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Microsoft заявила о планах удалить WordPad – чем популярное ПО не угодило руководству Microsoft
Предполагается, что ПО будет удалено вместе с релизом Windows 12

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В любой крупной компании есть люди, которые занимаются откровенным вредительством. И проблема здесь не в том, что эти ребята делают свою работу со зла, ведь корпорация ставит задачу оптимизировать работу, а значит приходится прибегать к совершенно неожиданным решениям. Например, вы выпустили отличный комплекс программного обеспечения, который пользуется популярностью и не имеет видимых проблем. Минусы есть, но их исправление идёт согласно графику. И вот здесь и появляется команда программистов, перед которыми ставят неосуществимые задачи. Ну а поскольку всё и так хорошо работает, то эти ребята начинают удалять то, что никому не мешало годами. Похоже, так случилось и в Microsoft, ведь там сообщили о намерении удалить WordPad из операционной системы Windows. 

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Если вы не в курсе, то данное ПО позволяет создать документ даже в том случае, если у вас нет денег на лицензионную Office или ума на то, чтобы скачать пиратскую программу с торрента. По мнению инсайдеров с сайта, Windows Latest, WordPad может быть удалён вместе с выпуском Windows 12. Предполагается, что Microsoft активно работает над новой версией операционной системы, а значит релиз Windows 12 может состояться уже в 2024 году. Важно отметить, что пока в сети кроме слухов нет никаких реальных доказательств и даже ранних скриншотов, поэтому всё это стоит воспринимать критически. И всё же, официальное заявление Microsoft подтверждает планы по отказу от WordPad. Представители Софтверного гиганта пишут, что WordPad более не получит системных обновлений и будет удалён в следующей версии Windows. В том же заявлении рекомендуется использовать Word для документов в текстовом формате (например, .doc и .rtf) и Блокнот для обычных текстовых документов (.txt).

Информация уже вызвала недовольство среди пользователей, ведь программа позволяет экономить и неплохо справляется со своими задачами. Можно сказать, что WordPad представляет собой нечто среднее между Блокнотом и полноценным Word. Так, ПО отличается большей функциональностью, чем Блокнот, но предлагает меньше возможностей по сравнению с Word. Главное его преимущество заключается в том, что он бесплатен и входит в состав Windows из коробки. Пользователи, приобретающие лицензию на ОС, получают доступ к WordPad без дополнительных затрат, а долгое время представители Microsoft уверяли, что стремятся создать полноценную экосистему, где на начальном этапе пользователям будут доступны все ключевые возможности, пусть и с ограниченными возможностями. 

Напомним, WordPad существует уже много лет и был включён в состав старушки Windows 95. Технические обновления для WordPad прекратились в 2009 году, когда была выпущена Windows 7. За последующие 14 лет WordPad оставался без изменений, что свидетельствует о низком приоритете для Microsoft. Что любопытно, Блокнот получил обновления вместе с Windows 11, тогда как более функциональное ПО остаётся без изменений. Примечательно, что Блокнот был создан в далёком 1983 году, поэтому такой избирательный подход вызывает у пользователей вопросы. WordPad долгие годы был неотъемлемой частью Windows и устанавливался вместе с системой. В какой-то момент Microsoft незаметно приступила к его выпиливанию из системы. Случилось это в 2020 году, когда одно из обновлений для Windows 10 перевело WordPad из ранга основных приложений в дополнительные, позволив пользователям удалить программу по своему усмотрению. 

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#microsoft #windows 12 #wordpad
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