Если вашего смартфона нет в списке, то MIUI 15 он не получит

Буквально год назад Xiaomi перешла на годичный цикл выпуска собственной оболочки MIUI для мобильной операционной системы Android. Это должно было привести к тому, что рассылка обновления стала бы более предсказуемой, а сроки выхода той или иной прошивки сократились бы в разы. Вот только ничего из этого не произошло, поскольку китайская компания пока не предпринимает активных действий на данном поприще. Например, даже спустя почти год после релиза MIUI 14, есть несколько смартфонов, которые всё ещё ожидают получения этой прошивки. Неясно, почему Xiaomi так медлит, но инсайдеры не исключают, что это связано с огромным количеством актуальных аппаратов в портфолио компании.

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Ежегодно выпускается около 25 новых мобильных телефонов, ну а поскольку многие из них поддерживаются около 3 лёт, то число актуальных аппаратов не снижается. Например, всё ту же MIUI 14 получили около 80 смартфонов, что не является абсолютным рекордом, ведь ранее китайцы выпускали намного больше аппаратов. Что до более новой MIUI 15, то инсайдеры обновили список, а сегодня там присутствует 62 гаджета. Отдельно отмечается, что перечень далёк от финального, поскольку речь идёт только о мобильных телефонах, присутствующих на рынке сегодня. Проще говоря, если вы не нашли свой смартфон в списке, то новой прошивки он уже не получит. Но впереди ещё два десятка аппаратов, которые выйдут в этом и следующем году, поэтому конечная цифра снова окажется примерно равна 80-ти.

Если вы не в курсе, зачем вообще существуют прошивки, то самое время провести небольшой ликбез. Прежде всего нужно понимать, что смартфоны могут рассчитывать на новые функции. Ничего революционного давно не выходит, поэтому речь идёт о небольших эволюционных изменениях. А вот безопасность операционной системы имеет решающее значение. Здесь важны обновления безопасности, которые приходят на ваш телефон регулярно. Так, если вы присоединитесь к общественной беспроводной сети, то роутер тут же зафиксирует вашу операционную систему и редакцию обновлений безопасности. Хакеры не сидят сложа руки, поэтому миллионы роутеров по всей планете заражены. В этом случае злоумышленник проводит удалённый анализ и может атаковать старые смартфоны, которые имеют минимальную защиту. Взламывать MIUI 14 нет никакого смысла, поскольку это сложно и занимает много времени, а вот MIUI 12 считается более уязвимой.

Всё это значит, что при покупке смартфона вы должны руководствоваться простыми правилами. Прежде всего обращайте внимание не только на цену, но и на серию телефона. Иногда в продаже можно встретить два почти аналогичных гаджета, но сроки поддержки у них окажутся разными. Например, Redmi 12 получил MIUI 14 и может рассчитывать на MIUI 15, а вот Redmi 10 выбыл из гонки, хотя имеет аналогичное железо. Не меньше вопросов к серии Redmi Note 10. Такие смартфоны до сих пор можно встретить в магазинах, но о получении MIUI 15 можно и не мечтать. Получается, что вы покупаете аппарат, жизненный цикл которого уже подошёл к концу, а мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Немного дороже есть Redmi Note 12, а логика выбора крайне проста и не требует особого подхода. Инсайдеры пишут, что все указанные ниже телефоны Xiaomi получат MIUI 15 на базе Android 14, о чём и мы хотим сообщить.

Redmi Note 12 Pro Plus 5G Redmi K60E Xiaomi Mi MIX FOLD 3 Xiaomi Civi 1S Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11T Pro Plus Redmi Note 11T Pro Redmi K50 Redmi Note 12 Speed Redmi K40S Redmi Note 12S Xiaomi Mi 12 Xiaomi Mi 13 Pro Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition POCO F5 Xiaomi Mi 11 Lite 5G Redmi K50 Pro Xiaomi Mi 11 Pro Redmi Note 12 Turbo Edition Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 12S Pro Redmi K50 Ultra Xiaomi Mi 12T Pro POCO M5s Redmi K50i Redmi 11 Prime Redmi K60 Pro Xiaomi Mi 11T Redmi Note 11R POCO M4 Pro 5G Xiaomi Mi 12S Xiaomi Mi 13 Ultra Xiaomi Mi MIX FOLD 2 Xiaomi Mi 12 Pro Redmi 12C POCO M4 5G Redmi Note 12 Discovery Edition POCO M5 Redmi Note 12 Pro 5G Redmi K50 Gaming Xiaomi Mi 13 POCO X5 5G POCO X4 GT Xiaomi Civi 2 Xiaomi Mi 12X POCO F4 Redmi K60 Redmi Note 12 4G Xiaomi Mi 13 Lite Xiaomi Mi MIX FOLD Xiaomi Mi 12 Lite Redmi 10 5G Xiaomi Mi 11 Redmi Note 12 5G POCO X5 Pro 5G Xiaomi Mi 12T Xiaomi Mi 11T Pro Xiaomi Mi MIX 4 Redmi 11 Prime 5G Xiaomi Mi 12S Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra POCO F5 Pro 5G