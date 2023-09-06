Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ – Песков отказался от комментариев
Что на самом деле происходит, пока неизвестно

реклама

События мятежа ЧВК «Вагнер» стали забываться, а после смерти Пригожина «вагнеровцы» исчезли из информационного поля. Кажется, что российские власти давно забыли и простили всех действующих лиц, но есть один момент, который наталкивает на прямо противоположные выводы. Дело в том, что сразу же после мятежа с экранов пропал и Суровикин. Пресса писала, что генерал находится под стражей, а политики и влиятельные общественные деятели уверяли, что ничего подобного не происходит. Некоторые даже предполагали, что Суровикин знал о планах Пригожина, но ничего не сделал. 

реклама

Что странно, о судьбе Суровикина ничего не известно даже после смерти Пригожина, а значит противоречия между генералом и Минобороны РФ действительно критические. Подтверждением этого может служить исчезновение фамилии Суровикина с официального сайта оборонного ведомства. Официальные сообщения об отставке генерала с поста главкома воздушно-космическими силами поступили ещё в конце августа, но всё это время он продолжал числиться в рядах Минобороны. Эксперты предпочитают на этот счёт высказываться осторожно, поскольку никто точно не знает о реальном положении дел. Не исключено, что против генерала дело о госизмене не закрыто, а значит оправдывать человека под следствием небезопасно для карьеры. 

Вчера по поводу Суровикина спросили у Пескова, но пресс-секретарь президента отказался от комментариев. Ну а 4 сентября Собчак опубликовала фотографию генерала вместе с женой на улице. По её словам, кадр был сделан утром, а сам Суровикин находится в добром здравии. Даже если Ксюша и знает детали происходящего, то предпочитает держать их в тайне. В последнее время Собчак может похвастать высокой осведомлённостью. Так, она уже через 30 минут после падения самолёта Пригожина написала об этом на своём канале. Бесконечно долго генерал не сможет находиться в опале. Именно поэтому либо он будет окончательно уволен из российской армии, или восстановлен на высоком посту. А вот чем может заняться Суровикин, и доверяют ли ему власти, большой вопрос, ответить на который пока могут единицы, но эти люди предпочтут молчать.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика #суровикин
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Министр обороны Британии отказался давать Украине Challenger 2 на замену сгоревшему под Работино
Дуда похвастался расходами Польши на оборону
Разведка Эстонии заступилась за премьера Каю Каллас
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
21
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
16
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часовой рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
11
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
6
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
1
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
24
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
81
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
18
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
2
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
11
Как увеличить память в младшей Xbox series S
7
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
5
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
16

Сейчас обсуждают

Eppius
14:50
А Авдеевку по прежнему взять не получается. Чего ж еше надо?
Российские бомбардировщики Су-34 стали применять планирующие авиабомбы ФАБ-1500
Eppius
14:49
Мало!. Дайте 64гб тогда заживем
На подходе смартфоны с 32 ГБ оперативной памяти
nonses84
14:48
По моему эта статья говорит о том что в мире куча лентяев.
Elgato выпустила оборудование для стриминга в дизайне Starfield
Dante1980
14:47
Он ущербный, а я виноват?
Как увеличить память в младшей Xbox series S
Skornilovich
14:46
А андроид может больше 8 гигов?
На подходе смартфоны с 32 ГБ оперативной памяти
Bot0-Chat
14:45
>что современный бой с участием нескольких танков не ограничивается дуэлями на расстоянии 2-3 тысяч километров... А чего не 2-3 тысячи парсеков-то?
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
Chihonya
14:44
Шеша, ты брехун, там голд у тя сертификат и внутри сиасоник, на платину ты не сильно успешен))) И показывать блок нужно, а не стенку корпуса, может у тя там ща стоит кодеген какой на 100500 Вт.
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Bot0-Chat
14:44
Рэзать Некроинушку будут по-живому, и скоро уже.
Глава крымского парламента призвал Зеленского готовить Украину к новому делению
glavhyilo
14:43
1500 это маленький ядерный взрыв.Говорят земля под ногами,волнами ходит,при ударе такой бомбы.
Российские бомбардировщики Су-34 стали применять планирующие авиабомбы ФАБ-1500
Apsheronsky tchai
14:43
Толи дело местные зионо-хуананщики. Год копят с мамкиной пенсии на комплект гамна с алишки, чтобы в 15 фпс очередной порт с консолей запустить. Зато умные.
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем