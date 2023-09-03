Таможенники отмечают, что это одна из самых крупных контрабандных поставок за всю историю

Известно, что цены на компьютерные комплектующие в Гонконге намного ниже материкового Китая, при этом требуется заплатить ещё и таможенные взносы, что снижает прибыль и вынуждает некоторых местных жителей идти на риск. Часто китайцы прячут отдельные компоненты, пытаясь провозить их в качестве контрабанды. Судя по тому, что серый импорт в Китае налажен и процветает, многие жители Поднебесной успешно справляются с задачей, но бывает и так, что даже отличный план проваливается. 1 сентября в руки пограничников попал крупный улов, при этом китаец попытался воспользоваться неблагоприятными погодными условиями.

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Известно, в этот день власти справлялись с последствиями тайфуна 4-й категории «Саола», поэтому большая часть таможенников брошена была на спасательные операции. В итоге контрабандист решил штурмовать границу через комплекс мостов Гонконг-Чжухай-Макао. Утром 1 сентября офицеры таможни остановили чёрный внедорожник Audi, подозреваемый в контрабанде. Преступник умело спрятал компьютерные комплектующие в специальном скрытом отсеке рядом с моторным отделом и ходовой частью автомобиля. Правоохранительные органы отмечают, что операция стала одной из крупнейших в истории, уступая лишь тщательно спланированному аресту в 2021 году, в результате которого были изъяты товары на сумму 4 миллиона долларов. Вот только на этот раз таможенники не проводили никакой операции, а автомобиль был задержан случайно. Внутри находилась действительно очень солидная добыча. Всего было найдено: 1500 процессоров, 1470 модулей оперативной памяти, 30 видеокарт и более 40 000 твердотельных накопителей формата М.2.

К сожалению, власти не пишут, в какую сумму оценивается данная контрабанда, поэтому нет никакой возможности понять, сколько денег потерял предприимчивый китаец. Отметим, что контрабанда компьютерных комплектующих из Макао в Китай стала прибыльным бизнесом, а на каждого задержанного приходится несколько (точные цифры неизвестны) успешных доставок через границу. Согласно китайским законам, конфискованные товары попадают на аукцион, а значит всё это не будет уничтожено. Принять участие в аукционе может любой местный житель, а цены там бывают очень выгодными, что позволяет получить недорогой процессор или видеокарту со скидкой. Доходы идут в казну, поэтому все стороны остаются довольны. Почти все, если не считать контрабандистов, которые не только теряют огромные деньги, но и вынуждены несколько лет своей жизни провести в заключении.

Ещё несколько лет назад наиболее востребованными были видеокарты, ведь майнеры готовы были платить за производительные решения в 3 раза дороже их рыночной стоимости. В настоящее время контрабандисты предпочитают более компактные компоненты, такие как процессоры или твердотельные накопители M.2, которые можно легко скрыть и перевезти, например, приклеив к телу или ногам. Этот метод контрабанды стал популярен в Китае, а в последнее время обычные люди всё чаще соглашаются на риск пройти границу с опасным грузом за небольшую плату.