Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Китайский контрабандист во время тайфуна Саола пытался провести через границу 40 000 SSD и 1500 CPU
Таможенники отмечают, что это одна из самых крупных контрабандных поставок за всю историю

реклама

Известно, что цены на компьютерные комплектующие в Гонконге намного ниже материкового Китая, при этом требуется заплатить ещё и таможенные взносы, что снижает прибыль и вынуждает некоторых местных жителей идти на риск. Часто китайцы прячут отдельные компоненты, пытаясь провозить их в качестве контрабанды. Судя по тому, что серый импорт в Китае налажен и процветает, многие жители Поднебесной успешно справляются с задачей, но бывает и так, что даже отличный план проваливается. 1 сентября в руки пограничников попал крупный улов, при этом китаец попытался воспользоваться неблагоприятными погодными условиями. 

реклама

Известно, в этот день власти справлялись с последствиями тайфуна 4-й категории «Саола», поэтому большая часть таможенников брошена была на спасательные операции. В итоге контрабандист решил штурмовать границу через комплекс мостов Гонконг-Чжухай-Макао. Утром 1 сентября офицеры таможни остановили чёрный внедорожник Audi, подозреваемый в контрабанде. Преступник умело спрятал компьютерные комплектующие в специальном скрытом отсеке рядом с моторным отделом и ходовой частью автомобиля. Правоохранительные органы отмечают, что операция стала одной из крупнейших в истории, уступая лишь тщательно спланированному аресту в 2021 году, в результате которого были изъяты товары на сумму 4 миллиона долларов. Вот только на этот раз таможенники не проводили никакой операции, а автомобиль был задержан случайно. Внутри находилась действительно очень солидная добыча. Всего было найдено: 1500 процессоров, 1470 модулей оперативной памяти, 30 видеокарт и более 40 000 твердотельных накопителей формата М.2. 

К сожалению, власти не пишут, в какую сумму оценивается данная контрабанда, поэтому нет никакой возможности понять, сколько денег потерял предприимчивый китаец. Отметим, что контрабанда компьютерных комплектующих из Макао в Китай стала прибыльным бизнесом, а на каждого задержанного приходится несколько (точные цифры неизвестны) успешных доставок через границу. Согласно китайским законам, конфискованные товары попадают на аукцион, а значит всё это не будет уничтожено. Принять участие в аукционе может любой местный житель, а цены там бывают очень выгодными, что позволяет получить недорогой процессор или видеокарту со скидкой. Доходы идут в казну, поэтому все стороны остаются довольны. Почти все, если не считать контрабандистов, которые не только теряют огромные деньги, но и вынуждены несколько лет своей жизни провести в заключении.

Ещё несколько лет назад наиболее востребованными были видеокарты, ведь майнеры готовы были платить за производительные решения в 3 раза дороже их рыночной стоимости. В настоящее время контрабандисты предпочитают более компактные компоненты, такие как процессоры или твердотельные накопители M.2, которые можно легко скрыть и перевезти, например, приклеив к телу или ногам. Этот метод контрабанды стал популярен в Китае, а в последнее время обычные люди всё чаще соглашаются на риск пройти границу с опасным грузом за небольшую плату.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#интересное #контрабанда
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой новобранцев для ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики из США - Пентагон надеется, что русские уничтожат много старых истребителей F-16 в Украине
9
Глава крупнейшей сети супермаркетов во Франции: «Покупатели не хотят покупать самое необходимое»
6
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
10
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
4
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
57
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
4
Новая российская подлодка проекта П-750Б получит отсек для дронов
1
Украинская авиация получит усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые устанавливаются на F-16
2
Украинские власти вычислят всех уклонистов, бежавших в Европу по липовым справкам и документам
6
Gigabyte представила новый премиальный SSD AORUS Gen5 12000
+
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
2
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
Sony Xperia 5 V официально представлен c процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC и дисплеем OLED HDR10
+
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
1600 ученых подписали документ, постулирующий вымышленный характер «климатического кризиса»
4
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
5
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
1

Популярные статьи

5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
45
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
6
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
25
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
9
Какие игры выйдут в сентябре 2023
5
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
6
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
3
Как порадовать ребёнка на 1 сентября: лучшие подборки процессор и видеокарта для школьников
9
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
3

Сейчас обсуждают

Pustotnik
11:39
Когда майнинг был, там даже RX 580 стоили ого-го, хотя уже видеокарта пенсионер. Поэтому сколько бы они не стоили, Nvidia для данной задачи лучше. AMD просто эта ниша не интересна, и годами работать ...
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
Winssy
11:38
"в сдерживании потенциала графических адаптеров NVIDIA, судя по всему, могут быть повинны либо разработчики Starfield" Это 100% разрабы сделали под влиянием АМД. Подтверждением этого является отказ ра...
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
Алексей Молчанов
11:37
"Регард хороший магазин" - миф.
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
Lubitel 32
11:37
Первые покупатели неназванные житель Дубая и россиянин с кипра. "смотри на меня епта, я киприот епта".
Alfa Romeo представила лимитированный спорткар 33 Stradale, который будет собираться вручную
Pustotnik
11:37
Как довесок к Nvidia... и QSV блок у неё в Pr работает, когда ещё ни у AMD, ни у Nvidia такого блока не было...
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
Lubitel 32
11:33
Судя по курсу Pulse будет выбором народа за цену и функционал, обычно они на 30~50$ дешевле нитро версий. Большинству пользователей dual bios ваще ни разу не нужен и никогда не использовался. Это как ...
Sapphire представила RX 7800 XT и RX 7700 XT серий NITRO+, PULSE и PURE
SkyMaster
11:33
Боже да выкинь все эти сраные плёнки, вот у некоторых болезнь копаться в прошлом. В твоей жизни ничего не изменится от того, что ты это старьё отсканируешь. Детям показывать? Да им нахрен это не нужно...
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
nonses84
11:29
Всё это бред, не чего такого там нет и людей не будут экстрадировать.
По данным МВД Германии, после начала СВО в страну прибыло 160000 военнообязанных украинцев
Tankist38
11:28
6900XT это по сути две 5700XT в одном кристале.
AMD могла выпустить Radeon RX 5900XT — инженерный образец найден и протестирован
Kasir
11:28
Оно даже не знает что рендер это и есть разрешение
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем