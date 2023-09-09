В Paint добавили возможность удалять фон на изображении

Скорее всего, через 10 лет каждый пользователь сможет редактировать изображения при помощи продвинутых нейросетей, получая настоящие шедевры за несколько минут. Вполне возможно, но пока счастливое будущее не наступило, профессионалам приходится использовать сложные графические редакторы, включая знаменитый Photoshop. Нередко такой программой пользуются и новички, а одна из самых популярных функций предполагает работу с фоном, когда можно добавлять или удалять части картинки в несколько кликов. Похоже, уже совсем скоро подобная возможность появится у каждого пользователя Windows 11.

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Как стало известно, Microsoft обновила свой графический редактор Paint, добавив функцию, которая ранее была доступна только для Photoshop и других графических редакторов. Речь о фоне, который можно добавлять, изменять и выполнять многие другие команды при помощи простых операций, доступных даже новичкам. Стоит отметить, что нововведение доступно только для участников программы бета-тестирования Windows Insider и работает только в операционной системе Windows 11. Скорее всего, владельцам Windows 10 подобная функция не светит никогда, поскольку обновления функционала самой популярной операционной системы прекращены ещё в марте 2023 года. Новая функция доступна в сборке 11.2306.30.0, но российские пользователи отрезаны от программы Windows Insider, поскольку Microsoft ввела санкции против РФ ещё летом прошлого года.

Эксперты отмечают, что функция удаления фона с изображений по праву считается одной из самых популярных среди современных графических редакторов. Ранее пользователи Windows вынуждены были приобретать дорогостоящие профессиональные приложения (а часто и вовсе использовать пиратские копии), либо обращаться к сомнительным утилитам, результаты работы которых не всегда гарантируют высокое качество. Теперь все эти вопросы можно решить при помощи стандартного Paint. Кстати, данный инструмент уже не включается в штатную версию Windows 11, но доступен в виде бесплатного приложения в Microsoft Store. Скорее всего, Софтверный гигант не будет переводить программу на платную подписку, поэтому уже вскоре миллионы пользователей получат в своё распоряжение простой и понятный инструмент.

Обновлённая версия Paint умеет как автоматически обрезать фон, так и делать это вручную. Во многих случаях первого окажется достаточно, но для требовательных пользователей ручная настройка придётся кстати. По словам экспертов Bleeping Computer, новая функция Paint работает корректно. Несмотря на то, что бета-тестирование продолжается, специалистам не удалось выявить какие-либо ошибки. Это значит, что сроки появления инструмента сокращаются, но точной даты пока нет. Эксперты уверены, что решение Microsoft способно изменить отношение пользователей к Paint. Долгое время утилита считалась примитивной, поскольку не имела черт современных графических редакторов. Напомним, Paint появился в далёком 1985 году. Он был введён в состав Windows 1.0, но исчез с выпуском Windows 3.0, когда его переименовали в PaintBrush. Со временем утилита вернула своё прежнее имя и стала неотъемлемой частью операционной системы Windows 95 и всех последующих версиях. Последний раз Paint получал значительное обновление в 2009 году с выпуском Windows 7. С выходом Windows 10 пользователи получили обновление интерфейса, но на этом инновации завершились. В итоге Microsoft даже объявила о том, что Paint окончательно лишился поддержки в 2017 году, поэтому решение улучшить функционал старой программы выглядит неожиданно.

Напомним, что совсем недавно Microsoft сообщила о своём решении окончательно отказаться от поддержки ещё одной старой утилиты. Речь идёт о WordPad, которая может исчезнуть в рамках выхода Windows 12. Информация об удалении действительно точна, но сроки остаются неизвестны. Не исключено, что бесплатный текстовый редактор исчезнет в одной из ревизий Windows 11.