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В РФ наблюдается повышенный спрос на программистов – разработчикам ПО для iPhone платят 550 000р
Аналитики отмечают рост реальных заработных плат и уверены в том, что выплаты программистам станут ещё выше в 2024 году

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Сегодня быть программистом в России не только выгодно, но и безопасно, ведь большая часть специалистов защищена от призыва в армию. С началом СВО отмечался дефицит кадров, поскольку многие в спешке попытались переехать в другие страны. Спустя полтора года становится ясно, что большая часть ИТ-специалистов вернулась, но стремительный рост технологий привёл к тому, что спрос на программистов растёт, а зарплаты продолжают увеличиваться. По информации специалистов сервиса SuperJob, средняя зарплата Java-программиста увеличилась более чем на 11% за год, достигнув 500 тысяч рублей в месяц. Что любопытно, аналитики ожидают, что в ближайшее время рост заработных плат продолжится как в масштабе страны, так и в регионах, поскольку есть специалисты, получающие и более высокие доходы. 

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Если изучить вакансии в Москве, то больше всего рабочих мест для Java-программистов, что вполне логично, ведь сектор продолжает бурно расти. На втором месте по востребованности находятся программисты JavaScript, которые занимаются разработкой сайтов и выполняют многие другие задачи. Средняя зарплата таких специалистов составляет 250 тысяч рублей в месяц, а налицо увеличение на 14% в годовом эквиваленте. При этом максимально работодатели готовы платить до 400 000 рублей, но требуют более подготовленные кадры. Отмечается, что в крупных российских компаниях, занимающихся e-commerce, в настоящее время трудятся сотни и тысячи ИТ-специалистов. Например, в Ozon Tech работает более 4500 сотрудников такого плана, а компания постоянно расширяет штат и готова принять талантливых специалистов со знанием Go и C#. Что касается доходов, то заработные платы растут здесь быстрее всего для разработчиков на Java и JavaScript, а также для создателей программ для Android. Программисты для iOS получили лишь небольшой прирост за год. Аналитики полагают, что причина в уходе Apple из России и снижении спроса на продукцию яблочников на отечественном рынке. 

Несмотря на это iOS-программисты в Москве получают наибольшие зарплаты, достигающие 550 тысяч рублей в месяц, что на 3.7% больше, чем было год назад. Одновременно с этим многие крупные компании расширяют штат ИТ-специалистов и предлагают различные стратегии привлечения новых сотрудников, включая оплачиваемые стажировки и обучающие программы. Это даёт возможность не только опытным разработчикам (сеньорам), но и менее опытным (мидлам и джунам) приобрести необходимые навыки и получить работу. В электронной коммерции наименьшую заработную плату получают операторы технической поддержки, средняя зарплата которых составляет 65 тысяч рублей и максимум 90 тысяч рублей в месяц при полной занятости в офисе. На фоне зарплат программистов такие доходы выглядят скромно, но стоит учитывать, что сложность задач сильно отличается, а значит и разнится и вклад в общее дело. Приводятся следующие примеры. Сборщик заказов в интернет-магазинах в Москве получает в среднем 60 тысяч рублей и максимум 110 тысяч рублей, что на 9.1% больше, чем годом ранее. Зарплата операторов техподдержки и пеших и велокурьеров также увеличилась на 8.3% и составляет 65 тысяч рублей в среднем и 100 тысяч рублей – максимум. 

Крупные компании предлагают сотрудникам переквалифицироваться, получая при этом больше денег. Например, автомобильный курьер зарабатывает до 170 тысяч рублей, а менеджер по закупкам – до 180 тысяч рублей. Менеджеру по работе с маркетплейсами полагается уже 250 тысяч рублей, хотя средняя заработная плата здесь равна 100 тысячам рублей. Часто компании привлекают сотрудников, предлагая удалённую работу. Согласно данным SuperJob, в этой сфере есть возможность работать удалённо не только в Москве, но и в регионах, получая высокую зарплату по российским меркам. Например, операционный директор в Екатеринбурге может зарабатывать от 300 тысяч рублей, а руководитель отдела продаж в Москве – до 200 тысяч рублей. Менеджер по работе с маркетплейсами, работающий удалённо, может получать от 100 тысяч рублей в Москве, а менеджер по заказам сайта в Санкт-Петербурге – до 130 тысяч рублей.

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