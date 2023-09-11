В Пентагоне пока не дают комментариев на эту тему

На прошлой неделе должны были состояться испытания американской гиперзвуковой ракеты корабельного базирования. Dark Eagle стала частью национальной программы ещё до того, как был создан первый образец, а Пентагон пытается догнать Китай и Россию, имеющих на вооружении гиперзвуковое оружие. По данным представителей военного ведомства, испытания было решено не проводить, заменив их компьютерной симуляцией. Неясно, что там симулировали американские инженеры, но ракета пока не готова. В Breaking Defense напоминают, что Министерство обороны планировало провести лётные испытания на мысе Канаверал, штат Флорида, а в случае успеха громко объявить о том, что у США появилось собственное гиперзвуковое оружие. Это должно было подчеркнуть, что страна вошла в закрытый клуб государств, имеющих на вооружении ракеты, сбивать которые при помощи средств ПВО пока нельзя.

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Похоже, предполётные проверки позволили прийти к выводу, что проводить испытания опасно или бесполезно, а о причинах в прессе не пишут. Представители Пентагона гордо заявляют, что в ходе этих предполётных проверок были успешно собраны данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения. При этом там заявляют, что создание гиперзвукового оружия остаётся главным приоритетом для ведомства, поэтому разработки продолжатся. Известно, что американские власти хотят догнать и перегнать китайскую DF-17, поэтому давят на крупные военные корпорации, но пока не получили видимых результатов. В настоящее время американцы имеют в своём распоряжении ранний прототип ракеты, теоретически способный достигать скорости 6000 км/ч и атаковать цели в радиусе около 2800 километров. Информация предоставлена оборонным ведомством, а речь идёт о баллистической ракете MGM-51A LRHW, оснащённой гиперзвуковой боеголовкой C-HGB, способной развивать скорость более 6000 км/ч.

Что примечательно, на тестовом запуске в марте 2020 года C-HGB достигла скорости 8,2 Маха или почти 10 000 км/ч, но после этого реальных попыток провести стрельбы при помощи гиперзвуковой ракеты не было. Эксперты отмечают, что серийная версия Dark Eagle будет иметь ограничения в дальности и скорости, так как тестирование проводилось на специальном носителе и не имеет ничего общего с реальными результатами. Дело в том, что в тесте использовался совсем другой носитель, мощность и размеры которого в два раза выше серийного. Предполагается, что в итоге максимальная скорость Dark Eagle не превысит 5 Маха, что и даёт указанные выше 6000 км/ч.

В американской прессе пишут, что бойцы артиллерийского расчёта 1-го дивизиона оперативной группы 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии на базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне уже получили ключевые компоненты системы и прошли обучение. Планировалось, что именно эти ребята станут первыми, кто получит на вооружение гиперзвуковую ракету, а сделать это хотели к 30 сентября (конец 2023 финансового года). Похоже, инженеры на этапе испытания (или даже в момент компьютерной симуляции) выявили непреодолимые препятствия, а значит с постановкой ракеты на боевое дежурство придётся повременить. Даже спустя несколько дней после странного инцидента с отменой испытаний представители Министерства обороны и вооружённых сил воздерживаются от комментариев. Представитель Пентагона передал все запросы на эту тему армии. Руководство армейского управления быстрых возможностей и критических технологий (RCCTO) отдали указания отделу по связям с общественностью помалкивать. В результате комментарии о текущих испытаниях, дате следующих лётных испытаний или о влиянии этой ситуации на планы по внедрению гиперзвукового оружия Dark Eagle к 30 сентября получить негде. На этом фоне продолжает бравировать генерал-лейтенант Роберт Раш, который руководит RCCTO. По его словам, вооружённые силы стремятся доказать свою способность разработать и внедрить гиперзвуковое оружие, несмотря на возникшие сложности. Раш добавил, что праздновать будет только тогда, когда придёт время.