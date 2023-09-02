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Американская пресса – из-за действий Байдена Россия получит Украину, а Китай захватит Тайвань
Авторы The American Conservative полагают, что всё создаёт опасности для глобального конфликта

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Сегодня в США нет ни одного влиятельного кандидата в президенты, придерживающегося официальной позиции Белого дома относительно украинского конфликта. Даже если Трампа не допустят к выборам, то у Республиканцев останется Вивек Рамасвами, который открыто обвиняет администрацию президента в подрыве Северных потоков и намерен договариваться с Путиным относительно мирного плана. Со стороны Демократов есть Кеннеди младший, не питающий любви к Байдену и обвиняющий ЦРУ в убийстве своего дяди (бывшего президента США). Кажется, что решения действующих властей абсурдны, но в данном случае бразды правления находятся именно у команды Байдена, поэтому геополитическая обстановка накаляется. 

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Во вторник, администрация Байдена объявила о выделении дополнительных 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что этот пакет включает в себя средства, которые получат обычные солдаты на поле боя, включая ракеты для различных артиллерийских систем, зенитные ракеты AIM-9M, боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм для гаубиц, ПЗРК, оборудование для разминирования, взрывные устройства, а также более трёх миллионов патронов для стрелкового оружия. Часть денег планируется потратить на подготовку личного состава, ну а журналисты The American Conservative уверяют, что впору бить тревогу. 

В издании пишут о том, что победа России не только изменит карту Европы и даст в руки Москвы сильную переговорную позицию, но и окажет влияние на действия китайских властей. Здесь всё просто, ведь не обеспечив защиту Украины, США могут создать угрозу для Тайваня. Если предположить, что власти Поднебесной начнут военные действия против Тайваня, то Америка вынуждена будет оказать острову помощь, выделяя десятки миллиардов долларов из бюджета. Расходы возрастут, а экономика США и так уже страдает из-за помощи Украине. Аналитики полагают, что последствия такой политики окажутся катастрофичными, ведь американские элиты ставят под угрозу безопасность всей планеты, развязывая одновременно конфликты с Россией и Китаем. Обе страны являются ядерными державами, а также обладают значительными военными возможностями, по многим показателям превосходящими армию США.

Журналисты напоминают, что администрация Байдена уже воспользовалась президентским правом на изъятие военной техники из запасов Пентагона, потратив на военную и экономическую помощь Украине порядка 100 миллиардов долларов. Не исключено, что сумма намного больше, но деталей многих переводов никто не знает. Несмотря на все попытки форсировать производство тех или иных вооружений, восстановление запасов займёт несколько лет, а недавно командующий ВВС США в Европе предупредил, что из-за интенсивной поддержки Украины, собственные запасы США достигли критического минимума. Генерал Джеймс Хекер уверен, то сегодня нет краткосрочных решений этой проблемы, а потребность в боеприпасах превышает возможности их производства. В итоге авторы The American Conservative полагают, что дефицит может осложнить способность США противостоять потенциальному китайскому вторжению на Тайвань. Важным фактором становятся решения американских властей в Украине, ведь продолжающаяся помощь Зеленскому значительно снизила потенциал армии США. 

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#аналитика #сво #политика
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