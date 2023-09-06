Что на самом деле происходит, пока неизвестно

События мятежа ЧВК «Вагнер» стали забываться, а после смерти Пригожина «вагнеровцы» исчезли из информационного поля. Кажется, что российские власти давно забыли и простили всех действующих лиц, но есть один момент, который наталкивает на прямо противоположные выводы. Дело в том, что сразу же после мятежа с экранов пропал и Суровикин. Пресса писала, что генерал находится под стражей, а политики и влиятельные общественные деятели уверяли, что ничего подобного не происходит. Некоторые даже предполагали, что Суровикин знал о планах Пригожина, но ничего не сделал.

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Что странно, о судьбе Суровикина ничего не известно даже после смерти Пригожина, а значит противоречия между генералом и Минобороны РФ действительно критические. Подтверждением этого может служить исчезновение фамилии Суровикина с официального сайта оборонного ведомства. Официальные сообщения об отставке генерала с поста главкома воздушно-космическими силами поступили ещё в конце августа, но всё это время он продолжал числиться в рядах Минобороны. Эксперты предпочитают на этот счёт высказываться осторожно, поскольку никто точно не знает о реальном положении дел. Не исключено, что против генерала дело о госизмене не закрыто, а значит оправдывать человека под следствием небезопасно для карьеры.

Вчера по поводу Суровикина спросили у Пескова, но пресс-секретарь президента отказался от комментариев. Ну а 4 сентября Собчак опубликовала фотографию генерала вместе с женой на улице. По её словам, кадр был сделан утром, а сам Суровикин находится в добром здравии. Даже если Ксюша и знает детали происходящего, то предпочитает держать их в тайне. В последнее время Собчак может похвастать высокой осведомлённостью. Так, она уже через 30 минут после падения самолёта Пригожина написала об этом на своём канале. Бесконечно долго генерал не сможет находиться в опале. Именно поэтому либо он будет окончательно уволен из российской армии, или восстановлен на высоком посту. А вот чем может заняться Суровикин, и доверяют ли ему власти, большой вопрос, ответить на который пока могут единицы, но эти люди предпочтут молчать.