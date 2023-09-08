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В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
Несмотря на это эксперт полагает, что украинцы всё равно могут применять такие танки в боевых условиях

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Этой весной вокруг поставок Украине танков Leopard 2 был создан какой-то невероятный ажиотаж. Эксперты полагали, что Европа передаст Киеву как минимум 300 машин, но в итоге всё ограничилось несколькими десятками боевых единиц. Союзники Украины уверяли, что просто не могут дать больше, поскольку танки не соответствуют требованиям к безопасности и находятся в плохом техническом состоянии. После непродолжительных дебатов было решено дать ВСУ старые Leopard 1A5, но и здесь возникли трудности. Выяснилось, что техника так долго стояла на складах, что пришла в негодность, поэтому пока украинская армия получила всего 10 машин, техническое состояние которых вызывает вопросы. В Германии уверяют, что танки очень даже ничего, рассказывая истории и высокой манёвренности и пытаясь сравнивать Leopard 1A5 с советскими Т-54/Т-55. 

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Вот только даже на Западе пишут, что украинские экипажи не в восторге от перспективы пересесть с Т-64 на немецкую машину, поэтому желающих сражаться на Leopard 1A5 не так много. Власти Германии на этот счёт помалкивают, но иногда в прессе появляются здравые высказывания, полностью отражающие реальное положение вещей. Так, свою позицию решил высказать председатель Немецкого военно-политического общества. Ральф Тиле отметил, что Leopard 1A5, поставляемые Киеву под соусом модернизированных и современных, на самом деле представляют собой обычный металлолом. По мнению эксперта, при правильном обслуживании и капитальном ремонте машины могут быть полезны на поле боя, но только в том случае, если речь не идёт о противостоянии с более мощными российскими танками. 

Тиле констатирует, что старые немецкие танки по сравнению с современными боевыми машинами имеют недостаточную броню и точность стрельбы. Он подчеркнул, что для эффективного использования старой техники необходимо увеличить усилия по обслуживанию, но даже это не сделает танки лучше, ведь по всем показателям они уступают любым российским машинам, находящимся на линии соприкосновения. Эксперт полагает, что перенос сроков и снижение количества поставленных танков свидетельствует о том, что в настоящее время в Германии отсутствуют необходимые производственные мощности для восстановления устаревшей техники. Кроме того, наблюдается недостаток квалифицированного персонала, способного ремонтировать эти танки, так как они уже не производятся немецкой промышленностью в течение длительного времени. Это делает восстановление боеспособности танков Leopard 1 крайне трудной задачей, а кроме финансовой составляющей нужно учитывать и время, ведь процесс может занять долгих 9 месяцев. 

Тиле подчёркивает, что это связано с отсутствием производственных цепочек, рабочей силы и запасных частей. Эксперт напомнил, что в августе Германия передала украинской армии десять танков Leopard 1A5, восстановленных компанией Rheinmetall. Вот только пока техника не попала на передовую. Тиле предполагает, что инженеры ВСУ пытаются навесить на танки динамическую защиту, «Контакт-1», как это уже было сделано с Leopard 2A4. Возможно, после этого старые немецкие кошки всё же поучаствуют в контрнаступлении. Или нет, ведь всё говорит о том, что в октябре операция будет свёрнута, поскольку наступает сезон дождей. 

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#военные технологии #танки #leopard 1a5
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