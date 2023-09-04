За 3 месяца контрнаступления увидеть хотя бы один Challenger 2 так и не удалось

Немецкие танки уже три месяца горят в Запорожской области, тщетно пытаясь прорвать линию обороны РФ. По данным военкоров, после взятия Работино украинская армия только выйдет из серой зоны, а впереди настоящие сложности, ведь именно эта местность готовилась к обороне. Там встречается развитая сеть траншей, противотанковые рвы и «зубы дракона». Одним словом, работы для танков будет много, но есть и любопытные моменты, на которые стоит обратить внимание. Отмечается, что в последнее время ВСУ почти не использует Leopard 2, сосредоточившись на штурмовых отрядах разного количества. Якобы, техники было потеряно много, поэтому восполнить её нехватку не выйдет, а значит нужно экономить.

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Примечательно, что в Украине есть не только немецкие кошки, но и непробиваемые Challenger 2. Изначально танк характеризовался как настоящая крепость, но так и не был задействован за три месяца наступательной компании. Машины попали в ВСУ ещё в марте текущего года, но до недавнего времени тщательно скрывались и не попадали в кадр военкоров и самих военнослужащих. По некоторым данным, несколько дней назад британские машины всё же появились на линии соприкосновения. Источники утверждают, что долгое время танки скрытно присутствовали в горячих точках, но находились за много километров от российских сил и выступали в качестве артиллерии. Неясно, насколько эти данные правдивы, ведь российские дроны фиксируют многочисленные прилёты по технике ВСУ при помощи Ланцетов, поэтому очень странно, что ни один Challenger 2 не попал в объектив камеры. В любом случае украинская пресса сообщает, что партия британских танков была успешно переброшена на южное направление.

Отмечается, что все Challenger 2 долгое время находились в оперативном резерве и числились на балансе одного из подразделений десантно-штурмовой бригады, ранее получившей такую технику. Западные аналитики полагают, что использовать такой танк для прорыва целесообразно, поскольку он медленный, а мощное бронирование не играет роли. Минные поля замедляют продвижение, а вертолёты Ка-52 всё равно пробивают Challenger 2. Не исключено, что у Киева просто не осталось других вариантов, и эти танки были отправлены на линию соприкосновения, поскольку нужно чем-то компенсировать потери. По мнению украинского военнослужащего, который состоит в экипаже танка (давал интервью иностранной прессе), Challenger 2 имеет значительное преимущество перед всеми российскими танками за счёт высокой точности и умения наносить удары с огромного расстояния. Якобы, танк был спроектирован для борьбы с военной техникой противника, но не подходит для сдерживания живой силы.

Причина в том, что украинским экипажам доступны бронебойные подкалиберные снаряды и боеприпасы с безосколочным принципом действия, которые не предназначены для применения против пехоты. Известно, что англичане передали Киеву 14 Challenger 2. Все машины находятся на вооружении одной из десантно-штурмовых бригад Вооружённых Сил Украины. На данный момент у российских бойцов не было возможности даже увидеть танки с дальнего расстояния, поэтому многие военкоры считают факты применения Challenger 2 всего лишь пропагандой.