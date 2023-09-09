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Дания забрала из музея 6 Leopard 1A5, а после ремонта отправила танки в Украину
Европе пришлось идти на крайние меры, ведь найти рабочие танки и оказалось почти невозможно

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Дать обещание не так уж и сложно, особенно если обстоятельства безвыходные, но выполнить взятые на себя обязательства бывает намного труднее. Европа заявила о том, что поставит Украине несколько сотен Leopard 1A5. Танки были в наличии на складах, а политики просмотрели документы и посчитали подобную авантюру возможной, вот только в реальности всё оказалось не так просто. Только Дания планировала дать 100 танков, а сроки были и вовсе фантастическими, ведь всё это должно быть передано уже в 2023 году. Вот только за многие месяцы ВСУ получили всего 10 машин, а в Forbes отмечают, что несколько европейских государств столкнулись с самым настоящим вызовом. 

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Танковый союз разрастался быстро. Идею поддержала Германия, Нидерланды, Дания и Бельгия, а в какой-то момент речь зашла о 178 боевых единицах. Ну а это 5 батальонов, а поскольку каждый танк включает 4 члена экипажа, то требуется много квалифицированных танкистов. Дания и Германия взяли на себя обучение почти тысячи танкистов, а это потребовало решительных мер, включая помощь от нескольких музеев. Как уже было сказано выше, к настоящему моменту удалось поставить всего 10 Leopard 1A5, а эксперты полагают, что обучение экипажей затянется и завершится в 2024 году. Точных сроков нет, ведь у европейцев нет инструкторов и даже достаточного количества машин. Мало того, союзники обязались предоставить запасные экипажи, необходимые украинским вооружённым силам, поэтому придётся обучить не 1000, а больше танкистов. И вот тут и начались проблемы, ведь Датская армия сняла с вооружения последний Leopard 1A5 в 2005 году, но переход на более современную технику стартовал намного раньше, поэтому большая часть находящихся на хранении машин как минимум 20 лет провела в состоянии анабиоза. 

В Ютландском драгунском полку датской армии до сих пор остались старые бойцы, которые ранее обслуживали Leopard 1A5. После пересчёта инструкторов выяснилось, что людей не хватает, а в итоге к датчанам присоединились немецкие ветераны и солдаты, ушедшие на пенсию 10 и более лет назад. С трудом удалось собрать группу инструкторов, но тут возникла новая проблема, ведь годных к обучению машин почти не было. В итоге было принято нестандартное решение, а военные ведомства нескольких стран обратились к музеям, где были найдены несколько Leopard 1A5, оказавшиеся в лучшем состоянии, чем сотня танков, хранящихся на военных складах в законсервированном виде. Три музея предоставили шесть рабочих танков, что позволило обучению начаться уже в мае 2023 года.  

Через четыре месяца немецкий концерн Rheinmetall отремонтировал эти танки, сделав их почти новыми, а со временем удалось решить проблему с нехваткой учебной техники. Власти Дании не раскрывают подробности, но пока можно сделать вывод, что ввод Leopard 1A5 в строй идёт намного медленнее, чем предполагалось ранее. Rheinmetall столкнулся с нехваткой запчастей, а также долгое время искал специалистов, разбирающихся во всех тонкостях настройки старых танков. Мало того, потребовалось нанять действительно высококлассных экспертов, ведь танкам нужны не только экипажи, но и ремонтные бригады, а это настоящая армия из украинских военнослужащих, постоянно прибывающих в Германию и Данию. Что примечательно, сегодня европейцы больше ничего не говорят о сроках и о количестве, а эксперты отмечают, что Leopard 1A5 не должен был появиться в Украине, поскольку обладает минимальной защитой и пробивается из самого примитивного оружия. Даже более современные и защищённые Leopard 2 не могут устоять против артиллерии, мин и авиации, ну а старые Leopard 1A5 оказываются слабее даже советских Т-64, поэтому перспектива применения такой техники вызывает большие вопросы. 

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#украина #сво #военные технологии #танки #leopard 1a5
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