первый образец, а Пентагон пытается догнать Китай и Россию, имеющих на вооружении гиперзвуковое оружие. По данным представителей военного ведомства, испытания было решено не проводить, заменив их компьютерной симуляцией. Неясно, что там симулировали американские инженеры, но ракета пока не готова. В Breaking Defense напоминают, что Министерство обороны планировало провести лётные испытания на мысе Канаверал, штат Флорида, а в случае успеха громко объявить о том, что у США появилось собственное гиперзвуковое оружие. Это должно было подчеркнуть, что страна вошла в закрытый клуб государств, имеющих на вооружении ракеты, сбивать которые при помощи средств ПВО пока нельзя.
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Похоже, предполётные проверки позволили прийти к выводу, что проводить испытания опасно или бесполезно, а о причинах в прессе не пишут. Представители Пентагона гордо заявляют, что в ходе этих предполётных проверок были успешно собраны данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения. При этом там заявляют, что создание гиперзвукового оружия остаётся главным приоритетом для ведомства, поэтому разработки продолжатся. Известно, что американские власти хотят догнать и перегнать китайскую DF-17, поэтому давят на крупные военные корпорации, но пока не получили видимых результатов. В настоящее время американцы имеют в своём распоряжении ранний прототип ракеты, теоретически способный достигать скорости 6000 км/ч и атаковать цели в радиусе около 2800 километров. Информация предоставлена оборонным ведомством, а речь идёт о баллистической ракете MGM-51A LRHW, оснащённой гиперзвуковой боеголовкой C-HGB, способной развивать скорость более 6000 км/ч.
Что примечательно, на тестовом запуске в марте 2020 года C-HGB достигла скорости 8,2 Маха или почти 10 000 км/ч, но после этого реальных попыток провести стрельбы при помощи гиперзвуковой ракеты не было. Эксперты отмечают, что серийная версия Dark Eagle будет иметь ограничения в дальности и скорости, так как тестирование проводилось на специальном носителе и не имеет ничего общего с реальными результатами. Дело в том, что в тесте использовался совсем другой носитель, мощность и размеры которого в два раза выше серийного. Предполагается, что в итоге максимальная скорость Dark Eagle не превысит 5 Маха, что и даёт указанные выше 6000 км/ч.
В американской прессе пишут, что бойцы артиллерийского расчёта 1-го дивизиона оперативной группы 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии на базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне уже получили ключевые компоненты системы и прошли обучение. Планировалось, что именно эти ребята станут первыми, кто получит на вооружение гиперзвуковую ракету, а сделать это хотели к 30 сентября (конец 2023 финансового года). Похоже, инженеры на этапе испытания (или даже в момент компьютерной симуляции) выявили непреодолимые препятствия, а значит с постановкой ракеты на боевое дежурство придётся повременить. Даже спустя несколько дней после странного инцидента с отменой испытаний представители Министерства обороны и вооружённых сил воздерживаются от комментариев. Представитель Пентагона передал все запросы на эту тему армии. Руководство армейского управления быстрых возможностей и критических технологий (RCCTO) отдали указания отделу по связям с общественностью помалкивать. В результате комментарии о текущих испытаниях, дате следующих лётных испытаний или о влиянии этой ситуации на планы по внедрению гиперзвукового оружия Dark Eagle к 30 сентября получить негде. На этом фоне продолжает бравировать генерал-лейтенант Роберт Раш, который руководит RCCTO. По его словам, вооружённые силы стремятся доказать свою способность разработать и внедрить гиперзвуковое оружие, несмотря на возникшие сложности. Раш добавил, что праздновать будет только тогда, когда придёт время.